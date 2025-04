Acción de la semana – Procter & Gamble (24.04.2025)

Las acciones de Procter & Gamble (Procter & Gamble) se vieron presionadas tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre, ya que el gigante de bienes de consumo redujo su previsión anual en un contexto de creciente incertidumbre relacionada con las políticas arancelarias de EE. UU. y una débil demanda de los consumidores. El fabricante de productos como el detergente Tide y los cosméticos Olay presentó resultados mixtos que evidencian las dificultades que enfrentan las empresas de bienes de consumo básico en el actual entorno económico. El desempeño de Procter & Gamble (P&G) en el tercer trimestre presentó un panorama mixto: el beneficio por acción básico fue de 1,54 USD, superando levemente las expectativas de los analistas de 1,53 USD. Sin embargo, las ventas netas alcanzaron los 19.780 millones de USD, lo que representa una caída del 2 % interanual y quedó por debajo de la previsión consensuada de 20.220 millones de USD. El crecimiento de las ventas orgánicas fue de apenas un 1 %, muy por debajo del 2,53 % esperado, impulsado exclusivamente por incrementos de precios, ya que el volumen orgánico se mantuvo plano. A pesar de la caída en ingresos, P&G logró aumentar sus beneficios, con una utilidad neta de 3.770 millones de USD, ligeramente superior a los 3.750 millones registrados en el mismo período del año anterior. Ganancias vs. Estimaciones. Fuente: Bloomberg L.P. Desempeño por categoría revela una demanda desigual El desempeño de P&G por segmentos evidenció un entorno de consumo fragmentado. Los productos de belleza y cuidado personal mostraron resiliencia, con un crecimiento orgánico del 2 % y 3 % respectivamente, ambos superando las estimaciones de los analistas. El segmento de salud fue el más destacado, con un crecimiento del 4 %, lo que sugiere que los consumidores siguen priorizando las compras relacionadas con el bienestar. Sin embargo, el mayor segmento de la compañía, Cuidado del Hogar y Textiles, registró ventas planas frente a expectativas del 2,7 %. El segmento de Bebés, Cuidado Femenino y Familiar cayó un 1 %, a pesar de previsiones de crecimiento del 2,82 %. Esta debilidad en ciertas categorías pone de relieve la redefinición de prioridades del consumidor y un posible comportamiento de sustitución en productos esenciales. Incertidumbre arancelaria genera obstáculos macroeconómicos El CEO Jon Moeller reconoció el entorno desafiante, indicando que P&G logró “un crecimiento modesto en ventas orgánicas y beneficios por acción en un entorno de consumo y geopolítico complejo y volátil”. La compañía señaló específicamente los aranceles como un factor clave detrás de la revisión a la baja de su previsión. Aunque P&G ha protegido parcialmente su exposición fabricando el 90 % de sus productos vendidos en EE. UU. dentro del país, aún enfrenta riesgos por el 10 % restante, de los cuales menos del 15 % provienen de China. Se espera un impacto negativo en costos de materias primas de aproximadamente 200 millones de USD después de impuestos para el ejercicio fiscal 2025. En cuanto al tipo de cambio, ahora se percibe como un obstáculo menor en comparación con estimaciones anteriores. La revisión del guidance refleja la realidad del mercado Frente a estos desafíos, P&G redujo de forma significativa su previsión de ventas orgánicas anuales, que ahora estima en torno al 2 %, desde un rango anterior del 3–5 %. El BPA básico proyectado se sitúa ahora entre 6,72 y 6,82 USD, lo que representa un crecimiento del 2–4 %, muy por debajo del 5–7 % previsto inicialmente. Este ajuste refleja la advertencia previa del CFO Andre Schulten sobre la ralentización en envíos minoristas y dificultades para alcanzar los objetivos de rentabilidad. La empresa también señaló retos en mercados internacionales, como el menor consumo en Asia y África, así como una percepción antioccidental que afecta las ventas en Oriente Medio. Cambios en el comportamiento del consumidor y dinámica comercial Los resultados de P&G indican que los consumidores están siendo más selectivos en sus decisiones de compra. Aunque la empresa comenzó el año con un sólido primer trimestre impulsado por volumen, en lugar de precios, el trimestre actual marca una reversión de esta tendencia. El volumen orgánico plano sugiere que los consumidores responden de forma diferente según las categorías, manteniendo el gasto en productos personales pero recortando en bienes esenciales para el hogar. Además, el flujo de caja libre ajustado fue de 2.850 millones USD, por debajo de los 3.690 millones esperados, lo que indica posibles presiones sobre el capital de trabajo, ya que los minoristas ajustan sus inventarios con mayor cautela. Valoración Procter & Gamble muestra actualmente métricas de valoración mixtas en comparación con otras compañías del sector de bienes de consumo. Cotizando a un precio de 163 USD, la empresa presenta un perfil de valoración relativamente equilibrado, con características tanto de prima como de descuento frente a competidores como Unilever y Colgate-Palmolive. Valoración basada en múltiplos: Valoraciones promedio por múltiplos indican un potencial alcista hacia los 174,11 USD basado en P/E, aunque se observan valores inferiores de 147,93 USD, 107,68 USD, 112,19 USD y 131,31 USD , según los múltiplos forward de P/E, P/S, y P/FCF.

