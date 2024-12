Acción de la Semana - AppLovin (19.12.2024)

AppLovin (APP.US) se ha convertido en uno de los casos de éxito tecnológico más notables de 2024, con un aumento de sus acciones de más del 780 % en lo que va de año, a medida que la empresa de publicidad y juegos móviles se expande con éxito más allá de su mercado principal. Si bien el ascenso meteórico de la empresa ha atraído una importante atención de los inversores, aún quedan dudas sobre la sostenibilidad de la valoración y la dinámica competitiva en el panorama de la tecnología publicitaria en rápida evolución. Resultados del tercer trimestre del año fiscal 2024 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Para el tercer trimestre, AppLovin informó: Ingresos: $1.20 mil millones (+39% interanual) frente a la estimación de $1.13 mil millones

BPA ajustado: $1.25 frente a $0.30 interanual

EBITDA ajustado: $721.6 millones (+72% interanual) frente a la estimación de $641.8 millones

Ingresos de la plataforma de software: $835 millones (+66% interanual)

Ingresos de aplicaciones: $363 millones (+1% interanual)

Margen de EBITDA ajustado: 60% Ganancias vs. Estimaciones. Fuente: Bloomberg Evolución estratégica La transformación de AppLovin de una empresa centrada en los juegos móviles a una plataforma de tecnología publicitaria más amplia representa uno de los cambios más exitosos en la historia tecnológica reciente. En el centro de esta evolución se encuentra el motor de inteligencia artificial AXON 2.0 de la empresa, que ha demostrado mejoras notables en la segmentación de anuncios y las capacidades de monetización. Este avance tecnológico ha impulsado el impresionante crecimiento interanual del 66 % del segmento de la plataforma de software, y las capacidades de autoaprendizaje del sistema siguen mejorando el rendimiento a medida que procesa más datos, lo que crea potentes efectos de red. La expansión de la empresa hacia la publicidad de comercio electrónico ha superado las expectativas iniciales, y algunos anunciantes informan de métricas de rendimiento que se acercan a las de Meta. La capacidad de AppLovin para llegar a 1.400 millones de usuarios activos diarios en aplicaciones móviles y dispositivos de televisión conectados proporciona una base convincente para captar participación en el mercado de publicidad de comercio electrónico, estimado en 120.000 millones de dólares. Esta expansión se produce en un momento en que la empresa ha optimizado estratégicamente su cartera de juegos de 350 títulos en 2021 a 287 en la actualidad, centrando los recursos en activos de mayor rendimiento. Posición competitiva La posición única de AppLovin tanto en la compra como en la venta de inventario publicitario crea valiosos bucles de retroalimentación de datos que mejoran continuamente las capacidades de segmentación de AXON. El doble papel de AppLovin en el ecosistema publicitario, como red publicitaria y como editor, le otorga una ventaja de datos única, mejorando la eficacia de sus algoritmos de aprendizaje automático. El conjunto integral de herramientas de la empresa, que incluye AppDiscovery, MAX, Adjust y Wurl, proporciona soluciones integrales para desarrolladores y anunciantes, lo que aumenta los costos de cambio y la permanencia de la plataforma. La integración de servicios como MAX y Adjust bajo un mismo paraguas convierte a AppLovin en una solución integral, lo que aumenta significativamente las barreras para que los competidores atraigan a sus clientes. Este enfoque integrado ha ayudado a AppLovin a mantener posiciones líderes en métricas críticas como las tasas de llenado y el eCPM (ganancias por cada mil impresiones), lo que demuestra capacidades tecnológicas superiores en relación con los competidores. Riesgos potenciales El caso de inversión para AppLovin requiere una consideración cuidadosa tanto del potencial de crecimiento como de las preocupaciones de valoración. Con una capitalización de mercado que ahora supera los $100 mil millones y acciones que han subido más del 780% en lo que va de año, AppLovin cotiza a múltiplos elevados en relación con sus pares y los niveles históricos. La alta valoración de la acción, particularmente cuando se mide por métricas tradicionales como la relación P/E, sugiere que gran parte del crecimiento futuro de AppLovin podría ya estar incluido en el precio. 22V Research identificó recientemente a APP como la acción más sobrecomprada en el Russell 3000, lo que plantea preguntas sobre el potencial alcista a corto plazo. Las presiones competitivas presentan otro factor de riesgo clave, ya que la plataforma publicitaria de Unity representa una competencia significativa a través de funciones planificadas como ofertas automáticas y pruebas AB. Mientras AppLovin se expande al comercio electrónico, debe navegar en un panorama cada vez más competitivo donde gigantes como Amazon y Google también juegan papeles importantes. Además, la meseta en el crecimiento de la participación de los usuarios móviles Orientación de gestión De cara al futuro, la dirección ha proporcionado una sólida orientación para el cuarto trimestre de 2024, proyectando unos ingresos de 1.240-1.260 millones de dólares (+31% interanual) y un EBITDA ajustado de 740-760 millones de dólares con un margen del 60%. La dirección de AppLovin ha demostrado confianza en su modelo de crecimiento al seguir invirtiendo en IA y ciencia de datos, áreas fundamentales para los futuros avances tecnológicos. La sólida generación de flujo de caja de la empresa y el compromiso con la rentabilidad para los accionistas, evidenciado por 230 millones de dólares en recompras de acciones durante el tercer trimestre y una nueva autorización de 2.000 millones de dólares, proporcionan cierta protección a la baja a pesar de las elevadas valoraciones. El programa de recompra de acciones de 2.000 millones de dólares no solo indica confianza en el valor de las acciones, sino también una estrategia para devolver capital a los accionistas en medio de altas valoraciones de las acciones. Perspectiva de Wall Street El sentimiento de los analistas sigue siendo en general positivo a pesar de las preocupaciones sobre la valoración. Morgan Stanley mantiene una calificación de igual peso con un precio objetivo de 200 dólares, lo que enfatiza la confianza de la administración en un crecimiento del 20-30% a pesar de las altas expectativas. El llamado de Morgan Stanley para una calificación de igual peso refleja un enfoque cauteloso con respecto al desempeño de la acción a corto plazo dados sus niveles de precio actuales. William Blair tiene una calificación de Outperform, destacando el potencial de apalancamiento de la IA y los prometedores resultados del comercio electrónico. Jefferies mantiene una calificación de Compra con un precio objetivo de 270 dólares, destacando el sólido desempeño del margen y los alentadores datos piloto del comercio electrónico. A pesar de algunas preocupaciones sobre la valoración, el consenso entre los analistas se inclina hacia el optimismo, y varios mejoraron sus pronósticos después de los resultados del tercer trimestre. Conclusión sobre la inversión Si bien la valoración actual de AppLovin parece exagerada, las ventajas tecnológicas de la empresa y las oportunidades de expansión justifican en cierta medida los múltiplos premium. La exitosa extensión de las capacidades de AXON al comercio electrónico podría representar un catalizador de crecimiento significativo, aunque los riesgos de ejecución siguen siendo altos. Para los inversores que estén considerando una posición, los factores clave a monitorear serán la capacidad de la empresa para mantener su trayectoria de crecimiento mientras se expande con éxito a nuevos mercados, así como la dinámica competitiva en el cambiante panorama de la tecnología publicitaria. La combinación de un fuerte crecimiento orgánico, oportunidades emergentes en el comercio electrónico y una sólida generación de flujo de efectivo sugiere que AppLovin podría mantener su impulso, aunque puede justificarse un dimensionamiento cuidadoso de la posición dadas las elevadas valoraciones. Valuación Basamos nuestras proyecciones en promedios históricos y proyecciones de la empresa, asumiendo un escenario de crecimiento continuo para la empresa. Esto da como resultado un crecimiento de los ingresos del 21% y un margen operativo del 60% en el pronóstico de 5 años. Considerando la influencia sustancial del valor terminal en el análisis de flujo de efectivo descontado, especialmente para períodos de pronóstico más cortos, hemos aplicado un crecimiento de los ingresos del 5,5% y un WACC terminal del 10%, por debajo del 10% en los años de pronóstico. Bajo estos supuestos, nuestro modelo sugiere un valor intrínseco de $282,01 por acción, lo que indica una posible caída del 9,9% con respecto al precio actual de la acción. Es importante destacar la alta sensibilidad de los valores intrínsecos derivados del flujo de efectivo descontado a los supuestos de entrada. A continuación, dos matrices de sensibilidad ilustran diferentes escenarios de margen operativo y crecimiento de los ingresos, así como variaciones del WACC terminal y del crecimiento de los ingresos terminales. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Para evaluar el desempeño de AppLovin en relación con sus pares, analizamos un grupo de cuatro empresas comparables con trayectorias de crecimiento empresarial similares: Palantir, Workday, Cadence Design y Synopsys. AppLovin supera el promedio del grupo de pares en varias métricas clave, como lo evidencian la media, la mediana y los múltiplos ponderados por capitalización que calculamos. Para evaluar el desempeño de AppLovin en relación con sus pares, analizamos un grupo de cuatro empresas comparables con trayectorias de crecimiento empresarial similares: Palantir, Workday, Cadence Design y Synopsys. AppLovin supera el promedio del grupo de pares en varias métricas clave, como lo evidencian la media, la mediana y los múltiplos ponderados por capitalización que calculamos. Las valoraciones basadas en tres múltiplos separados indican resultados mixtos. Si bien algunas métricas sugieren que AppLovin está infravalorada, otras apuntan a una posible sobrevaloración de aproximadamente el 30 %. Esta disparidad resalta tanto el potencial alcista de la empresa como la incertidumbre inherente a su valoración, según qué múltiplo o perspectiva se priorice. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Recomendaciones: AppLovin tiene 26 recomendaciones, de las cuales 20 son de "compra" y el precio más alto es de $480, 6 son de "mantener" y ninguna es de "vender". El pronóstico del precio promedio de las acciones para los próximos 12 meses es de $355, lo que implica un potencial de aumento del 13,4 % a partir del precio actual. Análisis técnico (D1): El precio de las acciones rompió ayer un fuerte nivel de soporte en el 38,2% de retroceso de Fibonacci, que se había defendido durante siete sesiones de negociación consecutivas. Ahora ha tocado la EMA de 30 días. Los bajistas probablemente apuntarán a la EMA de 50 días en $269,22 y al nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% en $257,22. Los alcistas, por otro lado, intentarán recuperar el control y empujar el precio por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, apuntando al nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. Actualmente, el nivel del 23,6% sirve como fuerte resistencia. El RSI está mostrando una divergencia bajista con máximos y mínimos más bajos, mientras que el MACD también diverge a la baja. Además, el ADX se está acercando a un cruce bajista. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "