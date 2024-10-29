Bővebben
A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 71%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 71%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.

MCD.US

MCD.US - McDonald’s – Befektetési útmutató, üzleti modell és szegmensek

McDonald's Corp
Nyisson számlát
LEGNÉPSZERŰBB

Nincs találat ""

Tekintse meg az elérhető instrumentumok teljes listáját

Tovább az instrumentumok oldalra
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek.
Töltse le az appot ingyenesen
LEGFRISSEBB HÍREK

Tájékozódjon a legfrissebb hírekről és fejleményekről

Olvasson További Híreket
AZ INSTRUMENTUMRÓL

Fektessen be McDonald's Corp részvényekbe JUTALÉKMENTESEN

A McDonald’s nem csupán egy étteremlánc – globális kulturális ikon, amely alapjaiban változtatta meg az étkezési szokásokat világszerte. A kisvárosi autós gyorséttermektől a reptéri várókig és a nagyvárosok felhőkarcolói között a McDonald’s arany ívei az elérhető árú, gyors és kiszámítható minőségű ételek szimbólumává váltak. A hamburgerek és sült krumplik mögött azonban egy kifinomult üzleti modell húzódik, amely ingatlanbefektetésre, franchise-rendszerre és globális logisztikára épül. A McDonald’s nem egyszerűen ételeket kínál – világszinten teszi elérhetővé a kényelmet a Big Mac-en keresztül. 

📌A legfontosabb tudnivalók 

  • A világ legnagyobb árbevételű gyorsétteremlánca 
  • Több mint 100 országban van jelen, világszerte 40.000-nél is több étteremmel 
  • Franchise-alapú működési modellre épít, az éttermek több mint 90%-át partnerek üzemeltetik 
  • Világszerte egységes kínálatot nyújt, helyi ízekhez igazított változatokkal 
  • A New York-i tőzsdén jegyzett vállalat (NYSE: MCD), a Dow Jones Ipari Átlag tagja 
  • A versenyképesség megtartása érdekében folyamatosan fejleszt a digitális rendelés, házhoz szállítás és fenntarthatóság területén 

 

📋Üzleti modell 

A McDonald’s bevételeinek túlnyomó része nem közvetlen éttermi működésből, hanem franchise-díjakból és ingatlanbérleti díjakból származik. Éttermeinek többségét franchise-partnerek üzemeltetik, akik díjat fizetnek a márkanév használatáért, marketingtámogatásért és az üzlethelyiség bérletéért. 

A bevételi források: 

  • Franchise-díjak és jogdíjak 
  • Bérleti díjak azokon az ingatlanokon, amelyeket a McDonald’s birtokol és ad bérbe a franchise-partnereknek 
  • Saját üzemeltetésű éttermek (a teljes hálózat kevesebb mint 10%-a) 
  • Együttműködések házhoz szállítási applikációkkal és digitális platformokkal 

Mivel számos étterem esetén az anyacég birtokolja a telket, a McDonald’s nem csupán gyorséttermeket üzemeltet, hanem globális szinten is jelentős ingatlanpiaci tényező. 

 

🏛️Üzleti szegmensek 

  • Franchise-partner által üzemeltetett éttermek. A McDonald’s üzleti modelljének alapját jelentik, folyamatos bevételt biztosítanak jogdíjak és bérleti díjak formájában. 
  • Saját üzemeltetésű éttermek. A hálózat kisebb hányadát teszik ki, de stratégiai szempontból fontosak, mivel közvetlen irányítást biztosítanak a vállalat számára. 
  • Nemzetközi, közvetlenül üzemeltetett piacok (International Operated Markets, IOM). Ide tartoznak olyan kulcsfontosságú országok, mint az Egyesült Királyság, Franciaország vagy Ausztrália, ahol a McDonald’s kiemelten erősen van jelen. 
  • Nemzetközi, fejlesztési licencpartnerekkel működtetett piacok. Olyan régiókat ölelnek fel, mint Latin-Amerika, Ázsia vagy Afrika, ahol a helyi partnerek működtetik az éttermeket licencmegállapodások alapján. 

 

🔔Befektetési jellemzők 

A McDonald’s-t gyakran „defenzív részvényként” tartják számon – olyan vállalatként, amely erős és gyenge gazdasági környezetben egyaránt jól teljesít. A globális franchise-modell, az erős márka és a stabil cashflow miatt vonzó lehetőség a hozamorientált és a hosszú távon gondolkodó befektetők számára egyaránt. 

Stabil cashflow a franchise-rendszerből 

Mivel az éttermek több mint 90%-át franchise-partnerek üzemeltetik, a McDonald’s folyamatos bevételhez jut jogdíjakból és bérleti díjakból – függetlenül a helyi működési költségektől. Ez jelentősen csökkenti a tőkeberuházási igényt, és lehetővé teszi a hatékony, alacsony költségszintű működést. 

Ingatlan és márka mint versenyelőny 

A McDonald’s számos értékes nagyvárosi ingatlan tulajdonosa, így hosszú távon is profitál az ingatlanok értéknövekedéséből. Emellett a világszerte ismert márkaneve erős védelmet biztosít a versenytársakkal szemben. 

