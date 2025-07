Los índices estadounidenses suben ante expectativas de un acuerdo comercial con la UE 📃🔎

La presidenta de la Comisi贸n Europea, Ursula von der Leyen, anunci贸 que mantuvo una conversaci贸n telef贸nica positiva con el presidente Donald Trump y que planea reunirse con 茅l este domingo en Escocia. El tema central del encuentro ser谩 preservar relaciones comerciales transatl谩nticas s贸lidas. Sin embargo, la forma en que se comunic贸 este anuncio ha generado cierta inquietud, ya que podr铆a sugerir preocupaciones sobre el estado actual de las relaciones o la necesidad de evitar un mayor deterioro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil A pesar de ello, los 铆ndices burs谩tiles estadounidenses registran avances tras conocerse la noticia. El S&P 500 sube un 0.25% , alcanzando los 6,421 puntos .

El Nasdaq 100 tambi茅n avanza un 0.25%, hasta los 23,454 puntos.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "