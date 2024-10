3 mercados a tener en cuenta la próxima semana - (13.09.2024)

La semana pasada estuvo marcada por una considerable turbulencia en los mercados, impulsada por los datos clave de inflación, la caída de los precios del petróleo a sus niveles más bajos desde principios de 2023 y el primer enfrentamiento de alto perfil entre la candidata presidencial demócrata Kamala. Harris y el actual presidente republicano Donald Trump. La semana que viene promete ser aún más agitada. Si bien numerosos bancos centrales están listos para anunciar decisiones sobre las tasas de interés, la decisión de la Reserva Federal sin duda ocupará un lugar central. Los inversores esperan con entusiasmo el primer recorte de las tasas de interés de la Fed desde 2020. Oro El oro ha salido de su rango de consolidación de 2480-2530 y está experimentando ganancias significativas antes de la decisión de la Reserva Federal. Sin embargo, vale la pena señalar que septiembre es históricamente uno de los meses más débiles para el oro. Para que los precios bajen, la Reserva Federal tendría que recortar las tasas en 25 puntos básicos, frente a las altas probabilidades actuales de un recorte de 50 puntos básicos. Si la Reserva Federal señala más de tres recortes de tasas este año, los precios del oro podrían seguir subiendo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Nikkei 225 El par USD - JPY ha caído a su nivel más bajo desde finales de diciembre de 2023, impulsado principalmente por un dólar estadounidense débil, que tuvo un impacto significativo en el contrato Nikkei 225. Se espera que el Banco de Japón anuncie su decisión sobre la tasa de interés el próximo viernes, pero sus miembros recibirán nuevos datos del IPC justo antes de la reunión. A pesar de esto, las expectativas de otra subida de tipos son bajas. Si la inflación baja y la comunicación del banco no es demasiado agresiva, no se puede descartar un repunte del mercado de valores japonés, junto con un posible repunte del par de divisas USD-JPY. GBP - USD El par GBP-USD ha ido ganando terreno de forma constante desde 2022, cuando la paridad parecía inminente. La economía del Reino Unido ha mostrado cierta mejora y recientemente ha habido un cambio de gobierno. El aumento del GBPUSD refleja la postura moderada del Banco de Inglaterra (BoE) sobre las tasas de interés. El BoE recortó las tasas a principios de agosto, su primera medida desde agosto de 2023. Con la inflación aún elevada, no se espera otro recorte este jueves. Sin embargo, los recortes Se prevén cambios en noviembre y diciembre. Cualquier comunicación sobre estos planes podría afectar a la libra en ambos sentidos.