Megbízható osztalékfizetés 

A McDonald’s tagja az S&P 500 Dividend Aristocrats indexnek, azoknak a vállalatoknak az elit csoportjába tartozik, amelyek legalább 25 egymást követő évben folyamatosan emelték osztalékfizetésüket. Ez különösen vonzóvá teszi a stabil hozamot kereső befektetők számára. 

Globális jelenlét helyi alkalmazkodással 

Több mint 100 országban működik, így bevételei földrajzilag jól diverzifikáltak, ami ellenállóbbá teszi a lokális gazdasági visszaesésekkel szemben – ugyanakkor ez a működés árfolyam-kockázatokkal is jár. 

 

📈📉Főbb növekedési tényezők és kockázatok 

Főbb növekedési tényezők 

  1. Digitális platformok és a házhoz szállítás integrációja. Mobilos rendelés, digitális hűségprogramok és külső kiszállító platformok (pl. Uber Eats, DoorDash) növelik a vásárlói kényelmet és az átlagos költést.
  2. Innovatív étlap és lokalizáció. Az egészségesebb opciók, növényi alapú termékek és régióspecifikus kínálat frissen tartja a márkát generációkon és földrajzi határokon át.
  3. Refranchising stratégia. A McDonald’s tovább csökkenti saját üzemeltetésű éttermeinek számát, és a franchise-modell erősítésével javítja a nyereséghányadokat. 
  4. Városi terjeszkedés és üzletmodernizáció. Az éttermek korszerűsítése és a kisebb, városi egységekre való fókuszálás lehetővé teszi a változó városi fogyasztói igények kiszolgálását. 

Legfőbb kockázatok 

  1. Nyersanyagárak volatilitása. Élelmiszeripari szereplőként a McDonald’s erősen ki van téve az alapanyagárak – például a marhahús, burgonya vagy csomagolóanyagok – emelkedésének. 
  2. Munkaerőpiaci nyomások. A béremelkedések és a munkaerőhiány kulcsfontosságú piacokon ronthatják a franchise-partnerek árrését és lassíthatják a kiszolgálás gyorsaságát. 
  3. Devizakockázatok. Globális jelenléte miatt a McDonald’s eredményeit jelentősen befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, különösen azokban az országokban, ahol gyengébb a lokális fizetőeszköz. 
  4. Változó táplálkozási trendek. Az egészségtudatosabb vagy fenntarthatóságra fókuszáló fogyasztói szokások csökkenthetik a márka hosszú távú vonzerejét, ha nem reagál rájuk időben. 

🗽Érdekességek 

Franchisebirodalom: A McDonald’s éttermeinek több mint 90%-át franchise-partnerek működtetik – így a vállalat inkább egy „főbérlő étlappal”, mintsem egy „szakács a konyhában”. 

Ingatlanóriás: A McDonald’s a világ legértékesebb kereskedelmi ingatlanjai közül számosnak tulajdonosa – köztük prémium városi lokációkban is. 

Az arany ívek története: Egyes felmérések szerint a McDonald’s ikonikus logóját – az arany íveket – többen ismerik fel világszerte, mint a keresztény keresztet. Ez jól mutatja a márka erejét. 

Helyi ízléshez igazított menük: A McDonald’s kínálata minden piacon alkalmazkodik a helyi ízekhez – a Fülöp-szigeteki McSpaghettitől az indiai McAloo Tikki-ig. 

Technológiai átalakulás: A vállalat kulcsfontosságú piacain bevezette a mobilos rendelést, hűségalkalmazásokat és mesterséges intelligenciával támogatott autós kiszolgálási rendszereket. 

Ikonikus termékek: A Big Mac Index – amelyet a The Economist vezetett be – a Big Mac árán keresztül hasonlítja össze az országok vásárlóerejét, informális gazdasági mérőeszközként. 

A vállalat rövid története és főbb mérföldkövei 

A McDonald’s története 1940-ben kezdődött: Richard és Maurice McDonald egy autós éttermet nyitott a kaliforniai San Bernardinóban. Az 1950-es években Ray Kroc forradalmasította az üzleti modellt: bevezette a franchise-rendszert, és megnyitotta a McDonald’s Corporation első hivatalos egységét az illinoisi Des Plaines-ben. 

Az évtizedeken át tartó gyors nemzetközi terjeszkedés során a McDonald’s a globalizáció jelképévé vált, világszerte meghonosítva a sztenderdizált gyorsétkezést. Az utóbbi években a vállalat a digitális innovációra, házhoz szállítási együttműködésekre és fenntarthatósági célokra helyezi a hangsúlyt, hogy megőrizze versenyképességét a változó fogyasztói környezetben. 

0 USD
10 USD
15:30 - 22:00
TOP INSTRUMENTUMOK

További hangszerek megtekintése

Az összes részvény

Legyen mindig kéznél minden befektetése

A díjnyertes és könnyen használható XTB kereskedési alkalmazással

LEGFRISSEBB HÍREK

Tájékozódjon a legfrissebb hírekről és fejleményekről

A McDonald's részvényei 3,5%-ot esnek, mivel...

2024. október 29.

Reggeli összefoglaló (28.10.2024)

2024. október 28.

E-Coli baktérium a McDonald's éttermekben;...

2024. október 23.
Olvasson További Híreket
SZEREZZEN HOZZÁFÉRÉST

Hogyan fektethet be McDonald's Corp részvényekbe az XTB-nél?

1. Nyisson számlát

Töltse ki az űrlapot és küldje el a releváns dokumentumokat – mindezt felesleges formaságok nélkül. A számlanyitás egy teszt által ellenőrzött alkalmassági vizsgálaton múlik.

2. Finanszírozza számláját

Válassza ki az Önnek megfelelő befizetési módot a rendelkezésre álló módszerek közül, beleértve az azonnali és ingyenes befizetéseket is.

3. Kezdjen el kereskedni

Válogasson a 11600+ CFD instrumentum közül.

Lépjen be a piacra

1. Töltse le az alkalmazást

Látogasson el a mobil áruházába, és töltse le az alkalmazásunkat teljesen ingyenesen.

2. Nyisson számlát

Töltse ki az űrlapot és küldje el a releváns dokumentumokat – mindezt felesleges formaságok nélkül. A számlanyitás egy teszt által ellenőrzött alkalmassági vizsgálaton múlik.

3. Finanszírozza számláját

Válassza ki az Önnek megfelelő befizetési módot a rendelkezésre álló módszerek közül, beleértve az azonnali és ingyenes befizetéseket is.

Tegye meg az első lépést
MIÉRT AZ XTB

Miért kereskedjen az XTB-nél?

Innovatív platform

Folyamatosan dolgozunk saját fejlesztésű és díjnyertes befektetési platformunk tökéletesítésén, hogy az minden igényének megfeleljen. Elérhető asztali és mobil verzióban is.

Biztonságos és megbízható

Mi vagyunk az egyik legnagyobb tőzsdén jegyzett brókercég a világon, amelyet több neves felügyeleti hatóság szabályoz. Garanciaalapok is fedeznek minket.

Többnyelvű magasan képzett ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálati csapatunk a nap 24 órájában, hétfőtől péntekig rendelkezésére áll.

TUDJON MEG TÖBBET

McDonald’s – Befektetési útmutató, üzleti modell és szegmensek

McDonald’s a világ legnagyobb gyorsétteremlánca, amely stabil osztalékfizetést és erőteljes globális növekedést kínál eszközhatékony franchise modellje, digitális terjeszkedése és erős márkaneve révén. 

TOP INSTRUMENTUMOK

További hangszerek megtekintése

Az összes részvény
Oktatás

Fedezze fel Tőzsde Tudástárunkat

Biztonságos befektetés – Hogyan csökkenthetjük a befektetési kockázatot?

5 minute(s) Befektetés

REIT ETF & részvény– Hogyan fektessünk ingatlanba?

8 minute(s) Részvények

W-8BEN – Hogyan csökkentheti a fizetendő adót?

2 minute(s) Az XTB szolgáltatásai
Cikkek megtekintése
GYIK

Kérdése van?

A részvény egy olyan értékpapírtípus, amely egy vállalatban való tulajdonjogot képvisel. Igényt jelent a vállalat eszközeinek és jövedelmének egy részére.

A részvények birtoklásával potenciálisan részesülhet a vállalat növekedéséből és sikeréből. A részvények többféle módon is pénzt hozhatnak Önnek: osztalékfizetés (egyes részvények osztalékot fizetnek, azaz a részvényesek számára a vállalat nyereségéből kifizetett összegeket), értéknövekedés (amikor a tulajdonában lévő részvények ára emelkedik, Ön nyereséggel adhatja el a részvényt), részvényfelosztás (amikor egy vállalat felosztja a részvényeit, több részvényt bocsát ki a meglévő részvényeseknek, növelve az Ön tulajdonában lévő részvények számát, amely szintén a befektetése értékének növekedéséhez vezethet) által.

A részvényeknek három fő típusa van: törzsrészvény (a törzsrészvények szavazati jogot biztosítanak tulajdonosuknak a részvényesi gyűléseken, és osztalékon keresztül a vállalat nyereségének egy részére jogosítanak), elsőbbségi részvény (fix arányú osztalékot fizet, nagyobb igényt támaszt az eszközökre és a bevételekre, mint a törzsrészvények; jellemzően nem jár szavazati joggal), és warrant (olyan értékpapír, amely jogot, de nem biztosít kötelezettséget a tulajdonosnak, hogy meghatározott számú részvényt vásároljon vagy adjon el előre meghatározott áron egy bizonyos időn belül).

Nem lehet meghatározni a jó első részvényt, mivel az az egyén pénzügyi céljaitól és kockázattűrő képességétől függően változhat. Fontos, hogy az egyének minden potenciális befektetést alaposan tanulmányozzanak át és vásárlás előtt mérlegeljék saját pénzügyi helyzetüket.

Csatlakozzon az XTB Csoport több mint 2 000 000 ügyfeléhez a világ minden tájáról.

Kezdjen el kereskedni Töltse le az alkalmazást Töltse le az alkalmazást