Gazdasági naptár: Befolyásolja-e az NFP a piacot? (2026.08.07.)

Makrogazdasági szempontból viszonylag nyugodt hét áll mögöttünk. Nem titok, hogy a PMI-indexek felülvizsgált értékei, a svájci inflációs adatok, valamint a Cseh Nemzeti Bank kamatdöntése nem váltottak ki jelentősebb piaci reakciót.
Sem a JOLTS, sem az ADP adatai nem okoztak számottevő volatilitást. Normál piaci körülmények között ezek inkább az NFP-jelentés hasznos kiegészítőinek számítanak, mintsem a piaci mozgások elsődleges mozgatórugóinak. Ez különösen igaz azért, mert a JOLTS egyhónapos késéssel jelenik meg – szerdán például még a júniusi, nem pedig a júliusi adatokat ismertük meg –, míg az ADP a világjárvány óta elvesztette korábbi szoros kapcsolatát az NFP-vel, így jelentősége is csökkent.
Az NFP rövidítés már kétszer is szerepelt ebben a szövegben – nem véletlenül. Ez kétségtelenül a hét legfontosabb makrogazdasági adata, és nagy valószínűséggel ez lesz az egyik leggyakrabban említett kifejezés a ma megjelenő piaci elemzésekben.
Érdemes emlékeztetni arra, hogy az NFP-jelentést szinte mindig a hónap első péntekén, 13:30-kor teszik közzé. Ezúttal sincs ez másként.
A jelentés várhatóan háttérbe szorítja az amerikai piacnyitás előtt érkező vállalati gyorsjelentéseket. Ez nem lesz különösebben nehéz, hiszen a hét első felében már beszámoltak eredményeikről a legnagyobb vállalatok, így ma csak néhány kisebb jelentésre érdemes figyelni. Ezek közül várhatóan az Under Armour, a Take-Two Interactive és a Wendy's negyedéves eredményei keltik majd a legnagyobb érdeklődést.
Mit érdemes tudni a júliusi NFP-jelentés előtt?
Mivel a Fed egyszerre felel az árstabilitásért és a maximális foglalkoztatottság fenntartásáért, az amerikai munkaerőpiac lassulására utaló jelek tovább erősíthetik a piac enyhébb (dovish) kamatpályára vonatkozó várakozásait.
Erre bizonyos mértékig már utaltak az ezen a héten közzétett ADP- és JOLTS-adatok, amelyek egyaránt elmaradtak a piaci várakozásoktól. Ugyanakkor – ahogy korábban is említettük – ezek vagy másodlagos jelentőségű mutatók (mint az ADP), vagy jelentős késéssel jelennek meg (mint a JOLTS).
1. ábra: Az NFP és az ISM PMI foglalkoztatási komponensének alakulása (2020–2026).
Forrás: XTB Research, 07.08.2026
A közgazdászok az elmúlt években hajlamosak voltak alábecsülni a nem mezőgazdasági szektorban létrejött új munkahelyek számát. Az NFP-adat az elmúlt 50 hónapból 35 alkalommal végül a vártnál kedvezőbb lett. Emellett a júniusi gyenge adat (57 ezer) ellenére a 3 havi mozgóátlag továbbra is egészséges szinten áll (111 ezer).
Fontos makrogazdasági adatok
Csütörtök
USA
A tegnapi adatok összhangban álltak egy olyan munkaerőpiaci képpel, amelyet alacsony elbocsátási, de egyben alacsony felvételi aktivitás jellemez („low fire – low hire”).
- Az Egyesült Államok heti első munkanélküli segélykérelmeinek száma a várakozások alatt alakult (199 ezer), aminek következtében a 4 hetes mozgóátlag is erre a szintre csökkent.
- Emellett a Challenger Job Cuts jelentés szerint a vállalatok által tervezett elbocsátások száma 33,4 ezerre csökkent, ami 2024 júliusa óta a legalacsonyabb érték.
Csehország
A Cseh Nemzeti Bank változatlanul hagyta az irányadó kamatot (3,75%). A döntés széles körben várható volt. A piac ugyanakkor arra számított, hogy a júniusi kamatemelést követően a jegybank továbbra is határozottan hawkish hangnemet üt majd meg (amit többek között a növekvő bérek, a dinamikus hitelezési aktivitás és a szolgáltatási szektor makacsul magas, közel 3%-os maginflációja indokol).
Ales Michl jegybankelnök sajtótájékoztatója azonban a vártnál jóval dovish hangvételű volt. Az elnök jelentős figyelmet szentelt a gazdasági lassulás kockázatainak (beleértve az ukrajnai és közel-keleti konfliktusokat is).
- A piac 2027 közepéig már egynél kevesebb kamatemelést áraz.
Makrogazdasági naptár
Péntek
- Mexikó: CPI infláció (július)
- Időpont: 13:00
- Előző: 3,4%
- Várakozás: 3,1%
- USA: NFP – Nem mezőgazdasági foglalkoztatottság változása (július)
- Időpont: 13:30
- Előző: 57 ezer
- Várakozás: 85 ezer
- USA: Bérnövekedés (július)
- Időpont: 13:30
- Előző: 3,5%
- Várakozás: 3,5%
- USA: Munkanélküliségi ráta (július)
- Időpont: 13:30
- Előző: 4,2%
- Várakozás: 4,2%
- Kanada: Bérnövekedés (július)
- Időpont: 13:30
- Előző: 3,7%
- USA: 1 éves inflációs várakozások (július)
- Időpont: 16:00
- Előző: 3,7%
- CFTC jelentés
- Időpont: 20:30
Gyorsjelentések
- Canopy Growth Corporation ($CGC.US) – Nyitás előtt (BMO)
- Under Armour Inc. ($UAA.US) – Nyitás előtt (BMO)
- Oklo Inc. ($OKLO.US) – Nyitás előtt (BMO)
- Take-Two Interactive Software ($TTWO.US) – Nyitás előtt (BMO)
- Wendy's Co. ($WEN.US) – Nyitás előtt (BMO)
- Vistra Corp. ($VST.US) – Nyitás előtt (BMO)
- Riot Platforms Inc. ($RIOT.US) – Zárás után (AMC)
- Phunware Inc. ($PHUN.US) – Zárás után (AMC)
- Globus Maritime Ltd. ($GLBS.US) – Zárás után (AMC)
- Sharplink Inc. ($SBET.US) – Zárás után (AMC)
3 piac, amelyet érdemes figyelni
- OIL: Az olaj- és gázárak emelkednek annak ellenére, hogy előrelépés történt az Irán és Omán közötti tárgyalásokon. A Hormuzi-szoros kezeléséről szóló, Omán közvetítésével készülő megállapodás részeként Irán teljes tilalmat vezetne be az amerikai és izraeli hajók áthaladására, valamint új díjrendszert vezetne be, amely biztosítási és környezetvédelmi költségeket is tartalmazna. Emellett Teherán azt követeli, hogy az ellenséges országok külön kompenzációt fizessenek a hajózási útvonal helyreállításáért.
- EURUSD: A fő devizapár szempontjából a mai NFP-adat lesz a kulcsfontosságú esemény. Amennyiben az adat a vártnál erősebb lesz, az EURUSD ismét az 1,15-ös szint alá kerülhet. Az olajár további emelkedése szintén támogathatja a dollárt.
- US100: A mai NFP-jelentés az amerikai részvénypiac számára is kiemelt jelentőségű lesz. A hét rendkívül erős kezdését követően az index visszaadta nyeresége egy részét, amelyet a félvezetőszektor vállalataival kapcsolatos javuló piaci hangulatnak köszönhetően ért el.
US OPEN: Csekély fellendülés a gyenge munkaerőpiac árnyékában
Az NFP-adat jóval elmaradt a várakozásoktól! 🚨 Az EURUSD emelkedik 📈
A nap chartja: Mi fogja meghatározni az amerikai tőzsde alakulását? (2026. augusztus 7.)
🔼 Az ezüst ára 4%-kal emelkedett
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.