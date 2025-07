Tres mercados para seguir la próxima semana (18.07.2025)

La primera quincena de julio registró una volatilidad considerable en los mercados financieros, impulsada por una serie de eventos clave. Sin embargo, los inversores no muestran indicios de desaceleración, y la próxima semana promete ser igualmente intensa. Sobre todo, esperamos la decisión del Banco Central Europeo, que determinará si el ciclo de recortes de tipos de interés ha llegado a su fin. Además, está a punto de iniciarse un aluvión de informes de beneficios, desde gigantes de Wall Street como Alphabet, Tesla e Intel, hasta importantes compañías europeas, entre ellas SAP, Deutsche Bank, BNP Paribas y Volkswagen. En consecuencia, conviene prestar especial atención a mercados como EUR/USD, Nasdaq 100 y DAX 40 esta semana. EUR/USD El par EUR/USD se ha debilitado notablemente desde el inicio del mes, pese a las numerosas turbulencias en torno al dólar estadounidense, incluida la continuación de la “guerra comercial” y el conflicto entre Trump y Powell. No obstante, la economía de EE. UU. sigue mostrando datos robustos. La próxima semana se publicarán datos secundarios de EE. UU., como las ventas de viviendas nuevas (miércoles) y los índices PMI preliminares (jueves). El martes también tendremos la oportunidad de escuchar a Jerome Powell. Sin embargo, desde la perspectiva del euro, la decisión del BCE será crucial, ya que indicará si el banco ha pospuesto efectivamente nuevos recortes de tipos de interés ante el aumento de los riesgos deflacionarios. También se darán a conocer el jueves los primeros datos del PMI de la Eurozona. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Nasdaq 100 Los índices de EE. UU. cotizan en máximos históricos, con inversores aparentemente ajenos a los riesgos arancelarios y confiados en la fortaleza de la economía. La temporada de presentación de beneficios está en pleno apogeo, con una alza proyectada como la más moderada en al menos dos años. Tras los resultados de Netflix, es el turno de otras grandes tecnológicas: Alphabet y Tesla (miércoles tras el cierre de mercado) e Intel (jueves tras el cierre de mercado). Unos resultados sólidos, que superen con creces las expectativas, podrían sustentar la trayectoria alcista de los índices de EE. UU., particularmente del Nasdaq 100, que subyace al contrato de Nasdaq 100. DAX 40 También están en el horizonte informes clave de beneficios de empresas europeas, que podrían influir significativamente en la dirección futura de los principales índices. El martes antes de la apertura de mercado, SAP, la compañía tecnológica alemana en gran parte responsable de la alza del DAX 40 en los últimos meses, presentará sus resultados. El jueves conoceremos los de Deutsche Bank, que mostrarán el desempeño del banco en un entorno de tipos de interés más bajos pero con elevada volatilidad. Finalmente, el viernes Volkswagen, una empresa muy expuesta a los aranceles automotrices de EE. UU., dará a conocer sus cifras. Cabe destacar también que el jueves se celebrará una cumbre entre la Unión Europea y China, que podría conducir a una cooperación más estrecha en medio de la disputa comercial vigente con EE. UU.

