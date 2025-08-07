El gas natural sube tras datos de reservas de la EIA 📈

Cambio en las reservas de gas natural de la EIA de EE. UU. (Bcf) 01-ago: +7 (est. +11; ant. +48)

Fuente: EIA

El gas de trabajo en almacenamiento fue de 3.130 Bcf al cierre del viernes 1 de agosto de 2025, según estimaciones de la EIA. Esto representa una alza neta de 7 Bcf respecto a la semana anterior. Las reservas eran 137 Bcf inferiores a las del mismo período del año pasado y 173 Bcf superiores a la media de cinco años, que se sitúa en 2.957 Bcf. Con 3.130 Bcf, el gas de trabajo total se mantiene dentro del intervalo histórico de cinco años.

Fuente: xStation 5