Accidente cerca de Machu Picchu golpea la imagen de LVMH

El accidente ferroviario cerca de Machu Picchu, ampliamente difundido por los medios el martes, es más que un incidente local: representa una posible crisis de imagen para LVMH (MC.FR), una de las marcas de lujo más poderosas del mundo. La muerte de una persona y las decenas de pasajeros heridos en una ruta que el grupo promociona como un viaje “de primer nivel” es un escenario para el que ningún equipo directivo está preparado. Para LVMH, propietaria de Belmond —el operador de viajes exclusivos cuyo tren sufrió el accidente—, la noticia podría dañar la imagen de la empresa ante los consumidores.

La tragedia ocurrió el 30 de diciembre de 2025. Dos trenes colisionaron frontalmente en una vía estrecha al pie de Machu Picchu. Uno de los trenes pertenecía a PeruRail (operador afiliado a LVMH) y el otro a Inca Rail (afiliado al grupo Carlyle). La línea cuenta con una sola vía, lo que implica que los trenes que circulan en direcciones opuestas deben detenerse en puntos designados para permitir el paso del otro. Según Belmond, el tren de Inca Rail no se detuvo donde correspondía, continuó su marcha por un tramo no autorizado y colisionó unos 400 metros más adelante. Inca Rail niega responsabilidad y afirma que es demasiado pronto para sacar conclusiones. Para Machu Picchu —un sitio que atrae a más de un millón de turistas al año y es una fuente clave de ingresos para el turismo en Perú—, este hecho representa un golpe en un momento en que el mercado apenas se recupera de la pandemia.

LVMH controla Belmond, que a su vez posee el 50% de PeruRail (el operador del tren accidentado). En el otro lado del accidente está Inca Rail, en la que el grupo de capital privado Carlyle tiene una participación mayoritaria. Belmond acusa a Inca Rail de haber circulado por un tramo no autorizado de la vía.

Para los inversionistas de LVMH, esto implica varias cosas. Primero, riesgo de responsabilidad legal: si los tribunales peruanos determinan que Belmond o PeruRail incurrieron en una mala gestión del tráfico ferroviario, las multas podrían ser significativas. Segundo, riesgo reputacional: el lujo de LVMH se basa principalmente en la seguridad, la exclusividad y un servicio impecable. Un accidente con víctimas fatales socava completamente esa promesa.

Las acciones de LVMH (MC.FR) reanudaron su cotización tras el receso de Año Nuevo con caídas moderadas, pero por ahora parece que el incidente en Perú no será determinante para todo el holding. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que, en el mundo de las experiencias de lujo, podría dañar la imagen de la empresa justo cuando intenta recuperar su posicionamiento.

Puedes encontrar más información sobre LVMH en nuestro informe 2026, donde analizamos esta compañía en mayor profundidad.

Desde el punto de vista técnico, LVMH superó la barrera marcada por la media móvil exponencial de 200 semanas (curva dorada en el gráfico), lo que podría indicar que las acciones de la compañía han retomado una tendencia alcista de largo plazo que no se veía desde marzo de 2025. Sin embargo, es importante destacar que el indicador RSI para la media de 14 semanas superó la zona de los 70 puntos, lo que podría reflejar la rapidez del reciente repunte y abrir la puerta a correcciones bajistas dentro de la tendencia actual. Fuente: xStation