3M supera expectativas, aunque los resultados del 4T no muestran una mejora significativa respecto a 2023 📊

3M (MMM.US) public贸 hoy sus resultados del cuarto trimestre de 2024. La mayor铆a de las cifras superaron las expectativas y las primeras reacciones comerciales indican una recepci贸n positiva por parte del mercado. Las acciones de la compa帽铆a suben aproximadamente m谩s del 4% al inicio de la sesi贸n. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La compa帽铆a registr贸 6 mil millones de d贸lares en ingresos en el cuarto trimestre, mostrando un crecimiento interanual plano. En una base comparable, los ingresos crecieron un 2,1% a帽o tras a帽o, lo que marca el crecimiento m谩s fuerte en los 煤ltimos trimestres y supera las estimaciones de consenso en 1,2 puntos porcentuales. El segmento de seguridad e industrial registr贸 el mayor crecimiento, una se帽al positiva dada su contribuci贸n dominante a los ingresos totales, representando el 45% de los ingresos del cuarto trimestre de 2024 de la compa帽铆a. Desde el punto de vista operativo, este segmento tambi茅n obtuvo el margen operativo m谩s alto, con un 21%, superando el margen b谩sico general de la compa帽铆a en 3 puntos porcentuales. En comparaci贸n con el a帽o anterior, este margen mejor贸 en 1 punto porcentual. Para el a帽o completo 2024, el margen del segmento de seguridad e industrial alcanz贸 el 23%, 2 puntos porcentuales m谩s en comparaci贸n con 2023. En 2024, la compa帽铆a devolvi贸 3.800 millones de d贸lares a los accionistas, de los cuales casi el 30 % se distribuy贸 solo en el cuarto trimestre. 3M tambi茅n proporcion贸 su perspectiva para 2025, que coincide estrechamente con estimaciones anteriores. La compa帽铆a pronostica ganancias por acci贸n ajustadas en el rango de $7,60 a $7,90, con un punto medio de $7,75 casi igualando la estimaci贸n de consenso de $7,78. Sobre una base de ventas comparables, 3M espera un crecimiento del 2,5%, lo que indica una aceleraci贸n continua en las tasas de crecimiento en comparaci贸n con los trimestres anteriores, aunque las fluctuaciones monetarias pueden representar vientos en contra. RESULTADOS FINANCIEROS: Ingresos: 6.000 millones de d贸lares; Estimaciones: 5.780 millones de d贸lares (sin cambios respecto al a帽o anterior)

6.000 millones de d贸lares; Estimaciones: 5.780 millones de d贸lares (sin cambios respecto al a帽o anterior) BPA ajustado: $1,68; Estimaciones: $1,66 (-2% interanual)

$1,68; Estimaciones: $1,66 (-2% interanual) Ventas anuales: 24.600 millones de d贸lares; Ventas ajustadas: (+1,3%), ventas GAAP: (-0,1% interanual)

24.600 millones de d贸lares; Ventas ajustadas: (+1,3%), ventas GAAP: (-0,1% interanual) BPA GAAP del a帽o completo: $7,26; a帽o anterior: -$15,17

$7,26; a帽o anterior: -$15,17 BPA ajustado para el a帽o completo: $7,30; A帽o anterior: $6,04 (+21% a帽o tras a帽o)

$7,30; A帽o anterior: $6,04 (+21% a帽o tras a帽o) Flujo de caja libre: 1.300 millones de d贸lares (cuarto trimestre); A帽o completo: 4.900 millones de d贸lares

1.300 millones de d贸lares (cuarto trimestre); A帽o completo: 4.900 millones de d贸lares Retorno para los accionistas: 1.100 millones de d贸lares (cuarto trimestre); A帽o completo: 3.800 millones de d贸lares (a trav茅s de dividendos y recompras de acciones)

Las acciones de 3M est谩n alcanzando un nuevo m谩ximo, alcanzando su nivel m谩s alto desde enero de 2022. La ruptura de hoy ha superado el l铆mite superior de la tendencia lateral en la que la compa帽铆a ha estado cotizando desde julio de 2024. Fuente: xStation

