US100: A Nasdaq az AI optimizmus új hullámára támaszkodva emelkedik 🤖 🚀

A Nasdaq határidős részvényei megszakították háromnapos veszteséges sorozatukat, és a TSMC félvezetőóriás rekordot jelentő eredményei után az AI újbóli optimizmusa miatt elrugaszkodtak a 30 napos exponenciális mozgóátlagtól. Az enyhülő geopolitikai feszültségek szintén támogatják a kockázatvállalási kedvet, bár a folyamatban lévő eredményszezon továbbra is feszült figyelemmel kíséri a befektetőket. A tegnapi US100 eladási hullám a 2025 október–novemberi esés 61,8%-os Fibonacci-visszahúzódási szintje előtt megállt. A kontraktus az EMA30-nál (világoslila) zárt, és az európai kereskedés kezdetétől sikeres felpattanás bontakozott ki. A jelenlegi emelkedést a 78,6%-os Fibonacci-szint korlátozza; a mozgás vagy felgyorsulhat, vagy kifulladhat a mai kereskedés során érkező további banki gyorsjelentések fényében.

Forrás: xStation5 Mi mozgatja ma az US100-at? A TSMC mérföldkövet ért el: 1 billió TWD árbevételt jelentett, miközben 2025 negyedik negyedévében rekord, 35%-os nettó eredménynövekedést könyvelt el. Az üzlet fő hajtóereje továbbra is a nagy teljesítményű számítástechnika; a 7 nm-es vagy annál fejlettebb chipek már a waferbevételek 77%-át adják. A vállalat 2026-ra 52–56 milliárd USD tőkekiadást tervez, ami erős bizalmat jelez a globális MI-boom tartósságában. A TSMC mintegy 30%-os bevételnövekedést vár, meghaladva az elemzői becsléseket, mivel az MI-gyorsítók iránti kereslet – többek között az Nvidia, az AMD és nagy adatközpont-üzemeltetők részéről – továbbra is erős. A bővülés új gyártókapacitásokat foglal magában az Egyesült Államokban, Japánban és Németországban, miközben a fejlett chipfejlesztés Tajvanon marad. A geopolitikai kockázat enyhén csökkent, miután Donald Trump amerikai elnök enyhébb hangot ütött meg Irán kapcsán, jelezve, hogy a tiltakozások mérséklődtek, ami csökkentette az azonnali amerikai katonai fellépéstől való félelmeket. Ez mérsékelte a menedékeszközök iránti keresletet, amely korábban több napos csúcsokra tolta az aranyat és az olajat. A korrekció ellenére a geopolitikai feszültségek továbbra is magasak, és a folyamatban lévő konfliktusok korlátozzák a kockázatéhséget a Wall Streeten. Az amerikai banki gyorsjelentések kettős hatással lehetnek a technológiai szektorra. A Morgan Stanley, a Goldman Sachs és a BlackRock erős Q4-es eredményei növelhetik a kockázatvállalási kedvet, ugyanakkor a tőkearányok újrasúlyozása visszairányíthatja a forrásokat a nemrég nyomás alatt lévő pénzügyi részvényekbe, ami korlátozhatja a technológiai papírok – például az Nvidia (premarket +0,9%) – további emelkedését.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.