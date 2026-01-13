USDJPY: A képviselőház feloszlatásával kapcsolatos spekulációk a jen hirtelen gyengüléséhez vezetnek ✂️

Legfontosabb tudnivalók A politikai kockázatok miatt a jen jelentősen gyengült

A piacok lazább monetáris politikát árazanak be

A kulcsfontosságú szintek közelében nő a beavatkozás kockázata

A japán jen ismét erős nyomás alá került, miután hírek szerint Sanae Takaichi miniszterelnök már a január 23-án kezdődő törvényhozási ülésszak elején fel akarja oszlatni a parlament alsóházát. Ez utat nyitna egy előrehozott választásnak, amelyre valószínűleg február 8-án vagy 15-én kerülne sor. Az USDJPY 158,9500-ra emelkedett, ami a jen leggyengébb szintje 2024 júliusa óta. A valuta az euró és a svájci frank ellen is rekord alacsony szintre esett, a brit font ellen pedig 2008 óta a leggyengébb szintre. A piacok ezt a politikai lépést Takaichi mandátumának megerősítésének és a további fiskális expanzió valószínűségének növekedésének értelmezték, megerősítve azokat a várakozásokat, hogy Japán fenntartja az alkalmazkodó politikai keveréket. A JPY messze a leggyengébb G10-es valuta, forrás: xStation 5 A jen eladási hulláma az úgynevezett „Takaichi-kereskedelem” növekvő jelentőségét tükrözi, amelynek keretében a befektetők beárazzák a lazább fiskális politikát és a Japán Bankra nehezedő folyamatos nyomást a monetáris politika normalizálásának elhalasztására. A költségvetési tárgyalások előtti politikai konszolidáció növeli a magasabb adósságkibocsátás kockázatát. A japán hatóságok verbális beavatkozással próbálták korlátozni a csökkenés mértékét. Satsuki Katayama pénzügyminiszter megerősítette, hogy Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel folytatott tárgyalások során aggodalmát fejezte ki a jen „egyoldalú” leértékelődése miatt. Az USDJPY több hónapos csúcsok közelében kereskedik, a cikk írásának pillanatában 0,60%-kal, 159,0000 körül emelkedett, és közeledik a pszichológiai 160,00-as szinthez.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.