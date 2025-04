Acción del mes: Visa supera al mercado

Todos conocen y usan tarjetas Visa (V.US). Sin embargo, pocos entienden cómo funciona el proceso de pago y qué empresas están involucradas. Más importante aún, no consideran que Visa puede ser una de las empresas más competitivas del mundo. Pero ojo, porque los inversionistas sí conocen la calidad de Visa, y sus acciones ya cotizan a múltiplos elevados. ¿Están caras las acciones de Visa o siguen siendo una oportunidad? ¿Cómo funciona el sector de pagos con tarjeta? Este proceso se puede dividir en dos fases: la de autorización y la de pago. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fase de autorización: El comprador quiere pagar con su tarjeta en la tienda. La tienda utiliza su POS y pasa la tarjeta para captar los datos. Esta información se envía al adquirente. El adquirente reenvía los datos a través de la red de tarjetas (por ejemplo, Visa) al emisor de la tarjeta (normalmente, el banco del cliente). El emisor verifica que hay fondos disponibles y aprueba la operación, devolviendo la información por la red de Visa al adquirente. El POS de la tienda recibe la aprobación y se autoriza el pago. Fase de pago: El emisor proporciona crédito en nombre del consumidor para completar la transacción, que se envía a través de la red (Visa). La red de tarjetas envía la transacción al adquirente (o liquidador). El liquidador ejecuta el pago entre el emisor y el banco del comercio. El banco comercial deposita los fondos en la cuenta del comercio, descontando la comisión o MDR. Fuente: Memoria Anual de Visa La red de tarjetas es esencial en el proceso de pago, ya que transmite información entre las partes y facilita todo el flujo de la operación. Si además consideramos que el sector de pagos es clave para la economía global, podemos decir que empresas como Visa son fundamentales para el funcionamiento moderno de los mercados. En 2024, se estima que los pagos de consumo a nivel global alcanzaron los US$44,6 billones, de los cuales el 15% fue a través del comercio online. Para 2030, se proyecta un volumen de pagos de US$58 billones, creciendo 4,8% anual. Además, la disminución del uso de efectivo seguirá impulsando los pagos con tarjeta. En 2014, el 44% de las transacciones se hacían en efectivo; hoy esa cifra ronda el 15% y se espera que baje al 11% para 2030. Visa vs Mastercard El sector de redes de tarjetas es un oligopolio: Visa tiene alrededor del 55% del mercado y Mastercard el 34%. Visa generalmente supera a Mastercard en varios aspectos: Requiere menos incentivos para que los comercios usen su red.

Procesa más transacciones , lo que explica sus márgenes superiores.

Visa tiene márgenes operativos superiores al 60%, algo muy poco común. Aunque Mastercard tiene un ROCE (retorno sobre capital empleado) mayor, esto se debe a que amortiza más rápidamente sus activos intangibles, lo que reduce su capital empleado y eleva artificialmente su ROCE. Aun así, ambas tienen posiciones competitivas sólidas. ¿Cómo gana dinero Visa? Visa es el nexo de todo el sistema, conectando al adquirente con el emisor. Es un paso fundamental en el proceso de pago, ya que debe transmitir la información correcta para aprobar o rechazar un pago en poco tiempo, con una tasa de error baja o nula. En cuanto a sus fuentes de ingresos, se pueden dividir en: Servicios: Son ingresos derivados del enrutamiento de transacciones, y se reciben incluso si la transacción se enruta fuera de la red Visa (por ejemplo, a la red de Mastercard).

Procesamiento de datos: Se recibe cuando el pago se realiza a través de la red Visa, normalmente vía VisaNet. Esto incluye ingresos por autorización, liquidación y pago de la transacción.

Transacciones internacionales: Ingresos recibidos por operaciones internacionales y cambio de divisas.

Otros ingresos: Son una parte muy residual y se atribuyen a servicios de consultoría, marketing y pagos por licencias para usar la marca o tecnología de Visa. Normalmente, el procesamiento de datos depende de una tarifa fija por transacción, mientras que los servicios y transacciones internacionales dependen del volumen monetario. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de Visa? Visa tiene tres ventajas competitivas que le permiten obtener retornos y márgenes superiores al promedio del mercado, aunque las dos primeras son las más relevantes: Efecto red: Ocurre cuando el valor del ecosistema crece a medida que aumenta el número de usuarios. En este sentido, es la mayor ventaja competitiva de Visa, ya que su red es valiosa por la gran cantidad de comercios que aceptan su tarjeta. Tanto así, que Visa incluso cobra por enrutar transacciones realizadas en otra red. Además, creemos que esto permitirá a Visa capturar una porción significativa de los pagos que están migrando del efectivo a medios digitales, lo que también le permitirá expandirse en mercados donde aún tiene baja participación, incrementando los incentivos en el corto plazo.

Economías de escala: Debido al alto número de transacciones que realiza, sus costos fijos se diluyen considerablemente y cada transacción adicional es altamente rentable, lo que conlleva estos grandes márgenes gracias al apalancamiento operativo.

Costos de cambio: Es difícil usar otra red en lugar de Visa o Mastercard debido al riesgo de que los pagos no sean aceptados, haya fallos de seguridad, o se presenten demoras en la velocidad de las transacciones. Valoración de las acciones de Visa: ¿Cuál es el precio objetivo? Las cifras de Visa han sido sólidas, con un crecimiento de ingresos del 10,3% anualizado en el período 2017–2024 y 9,4% en el período 2019–2024, a pesar de la pandemia. Sus márgenes, por su parte, le han permitido que su EBIT creciera un 10% y 10,6%, respectivamente, mientras que las utilidades diluidas por acción han aumentado un 19,5% y 12,8%. Todo esto mientras su flujo de caja libre se expandió un 15,6% y 10,6% anualizado, respectivamente. Esta información, combinada con las oportunidades de crecimiento en segmentos como pagos globales, donde el tamaño del mercado ronda los US$200 mil millones, nos lleva a creer que Visa podrá crecer a un ritmo superior al del mercado. Específicamente, estimamos que sus ingresos crecerán a una tasa anualizada del 13,5%, con expansión de márgenes y un crecimiento del EBIT de 14,4% anual. Para valorar las acciones de Visa utilizamos flujos de caja descontados y múltiplos. Ambos métodos nos dieron un potencial reducido, aunque positivo. Para el precio objetivo final decidimos ponderar ambos métodos, lo que nos da un precio objetivo para las acciones de Visa de US$390,2. Esto representa un potencial al alza de alrededor del 16%, mientras que el retorno anualizado si se alcanzara este precio en tres años sería de solo 5,2%. Sin embargo, debemos enfatizar que la calidad de Visa nos hace mantener una visión positiva sobre la empresa, y creemos que continuará generando valor para sus accionistas.