Enfoques ponderados por capitalización sitúan el precio objetivo en 173,13 USD por P/E, mientras que estimaciones más conservadoras oscilan entre 142,58 USD y 129,32 USD según distintas métricas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Valoración DCF La valoración por flujos de caja descontados (DCF) muestra que P&G parece razonablemente valorada bajo ciertos supuestos de crecimiento y rentabilidad: 1. Sensibilidad al crecimiento de ingresos terminales: Al precio actual de 163 USD , P&G parece razonablemente valorada con un crecimiento terminal de ingresos del 2,6 % y un WACC del 6,4 % .

Escenarios más conservadores , con un crecimiento terminal entre 1,4–2,0 % y un WACC más alto (7,0–7,6 %) , sugieren un valor a la baja en el rango de 107 a 125 USD .

Escenarios más optimistas, con un crecimiento terminal entre 2,2–2,6 % y un WACC más bajo (6,0–4,6 %), sugieren una valoración en el rango de 140 a 165 USD. 2. Análisis del margen operativo: El precio actual de 163 USD es coherente con escenarios que combinan márgenes operativos del 26–27 % con un crecimiento de ingresos del 5–6 % .

Con una base de margen operativo del 25 % , P&G necesitaría un crecimiento de ingresos de aproximadamente 4–5 % para justificar su precio actual.

Escenarios con márgenes más bajos (22–24 %) requerirían tasas de crecimiento significativamente más altas para sostener la valoración actual. Dado que P&G ha reducido recientemente su previsión de crecimiento orgánico a aproximadamente un 2 % para el ejercicio fiscal 2025 (desde un rango anterior del 3–5 %), y considerando las presiones sobre márgenes derivadas de los costos de materias primas y la incertidumbre arancelaria, la valoración actual parece reflejar una recuperación rápida hacia un crecimiento más sólido y una expansión de márgenes. Esto sugiere un riesgo de corrección a la baja si persisten las dificultades en el entorno de consumo y las incertidumbres geopolíticas más allá de lo que anticipa el mercado. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Procter & Gamble (Gráfico diario – D1) La acción cotiza cerca de una zona que actuó como fuerte soporte durante el año pasado y que anteriormente generó reversiones alcistas. Los bajistas buscarán una ruptura por debajo de los mínimos recientes en torno a los 156 USD, mientras que los alcistas intentarán recuperar la media móvil de 30 días, ubicada en 166,82 USD. El RSI presenta una divergencia bajista con máximos descendentes, y el MACD se está estrechando, lo que sugiere un posible cruce bajista inminente. Fuente: xStation

