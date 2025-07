Acción del mes: ¿Adidas supera a Nike?

Las acciones de Adidas (ADS.DE) acumulan una caída del 11 % en 2025, a pesar de la sólida recuperación de sus beneficios. Los inversores se mantienen atentos al entorno arancelario y a la debilidad del sector tanto en China como en Estados Unidos. No obstante, el fuerte impulso de la marca podría sorprender al mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La debilidad del sector persiste En Estados Unidos, los consumidores están reduciendo su gasto en ropa deportiva, y el sector lo está sintiendo. La tendencia es negativa desde finales de 2023, y esta situación se ve agravada por la debilidad que también se registra en China. En el mercado chino, ya estamos viendo marcas que logran un crecimiento saludable, como Adidas. Mientras tanto, Nike sigue en caída libre, y Lululemon enfrenta una desaceleración en su crecimiento. Esto está provocando dificultades para que otras empresas consoliden sus marcas, como es el caso de VF con Vans. Este entorno también repercute en los márgenes, aunque Nike aún consigue mantener un margen operativo estable en ese mercado. Adidas, por su parte, está logrando mejorarlos, gracias al apalancamiento operativo y al crecimiento de los ingresos. Modelo de negocio de Adidas Adidas divide su actividad en tres segmentos: Zapatillas deportivas : Es el segmento más relevante para la compañía, representando cerca del 60 % de los ingresos , y marca el ritmo para el resto de líneas. Actualmente, los lanzamientos más exitosos son Samba y Gazelle , que se están beneficiando de economías de escala . Otros lanzamientos destacados han sido Predator y F50 en fútbol, así como Adizero y Ultraboost en running. Este segmento apenas ha crecido un 1,5 % anualizado desde finales de 2018, aunque en el primer trimestre de 2025 creció un 17 % , lo que apunta a una posible recuperación.

Ropa : Centrada en deporte y moda urbana. Se nutre de las tendencias del segmento de zapatillas. Este segmento apenas ha crecido desde 2018, aunque en el primer trimestre registró un aumento interanual del 8 % . Representa aproximadamente el 30 % de los ingresos .

Equipamiento: Es la línea menos significativa y complementa los ingresos de los dos segmentos principales. Desde 2018 es el segmento que más ha crecido, con un crecimiento anualizado superior al 5 %, aunque su impacto en los resultados de Adidas sigue siendo limitado. Canales de venta y producción de Adidas Adidas sigue muy enfocada en desarrollar su canal minorista a través de terceros, como JD Sports. En este sentido, la empresa sigue luchando por mantener presencia en las estanterías destacadas, algo que ha conseguido frente a Nike, cuya estrategia ha sido opuesta. Por su parte, Adidas ha logrado mantener los ingresos procedentes de su canal propio, a pesar de la importante reducción del número de tiendas concepto propias desde 2016. En cuanto a la producción, Adidas externaliza toda su fabricación a terceros países, siendo Vietnam, Indonesia y China los principales. Estos representan el 27 %, 19 % y 16 % del total de la producción, respectivamente. En el contexto actual, esto representa una amenaza relevante, ya que el aumento de aranceles implicará mayores costes para la compañía. Valoración de las acciones de Adidas El crecimiento de Adidas en los últimos años ha sido decepcionante, con una expansión de apenas 1,6 % desde 2016, y un crecimiento de ingresos prácticamente plano desde 2023. Esto perjudicó los beneficios, con deterioro de márgenes. El apalancamiento operativo tuvo un impacto negativo significativo, ya que los costes de distribución y publicidad aumentaron de forma notable en relación con los ingresos. En 2024, la situación dio un giro, y en el primer trimestre de 2025 los ingresos crecieron un 12,7 %, mientras que el beneficio por acción se disparó un 154,1 %. Por ello, estimamos que Adidas podría registrar un crecimiento anualizado de ingresos del 8,8 % durante los próximos cinco años. Creemos que los márgenes también se expandirán, aunque de forma moderada, debido al posible aumento del coste laboral en los países donde produce y al impacto de los aranceles. Para la valoración de las acciones de Adidas utilizamos un modelo de descuento de flujos de caja (DCF) con una tasa de descuento del 10 % y un crecimiento perpetuo del 4 %. El múltiplo de valoración se basó en un EV/EBIT de 21 veces. Esto nos da un potencial en el flujo de caja descontado de apenas 7 %, mientras que la valoración por múltiplos no muestra potencial. Nos mantenemos abiertos a una revisión del precio objetivo, dado que la compañía ha mejorado su orientación de resultados a lo largo de 2024, pero preferimos mantenernos cautelosos en esta fase inicial. Javier Cabrera, analista en XTB

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "