3 mercados a seguir la próxima semana (03.10.2025)

- El cierre del gobierno estadounidense no ha frenado a Wall Street, con los principales índices manteniendo la senda alcista y el Nasdaq 100 alcanzando nuevos máximos históricos.
- El impulso en el sector tecnológico está siendo liderado por la inteligencia artificial, con asociaciones en la cadena de suministro y la especulación sobre una posible OPI de OpenAI, que añaden combustible adicional al movimiento.
- La temporada de resultados está comenzando, con los primeros informes —como el de PepsiCo en el Nasdaq— marcando el tono para las próximas semanas.
- El oro ha protagonizado un fuerte rally este año, con un alza cercana al 50%, impulsado por las tensiones geopolíticas, la incertidumbre en torno a la política de la Fed y los efectos del cierre gubernamental.
- Entre los eventos clave para el oro destacan la publicación de las Minutas del FOMC el próximo miércoles y los datos de confianza del consumidor en EE. UU. el viernes.
- En Japón, los cambios políticos y la posibilidad de una subida de tasas por parte del Banco de Japón —actualmente con una probabilidad superior al 50% para octubre— están generando volatilidad en el USD/JPY.
- Las publicaciones macroeconómicas japonesas, incluidas las cifras de consumo de los hogares y la inflación de precios al productor, junto con las Minutas de la Fed, serán determinantes para la dirección del mercado de divisas la próxima semana.
El cierre del gobierno de EE. UU. ya se ha convertido en una realidad, aunque la historia muestra que estos eventos rara vez suponen un gran obstáculo para la renta variable estadounidense. Esta vez no es diferente: los principales índices de Wall Street continúan al alza, alcanzando nuevos máximos históricos. Sin embargo, el cierre limita el flujo de datos económicos, reduciendo la visibilidad sobre el estado de la economía estadounidense. Aun así, esto no significa que falten catalizadores de mercado: la temporada de resultados comienza de forma gradual, y el próximo miércoles la publicación de las Minutas del FOMC atraerá la atención de los inversores. En este contexto, la semana pondrá el foco en mercados como el Nasdaq 100, el oro y el USD/JPY.
Nasdaq 100
El cierre federal no ha enfriado el apetito de los inversores por la renta variable estadounidense. Los futuros del Nasdaq 100 (US100) ya han superado los 25.000 puntos, extendiendo su racha alcista más larga desde junio. Las ganancias en los índices, especialmente en el sector tecnológico, se ven impulsadas por noticias de colaboraciones en la cadena de suministro de inteligencia artificial. Destaca OpenAI, que se ha convertido en la empresa privada más valiosa del mundo con una estimación de 500.000 millones de dólares. Persiste la especulación sobre una posible OPI, mientras que las transacciones en acciones privadas se facilitan cada vez más mediante tecnología blockchain. Al mismo tiempo, la temporada de resultados arranca: aunque PepsiCo difícilmente puede considerarse una tecnológica, cotiza en el Nasdaq y sus cifras marcarán un tono inicial.
ORO
El cierre gubernamental, la incertidumbre sobre la futura política de la Fed y el incremento de las tensiones geopolíticas son los principales factores detrás del fuerte rally del oro. El metal ya acumula un alza cercana al 50% este año, y muchos analistas de mercado sugieren que alcanzar los 4.000 dólares por onza es solo cuestión de tiempo. Para los traders de oro, el evento principal de la próxima semana será la publicación de las Minutas del FOMC el miércoles. El viernes, la atención también se dirigirá a los datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
USD/JPY
Los cambios políticos internos en Japón rara vez son bien recibidos por los mercados de divisas. El nuevo líder del PLD japonés enfrenta la difícil tarea de revitalizar la imagen de un partido debilitado, y el resultado de las elecciones internas del pasado fin de semana ya se refleja en los mercados financieros. Recientemente han surgido varias señales de que el Banco de Japón se prepara para subir las tasas de interés, con una probabilidad de que esto ocurra a finales de octubre situada actualmente en torno al 50%. De cara a la próxima semana, entre las publicaciones clave destacan los datos de gasto de los hogares (martes) y la inflación de precios al productor (viernes). Además, el miércoles, la publicación de las Minutas del FOMC será crucial, ya que ofrecerá pistas sobre si la Fed está preparada para implementar un nuevo recorte de tasas en EE. UU. antes de fin de mes.
