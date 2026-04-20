US OPEN: A geopolitikai aggodalmak visszatérése megrázta a piacokat 💥

Az amerikai részvényindexek a mai kereskedést meredek eséssel kezdték, visszacsúszva a múlt heti rekordmagasságokhoz képest. A Dow Jones Industrial Average (US30) határidős indexe körülbelül 0,9%-kal, az S&P 500 (US500) 0,8%-kal, a technológiai cégekre koncentráló Nasdaq-100 (US100) szintén 0,8%-kal esett vissza. A kisebb vállalatokat tömörítő Russell 2000 (US2000) index hasonló gyengeséget mutat, a kereskedés kezdetén körülbelül 0,8%-kal esett. A befektetők sietnek csökkenteni kockázati étvágyukat, és ismét jelentős bizonytalansági prémiumot áraznak be. A mai piacot leginkább a közel-keleti feszültségek gyors eszkalációja határozza meg. Az Egyesült Államok elfogott és meglőtt egy iráni teherhajót az Ománi-öbölben, mire Irán válaszul ismét teljesen lezárta a kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szorosot. A fegyverszünet közeledő vége drasztikusan csökkentette a piac reményeit az iszlámábádi béketárgyalások sikerét illetően. Ennek eredményeként hatalmas emelkedést látunk az energia szektorban, ahol a WTI és a Brent nyersolaj ára időnként akár 6-7%-kal is megugrott, ami tovább rontja a piaci hangulatot és táplálja a tartós inflációtól való félelmeket. Az Egyesült Államok mai makrogazdasági naptára gyakorlatilag üres, és a Fed tisztviselői már beléptek a sajtócsend időszakába az április 29-re tervezett kamatdöntés előtt. A piac figyelme ezért a héten esedékes eseményekre összpontosul. A befektetők elsősorban a holnapi márciusi kiskereskedelmi forgalmi adatokat várják, amelyek várhatóan az emelkedő üzemanyagáraknak köszönhetően szilárd fellendülést fognak mutatni, valamint Kevin Warsh, a Federal Reserve új elnöki posztjára jelölt személy fontos meghallgatását. Az alábbiakban bemutatjuk a héten várható főbb vállalatok negyedéves eredményeinek közzétételét. Forrás: XTB A főbb piacokon jelenleg volatilitás tapasztalható. Forrás: xStation Fő vállalati hírek: American Airlines (AAL) – A légitársaság részvényei körülbelül 3%-kal estek az előpiaci kereskedésben. A vállalat hivatalosan is cáfolta az United Airlines-szal való lehetséges mega-fúzióról szóló találgatásokat, azzal érvelve, hogy az káros lenne a versenyre és a fogyasztókra nézve. Egy ilyen ügylet a világ legnagyobb légitársaságát hozná létre, de az elemzők régóta rámutatnak arra, hogy csekély az esélye annak, hogy a trösztellenes hatóságok jóváhagynák. A légitársasági szektor ma további nyomás alá került a Közel-Keleten kialakult feszültségek miatt hirtelen megemelkedett üzemanyagárak következtében.

– A szigetelőanyagok forgalmazásával és telepítésével foglalkozó vállalat részvényei több mint 17%-kal emelkednek. Az erős volatilitás annak a hírnek köszönhető, hogy a céget felvásárolja a QXO 17 milliárd dollárért. A fúzió részeként a TopBuild részvényesei választhatnak készpénzes kifizetés ($505 részvényenként) vagy QXO-részvények között, ami több mint 23%-os prémiumot jelent a pénteki záróárhoz képest. Az ügylet azonnal növeli az új csoport nyereségét, létrehozva Észak-Amerika második legnagyobb építőanyag-forgalmazóját. AST SpaceMobile (ASTS) – Ennek az innovatív távközlési vállalatnak a részvényei 14–15%-kal zuhantak ma reggel. Az eladási hullám oka a Blue Origin New Glenn rakétájának hétvégi, sikertelen indítása, amely az AST műholdat rossz, túl alacsony pályára állította. A műhold nem tudja hajtóműveivel korrigálni pályáját, és hamarosan elég a légkörben. Bár a menedzsment megnyugtatja a befektetőket, hogy a műhold költségeit biztosítás fedezi, ez a fájdalmas incidens bizonytalanságot kelt a jövőbeli kereskedelmi bevetések időzítésével kapcsolatban. A szektorok a kereskedés kezdetén: az energetikai szektor remekel, az idegenforgalmi szektor gyengélkedik A mai kereskedési napon egyértelmű tőkeátrendeződést és szélsőséges teljesítménykülönbségeket látunk az egyes szektorok között. Az energiaszektor a nap egyértelmű nyertese, amelyet az olajárak gyors emelkedése hajt, és ez felfelé húzza olyan óriások részvényeit, mint a Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips és APA Corporation. A skála másik végén a szélesebb utazási iparág áll—elsősorban a légitársaságok és a hajózási cégek (például a Carnival Corporation és a Royal Caribbean Group)—amelyek erős eladói nyomás alá kerültek az üzemanyagköltségek drasztikus emelkedésével kapcsolatos aggodalmak miatt. Ahogy a kockázatvállalási hajlandóság csökkent, a ciklikus vállalatok (beleértve az autóipart és a bankszektort), valamint a kriptovaluta-piachoz kötődő cégek is a mai nap legnagyobb vesztesei közé kerültek. Forrás: xStation

