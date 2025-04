3M supera expectativas en el primer trimestre y sube en la sesión previa a la apertura

El conglomerado industrial 3M ha iniciado con buen pie la temporada de resultados del primer trimestre de 2025, presentando cifras que superaron las expectativas del mercado. Los beneficios ajustados por acción (BPA) de operaciones continuas alcanzaron los $1,88, superando el consenso de analistas de $1,77. Esto representa un aumento del 10% interanual. Las ventas netas ascendieron a $5.800 millones, también por encima de lo previsto, aunque por debajo del nivel registrado el año anterior. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El desempeño entre los distintos segmentos de negocio fue mixto. La división de Seguridad e Industria reportó un crecimiento orgánico de ventas de 2,5%, seguida por el área de Consumo, con un 0,3%. En cambio, el segmento de Transporte y Electrónica registró una caída del 4% en ventas orgánicas. El margen operativo ajustado se amplió hasta 23,5%, lo que representa una mejora de 2,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior. La empresa reafirmó su guía de EPS ajustado para todo el año en el rango de $7,60 a $7,90, alineándose con el consenso del mercado, que se sitúa en $7,74. No obstante, 3M advirtió que el impacto potencial de los aranceles podría reducir las ganancias de este año en $0,20 a $0,40 por acción, introduciendo un factor de incertidumbre relacionado con el entorno macroeconómico y las políticas comerciales. La compañía proyecta un crecimiento orgánico de ventas para 2025 en el rango de 2% a 3%. En cuanto al flujo de caja, 3M generó $500 millones de flujo de caja libre durante el primer trimestre y repartió $1.700 millones a los accionistas a través de dividendos y recompra de acciones. La reacción del mercado a los resultados de 3M ha sido positiva, con una subida cercana al 2% en las operaciones previas a la apertura de mercado. Aunque no se trata de una acción de alto crecimiento, el desempeño sólido en un contexto de incertidumbre, junto con una guía robusta, parece suficiente para tranquilizar a los inversores. Se espera que las acciones de la empresa reboten desde un nivel técnico clave de soporte durante la sesión de hoy, aunque el título ha registrado una corrección de aproximadamente 20% desde su máximo de febrero. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "