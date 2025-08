Tres mercados clave a seguir la próxima semana (01.08.2025)

El cierre de julio trajo consigo una mayor volatilidad, impulsada por la postura restrictiva de la Fed y los sólidos resultados de las Big Tech. En la primera semana de agosto, los inversores tendrán nuevos focos de atención: una decisión clave del Banco de Inglaterra, más resultados empresariales y tensiones geopolíticas por aranceles. A continuación, tres activos y cruces que merecen atención: EURGBP, US500 y USDCAD. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil EURGBP: Banco de Inglaterra en la mira La libra esterlina ha perdido fuerza en las últimas semanas, incluso frente al euro, que también ha estado presionado por un acuerdo comercial poco favorable con EE.UU. El jueves próximo, el Banco de Inglaterra tomará su decisión monetaria, y tras una pausa en junio, el mercado anticipa un retorno al ciclo de bajas. Aunque un recorte parece probable, no está asegurado. La inflación del IPC subió a 3,6 % interanual en junio, el mayor nivel desde enero de 2024 y casi el doble de la meta del 2 %. El gobernador Andrew Bailey ha reiterado que el banco sigue “en un ciclo de recortes”, pero estos deben ser “graduales y cautelosos”. La incertidumbre sobre el voto del comité y la guía futura de Bailey puede generar alta volatilidad en el par EURGBP. US500: corrección técnica y temporada de resultados El índice US500 inició una corrección por primera vez desde mayo, tras el tono restrictivo de la Fed. La rueda de prensa posterior al FOMC redujo las esperanzas de recortes adicionales en el corto plazo. A pesar de esto, los fundamentos siguen sólidos gracias al rendimiento de las Big Tech. Esta semana se publicarán más balances, incluyendo: AMD, Palantir, Arista Networks, Uber, Shopify, Disney y McDonald’s. Además, los datos de ISM y PMI en EE.UU. y avances en negociaciones comerciales también influirán. Ante valoraciones altas y riesgo de corrección más profunda, el US500 será clave de seguir. USDCAD: presión por aranceles y datos laborales El dólar canadiense ha mostrado debilidad persistente, y ahora enfrenta nuevos desafíos. EE.UU. anunció aranceles recíprocos que entrarán en vigor el 8 de agosto, con tasas del 35 % sobre la mayoría de los bienes canadienses. El viernes se publicará el informe laboral de Canadá, que podría reflejar el efecto negativo de este entorno comercial sobre el empleo. El Primer Ministro Mark Carney ha enfatizado la necesidad de diálogo, pero se espera que Ottawa anuncie en breve una lista de aranceles retaliatorios. Todo esto posiciona al par USDCAD como uno de los más sensibles de la semana. ___________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

