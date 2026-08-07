Gazdasági naptár: Befolyásolja-e az NFP a piacot? (2026.08.07.)

Makrogazdasági szempontból viszonylag nyugodt hét áll mögöttünk. Nem titok, hogy a PMI-indexek felülvizsgált értékei, a svájci inflációs adatok, valamint a Cseh Nemzeti Bank kamatdöntése nem váltottak ki jelentősebb piaci reakciót.

Sem a JOLTS, sem az ADP adatai nem okoztak számottevő volatilitást. Normál piaci körülmények között ezek inkább az NFP-jelentés hasznos kiegészítőinek számítanak, mintsem a piaci mozgások elsődleges mozgatórugóinak. Ez különösen igaz azért, mert a JOLTS egyhónapos késéssel jelenik meg – szerdán például még a júniusi, nem pedig a júliusi adatokat ismertük meg –, míg az ADP a világjárvány óta elvesztette korábbi szoros kapcsolatát az NFP-vel, így jelentősége is csökkent.

Az NFP rövidítés már kétszer is szerepelt ebben a szövegben – nem véletlenül. Ez kétségtelenül a hét legfontosabb makrogazdasági adata, és nagy valószínűséggel ez lesz az egyik leggyakrabban említett kifejezés a ma megjelenő piaci elemzésekben.

Érdemes emlékeztetni arra, hogy az NFP-jelentést szinte mindig a hónap első péntekén, 13:30-kor teszik közzé. Ezúttal sincs ez másként.

A jelentés várhatóan háttérbe szorítja az amerikai piacnyitás előtt érkező vállalati gyorsjelentéseket. Ez nem lesz különösebben nehéz, hiszen a hét első felében már beszámoltak eredményeikről a legnagyobb vállalatok, így ma csak néhány kisebb jelentésre érdemes figyelni. Ezek közül várhatóan az Under Armour, a Take-Two Interactive és a Wendy's negyedéves eredményei keltik majd a legnagyobb érdeklődést.

Mit érdemes tudni a júliusi NFP-jelentés előtt?

Mivel a Fed egyszerre felel az árstabilitásért és a maximális foglalkoztatottság fenntartásáért, az amerikai munkaerőpiac lassulására utaló jelek tovább erősíthetik a piac enyhébb (dovish) kamatpályára vonatkozó várakozásait.

Erre bizonyos mértékig már utaltak az ezen a héten közzétett ADP- és JOLTS-adatok, amelyek egyaránt elmaradtak a piaci várakozásoktól. Ugyanakkor – ahogy korábban is említettük – ezek vagy másodlagos jelentőségű mutatók (mint az ADP), vagy jelentős késéssel jelennek meg (mint a JOLTS).

1. ábra: Az NFP és az ISM PMI foglalkoztatási komponensének alakulása (2020–2026).

Forrás: XTB Research, 07.08.2026

A közgazdászok az elmúlt években hajlamosak voltak alábecsülni a nem mezőgazdasági szektorban létrejött új munkahelyek számát. Az NFP-adat az elmúlt 50 hónapból 35 alkalommal végül a vártnál kedvezőbb lett. Emellett a júniusi gyenge adat (57 ezer) ellenére a 3 havi mozgóátlag továbbra is egészséges szinten áll (111 ezer).

Fontos makrogazdasági adatok

Csütörtök

USA

A tegnapi adatok összhangban álltak egy olyan munkaerőpiaci képpel, amelyet alacsony elbocsátási, de egyben alacsony felvételi aktivitás jellemez („low fire – low hire”).

Az Egyesült Államok heti első munkanélküli segélykérelmeinek száma a várakozások alatt alakult (199 ezer), aminek következtében a 4 hetes mozgóátlag is erre a szintre csökkent.

Emellett a Challenger Job Cuts jelentés szerint a vállalatok által tervezett elbocsátások száma 33,4 ezerre csökkent, ami 2024 júliusa óta a legalacsonyabb érték.

Csehország

A Cseh Nemzeti Bank változatlanul hagyta az irányadó kamatot (3,75%). A döntés széles körben várható volt. A piac ugyanakkor arra számított, hogy a júniusi kamatemelést követően a jegybank továbbra is határozottan hawkish hangnemet üt majd meg (amit többek között a növekvő bérek, a dinamikus hitelezési aktivitás és a szolgáltatási szektor makacsul magas, közel 3%-os maginflációja indokol).

Ales Michl jegybankelnök sajtótájékoztatója azonban a vártnál jóval dovish hangvételű volt. Az elnök jelentős figyelmet szentelt a gazdasági lassulás kockázatainak (beleértve az ukrajnai és közel-keleti konfliktusokat is).

A piac 2027 közepéig már egynél kevesebb kamatemelést áraz.

Makrogazdasági naptár

Péntek

Mexikó: CPI infláció (július) Időpont: 13:00 Előző: 3,4% Várakozás: 3,1%

USA: NFP – Nem mezőgazdasági foglalkoztatottság változása (július) Időpont: 13:30 Előző: 57 ezer Várakozás: 85 ezer

USA: Bérnövekedés (július) Időpont: 13:30 Előző: 3,5% Várakozás: 3,5%

USA: Munkanélküliségi ráta (július) Időpont: 13:30 Előző: 4,2% Várakozás: 4,2%

Kanada: Bérnövekedés (július) Időpont: 13:30 Előző: 3,7%

USA: 1 éves inflációs várakozások (július) Időpont: 16:00 Előző: 3,7%

CFTC jelentés Időpont: 20:30



Gyorsjelentések

Canopy Growth Corporation ($CGC.US) – Nyitás előtt (BMO)

Under Armour Inc. ($UAA.US) – Nyitás előtt (BMO)

Oklo Inc. ($OKLO.US) – Nyitás előtt (BMO)

Take-Two Interactive Software ($TTWO.US) – Nyitás előtt (BMO)

Wendy's Co. ($WEN.US) – Nyitás előtt (BMO)

Vistra Corp. ($VST.US) – Nyitás előtt (BMO)

Riot Platforms Inc. ($RIOT.US) – Zárás után (AMC)

Phunware Inc. ($PHUN.US) – Zárás után (AMC)

Globus Maritime Ltd. ($GLBS.US) – Zárás után (AMC)

Sharplink Inc. ($SBET.US) – Zárás után (AMC)

3 piac, amelyet érdemes figyelni