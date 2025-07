Tres mercados a vigilar la próxima semana (28.07.2025)

Aunque la semana pasada fue relativamente tranquila en cuanto a volatilidad, estuvo lejos de ser una “calma veraniega”. Lo que se avecina incluye la posible implementación de fuertes aranceles recíprocos el 1 de agosto, junto con un renovado enfoque en las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China. Además, la Reserva Federal anunciará su decisión sobre tasas de interés y varias grandes tecnológicas estadounidenses presentarán sus resultados trimestrales. Sin olvidar un informe macroeconómico clave: los datos del mercado laboral en EE. UU. Por ello, esta semana será decisiva para mercados como EUR/USD, Nasdaq 100 (US100) y oro (GOLD). EUR/USD El par de divisas más importante del mundo se mantiene en niveles elevados, dentro del rango 1.17–1.18. No obstante, varios factores de riesgo para el dólar estadounidense se han atenuado recientemente. Donald Trump señaló que no es necesario destituir al presidente de la Fed, y Scott Bessent indicó que el nombre del nuevo titular del banco central se anunciará en diciembre o enero, lo que disipó temores sobre un posible “conflicto de poder” dentro de la Reserva Federal. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, los datos macroeconómicos de EE. UU. muestran solidez, aunque la prueba real llegará el miércoles, con la publicación de la primera lectura del PIB estadounidense. Ese mismo día, hacia el cierre de Wall Street, se anunciará la decisión de política monetaria de la Fed, seguida el viernes por el informe de empleo no agrícola (NFP). Si los datos resultan sólidos, el dólar podría comenzar a recuperar parte del terreno perdido durante el primer semestre del año. La zona euro también publicará su PIB ese mismo miércoles. US100 (Nasdaq 100) Tras sólidos resultados de Alphabet y decepcionantes cifras de Tesla, ahora la atención se centra en el resto de las llamadas “Magnificent Seven” (Mag7). El miércoles , tras el cierre de Wall Street, publicarán sus resultados Microsoft y Meta .

El jueves, será el turno de Amazon y Apple. Apple podría captar mayor atención debido a sus dificultades en la adopción de inteligencia artificial (IA) y al débil desempeño de su acción. Cabe destacar que el US100 cotiza en máximos históricos, lo que significa que se requieren resultados robustos del sector tecnológico para sostener la actual fase alcista del mercado. Oro (GOLD) El conflicto comercial sigue siendo un factor central para los inversores, aunque el sentimiento del mercado se mantiene sorprendentemente estable ante los riesgos. El oro estuvo a punto de alcanzar sus máximos históricos, pero el mejor ánimo de los mercados provocó un retroceso considerable. Para la próxima semana, dos fechas clave marcarán el rumbo del metal precioso: Lunes: el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, se reunirá con su homólogo chino en Estocolmo, en la tercera ronda de negociaciones comerciales, justo antes de la entrada en vigor de nuevos aranceles el 1 de agosto. EE. UU. cuenta actualmente con pocos acuerdos comerciales vigentes y aún carece de un tratado clave con Europa. Si el riesgo de una guerra comercial en toda regla aumenta y se activan medidas de represalia, el oro podría volver a probar o superar sus máximos históricos.

