US Open: Az Alphabet és a Tesla nyomást gyakorol a Wall Streetre, miközben az olajárak újra aggodalmat keltenek a befektetők körében

A Wall Street ma is nyomás alatt áll, a vezető amerikai részvényindexek gyengébben teljesítenek. A befektetők továbbra is az eredményszezon, a makrogazdasági adatok és az erősödő geopolitikai feszültségek vegyes üzenetei között keresik a piac irányát. Bár a legnagyobb technológiai vállalatok közül többen is a várakozásokat meghaladó eredményeket tettek közzé, a piaci reakció visszafogott maradt, ami azt mutatja, hogy az erős gyorsjelentések önmagukban már nem elegendőek a rendkívül magas értékeltségek igazolásához.

A mai nap legnagyobb figyelme az Alphabet (a Google anyavállalata) és a Tesla gyorsjelentéseire irányul. Mindkét vállalat felülmúlta az elemzői várakozásokat, a befektetői reakció azonban vegyes volt. Az Alphabet továbbra is profitál a mesterséges intelligencia térnyeréséből és az erős hirdetési üzletágból, ugyanakkor a piac egyre inkább kézzelfogható megtérülést vár a vállalat hatalmas AI-beruházásaitól. A társaság további árbevétel-növekedésről számolt be, amelyet a Google Cloud erős teljesítménye és a hirdetési üzletág folyamatos lendülete támogatott. Ezzel párhuzamosan az Alphabet tovább növeli az AI-infrastruktúrához kapcsolódó beruházásait, ami rövid távon nyomást gyakorolhat a cash flow-ra, hosszabb távon azonban a vállalat vezető szerepének megerősítését szolgálja az AI-versenyben.

A Tesla esetében a befektetők elsősorban a mesterséges intelligenciával, az önvezető technológiával és az Optimus projekttel kapcsolatos tervekre koncentrálnak. Ugyanakkor a piaci szereplők továbbra is óvatosak a profitmarzsokra nehezedő nyomás és az elektromosautó-piacon erősödő verseny miatt. A vállalat eredményei magasabb árbevételt és előrelépést mutattak a kulcsfontosságú technológiai projektekben, ugyanakkor az alacsonyabb jövedelmezőség és az új fejlesztésekre fordított magasabb kiadások rövid távon korlátozzák a pénzügyi teljesítmény javulását. A Tesla egyre inkább technológiai vállalatként pozicionálja magát, amely az autonóm járművekre, a robotikára és az AI-alapú megoldásokra építi jövőjét. A befektetők megosztottak: a projektek hosszú távú potenciálja jelentős, ugyanakkor azok érdemi bevételtermelő képességének kiépítése még időt és további jelentős beruházásokat igényelhet.

A mai kereskedési nap zárása után az Intel is közzéteszi negyedéves eredményeit. A befektetők kiemelt figyelmet fordítanak majd a processzorüzletág teljesítményére, a menedzsment jövőbeli kereslettel kapcsolatos kommentárjaira, valamint arra, hogy a vállalat miként kíván helytállni az egyre élesebb versenyben a félvezetőpiacon.

Eközben a piac figyelme továbbra is az amerikai makrogazdasági adatokra irányul. Az első alkalommal benyújtott munkanélküli-segély kérelmek száma 187 ezer lett, ami jóval elmaradt a 212 ezres várakozástól, megerősítve, hogy az amerikai munkaerőpiac továbbra is ellenálló. Az erős foglalkoztatási adatok kedvező jelzést jelentenek a gazdaság számára, ugyanakkor csökkentik annak valószínűségét, hogy a Federal Reserve rövid időn belül kamatcsökkentésbe kezd. A befektetők továbbra is a következő inflációs adatokra és a monetáris politika jövőbeli irányára vonatkozó újabb jelzésekre várnak.

A bizonytalanság másik fontos forrását továbbra is az olajpiac jelenti. A kőolaj ára ismét a 100 dollár/hordó szint felé közelít, miközben a Közel-Keleten fokozódnak a geopolitikai feszültségek, és nő a Perzsa-öbölből érkező ellátás esetleges fennakadásának kockázata. A piac attól tart, hogy a konfliktus további eszkalációja ismét erősítheti az inflációs nyomást, ami megnehezítheti a jegybankok számára a monetáris politika lazítását.

A mai kereskedési nap jól mutatja, hogy az amerikai részvénypiac továbbra is jelentős nyomás alatt áll, miközben a befektetői hangulat érezhetően romlik. Egyfelől a gazdaság továbbra is viszonylag erős, és a legnagyobb technológiai vállalatok még mindig profitálnak az AI által vezérelt növekedésből. Másfelől a befektetők egyre inkább a magas értékeltségekre koncentrálnak, miközben a geopolitikai kockázatok, az emelkedő energiaárak és a monetáris politika körüli bizonytalanság további ellenszelet jelentenek. Ennek eredményeként a vezető amerikai részvényindexek továbbra is nyomás alatt maradnak.

Forrás: XTB Research

Az S&P 500 határidős indexe (US500) ma is nyomás alatt maradt a korábbi erőteljes emelkedést követően. Az index történelmi csúcsai közelében konszolidál, miközben a piac egyre nehezebben talál újabb emelkedési lendületet. A gyengébb hangulatot elsősorban a technológiai szektorral kapcsolatos óvatosabb befektetői hozzáállás magyarázza az Alphabet és a Tesla gyorsjelentései után, amelyek ugyan pozitív eredményeket hoztak, de nem tudták teljes mértékben kielégíteni a piac rendkívül magas elvárásait. További kockázatot jelentenek a Közel-Keleten fokozódó feszültségek, amelyek ismét felfelé hajtják a nyersanyagárakat, és újra előtérbe helyezik annak lehetőségét, hogy az olaj ára visszatérhet a 100 dollár/hordó körüli szintre. Forrás: xStation5 Vállalati hírek Az Elon Musk bejelentette, hogy a Micron (MU.US) jelentős memórialapka-szállítási megállapodást kötött a Teslával (TSLA.US), ami csökkenti a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges kritikus alkatrészek ellátási kockázatait. Az ellátás biztosítása támogathatja a Tesla további terjeszkedését az önvezető technológia, a robotika és a számítási infrastruktúra területén. A befektetők ugyanakkor továbbra is azt figyelik, hogy ezek a beruházások milyen gyorsan jelennek meg kézzelfogható üzleti eredmények formájában. A Texas Instruments (TXN.US) a második negyedévben felülmúlta a Wall Street várakozásait, ennek ellenére a részvények mintegy 3%-ot estek. A visszafogott piaci reakciót elsősorban a cash flow alakulásával kapcsolatos aggodalmak, valamint a gyártókapacitás bővítéséhez szükséges magas tőkekiadások okozták. Hosszabb távon ugyanakkor továbbra is kedvezőek a kilátások, amelyeket a félvezetőipar javuló helyzete, az ipari kereslet élénkülése, valamint az adatközpontokban és AI-infrastruktúrában használt chipek iránti növekvő kereslet támogat. A Lockheed Martin (LMT.US) a második negyedévben a várakozásokat jelentősen meghaladó eredményeket tett közzé, ami pozitív árfolyamreakciót váltott ki. A vállalat 20,1 milliárd dolláros árbevételt ért el, míg az egy részvényre jutó nyereség (EPS) 7,94 dollár lett. Az eredményeket valamennyi fő üzletág árbevétel-növekedése támogatta, különösen a rakétarendszerek és a rakétavédelmi megoldások területén. A Lockheed Martin emellett megemelte a teljes évre vonatkozó előrejelzését is, amit az erős megrendelésállomány és a védelmi technológiák iránt továbbra is magas kereslet indokol.

Forrás: XTB Research