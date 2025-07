El yen desafía el repunte del dólar 📌

El USD/JPY cierra la jornada sin cambios, resistiendo la fortaleza del d贸lar observada frente a otras divisas del G10 (EUR/USD: -0,4 %, AUD/USD: -0,2 %, USD/CHF: +0,5 %, USD/CAD: +0,25 %, GBP/USD: -0,1 %) El par se encuentra bajo presi贸n debido a las decisiones consecutivas de pol铆tica monetaria de los bancos centrales de EE.鈥疷U. y Jap贸n. Tanto la Reserva Federal (Fed) como el Banco de Jap贸n (BoJ) se espera que mantengan sin cambios las tasas de inter茅s, aunque los mercados examinar谩n cuidadosamente cualquier indicio de un posible giro en la pol铆tica monetaria en los pr贸ximos meses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los miembros del BoJ retomaron un tono m谩s restrictivo tras la resoluci贸n de las tensiones comerciales entre EE.鈥疷U. y China, poniendo fin a un periodo de 鈥渆spera por perspectivas econ贸micas m谩s claras鈥. Adem谩s, medios japoneses informan que es probable que el BoJ revise al alza sus proyecciones de inflaci贸n debido a un aumento persistente en los precios del arroz (previsi贸n para 2025: 2,2鈥%). En cuanto a EE.鈥疷U., mucho depender谩 de la divisi贸n del voto en la actual reuni贸n del Comit茅 Federal de Mercado Abierto (FOMC). Si la decisi贸n de mantener las tasas sin cambios no es un谩nime, el mercado podr铆a reajustar considerablemente sus expectativas para un recorte en septiembre. Por el contrario, una postura clara de 鈥渆sperar y ver鈥 por parte de la Fed podr铆a prolongar la fuerte evoluci贸n del d贸lar. La combinaci贸n de perspectivas cautelosas por parte de ambos bancos centrales explica la cautela de los inversores respecto a una posible nueva alza del USD/JPY. Hoy, el par rebot贸 en un nivel de resistencia clave en torno a 148,800, aunque sigue por debajo del promedio m贸vil exponencial de 30 horas (EMA30, indicado en color p煤rpura claro). El yen ha regresado a los niveles de la sesi贸n inicial (hoy marcados en el recuadro amarillo). Fuente: xStation5

