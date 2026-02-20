Bővebben
A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 75%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 75%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

A lakossági CFD-számlák 75%-án veszteség keletkezik.

GOOGC.US

GOOGC.US Részvény vétel vagy eladás

Alphabet Inc CFD class C
Nyisson számlát
LEGNÉPSZERŰBB

Nincs találat ""

Tekintse meg az elérhető instrumentumok teljes listáját

Tovább az instrumentumok oldalra
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek.
Töltse le az appot ingyenesen
LEGFRISSEBB HÍREK

Tájékozódjon a legfrissebb hírekről és fejleményekről

Olvasson További Híreket
AZ INSTRUMENTUMRÓL

Kereskedjen GOOGC.US CFD-vel

Eszköz, melynek ára a(z) Alphabet Inc CFD class C részvényeinek piaci értékén alapul (mögöttes piac: szabályozott piac)
20%
1:5
-
15:30 - 22:00
50 USD
TOP INSTRUMENTUMOK

További hangszerek megtekintése

Minden részvény CFD
Legyen mindig kéznél minden befektetése

A díjnyertes és könnyen használható XTB kereskedési alkalmazással

LEGFRISSEBB HÍREK

Tájékozódjon a legfrissebb hírekről és fejleményekről

US500: Az amerikai részvények lendületet...
2026. február 20.
Gazdasági naptár: európai PMI-k, valamint...
2026. február 20.
Reggeli összefoglaló (20.02.2026)
2026. február 20.
Olvasson További Híreket
SZEREZZEN HOZZÁFÉRÉST

Hogyan kereskedjünk STC CFD-vel az XTB-nél?

1. Nyisson számlát

Töltse ki az űrlapot és küldje el a releváns dokumentumokat – mindezt felesleges formaságok nélkül. A számlanyitás egy teszt által ellenőrzött alkalmassági vizsgálaton múlik.

2. Finanszírozza számláját

Válassza ki az Önnek megfelelő befizetési módot a rendelkezésre álló módszerek közül, beleértve az azonnali és ingyenes befizetéseket is.

3. Kezdjen el kereskedni

Válogasson a 11700+ CFD instrumentum közül.

Lépjen be a piacra
1. Töltse le az alkalmazást

Látogasson el a mobil áruházába, és töltse le az alkalmazásunkat teljesen ingyenesen.

2. Nyisson számlát

Töltse ki az űrlapot és küldje el a releváns dokumentumokat – mindezt felesleges formaságok nélkül. A számlanyitás egy teszt által ellenőrzött alkalmassági vizsgálaton múlik.

3. Finanszírozza számláját

Válassza ki az Önnek megfelelő befizetési módot a rendelkezésre álló módszerek közül, beleértve az azonnali és ingyenes befizetéseket is.

Tegye meg az első lépést
MIÉRT AZ XTB

Miért kereskedjen az XTB-nél?

Innovatív platform

Folyamatosan dolgozunk saját fejlesztésű és díjnyertes befektetési platformunk tökéletesítésén, hogy az minden igényének megfeleljen. Elérhető asztali és mobil verzióban is.

Szabályozás

Az XTB Csoport olyan vállalatokból áll, melyek egyike a világ egyik legnagyobb tőzsdén jegyzett FX & CFD brókere. Az XTB Csoport a világ legnagyobb felügyeleti hatóságai, köztük az FCA, a CySEC és a KNF által szabályozott szervezetekkel rendelkezik.

Többnyelvű magasan képzett ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálati csapatunk a nap 24 órájában, hétfőtől péntekig rendelkezésére áll.

TOP INSTRUMENTUMOK

További hangszerek megtekintése

Minden részvény CFD
Oktatás

Fedezze fel Tőzsde Tudástárunkat

Biztonságos befektetés – Hogyan csökkenthetjük a befektetési kockázatot?
5 minute(s) Befektetés
REIT ETF & részvény– Hogyan fektessünk ingatlanba?
8 minute(s) Részvények
W-8BEN – Hogyan csökkentheti a fizetendő adót?
2 minute(s) Az XTB szolgáltatásai
Cikkek megtekintése
GYIK

Kérdése van?

A részvény CFD kereskedés és a hagyományos részvénykereskedés között van néhány alapvető különbség. A hagyományos részvénykereskedés során a befektető tulajdonosa a részvénynek. A CFD-kereskedésben a befektetők szerződést kötnek a brókerrel, hogy a kereskedés iránya alapján fizessék vagy kapják meg az árfolyamkülönbözetet. Az egyik legfontosabb különbség a kettő között a margin és a tőkeáttétel. A CFD-kereskedésben a kereskedők a befektetett tőkét meghaladó összegű ügyleteket bonyolíthatnak le. Ez potenciálisan növelheti a befektetés hozamát, de növelheti a veszteség kockázatát is, ha a befektetés nem a várt módon teljesít. Ez a tőkeáttétel nem lehetséges a hagyományos részvénykereskedés során, ahol a részvény teljes vételárát előre ki kell fizetni. A CFD-kereskedés lehetővé teszi a befektetők számára a részvények shortolását is, ami azt jelenti, hogy profitálhatnak a csökkenő árfolyamokból, ami a hagyományos részvénykereskedéskor nem lehetséges. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a részvény CFD-kbe való befektetés kockázatosabb, mint a hagyományos részvényekbe való befektetés.

A tőkeáttétel a részvény CFD kereskedés olyan jellemzője, amely lehetővé teszi a befektetők számára, hogy a ténylegesen befektetett tőkénél jóval magasabb összegű ügyleteket kössenek. Megsokszorozza a marginban elhelyezett tőke vásárlóerejét, lehetővé téve a kereskedők számára, hogy a letét értékét meghaladó tranzakciókat kössenek. Ez potenciálisan növelheti a befektetés hozamát, de növelheti a veszteség kockázatát is, ha a befektetés nem a várt módon teljesít.

Igen, CFD-kkel lehet részvényeket shortolni. A különbözeti ügyletek lehetővé teszik, hogy mind az emelkedő, mind a csökkenő árfolyammozgásokon kereskedjen azáltal, hogy olyan részvényeket vásárol (buy), amelyek értékének növekedését várja, vagy olyan részvényeket ad el (sell), amelyek értékének csökkenését várja.
Csatlakozzon az XTB Csoport több mint 2 000 000 ügyfeléhez a világ minden tájáról.
Kezdjen el kereskedni Töltse le az alkalmazást Töltse le az alkalmazást