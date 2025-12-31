Tesla anticipa una caída de 15% interanual en entregas

Tesla envió una señal poco habitual al mercado al publicar en su sitio web un conjunto de estimaciones de analistas que, en promedio, apuntan a 422.850 vehículos entregados en el cuarto trimestre. Esa cifra implica una caída interanual de 15% y, además, queda por debajo del consenso más difundido, cercano a 440.907 unidades, equivalente a una baja aproximada de 11%.

Con ese marco, la propia compilación sugiere un cierre de alrededor de 1,6 millones de entregas en 2025, es decir, más de 8% menos que el año previo, lo que dejaría a la compañía encaminada a un segundo descenso anual consecutivo en ventas de vehículos. En la práctica, el mensaje es doble: por un lado, baja la vara para sorprender en el reporte de entregas; por otro, reconoce explícitamente que la trayectoria de volumen luce más débil de lo que muchos inversionistas venían descontando.

Factores operativos y de demanda detrás del ajuste

El trasfondo de esta dinámica combina factores operativos y de demanda. El año comenzó presionado por ajustes de producción vinculados al rediseño del Model Y, lo que afectó la disponibilidad en algunos mercados clave. Posteriormente, el tercer trimestre capturó un impulso transitorio por compras anticipadas en Estados Unidos, motivadas por el vencimiento de los créditos fiscales de US$7.500 a fines de septiembre.

Ya en el cuarto trimestre, Tesla intentó amortiguar el impacto con el lanzamiento de versiones más básicas del Model Y y Model 3, con precios por debajo de US$40.000. Sin embargo, el desafío estructural sigue siendo sostener el ritmo de entregas sin el incentivo fiscal, en un entorno donde la competencia se intensifica, especialmente fuera de Estados Unidos, mercado en el que la marca ha venido perdiendo tracción relativa frente a fabricantes locales y chinos.

El mercado mira más allá del ciclo inmediato de vehículos

Pese a esta lectura más fría sobre entregas, el mercado continúa valorando a Tesla menos por el ciclo inmediato de autos y más por sus opciones de largo plazo. Las expectativas ligadas a conducción autónoma, software, inteligencia artificial y robótica siguen siendo el principal ancla de valoración para una parte relevante de los inversionistas.

Esto ayuda a explicar por qué, aun con un mensaje más cauteloso en volumen, la acción se mantiene firme. En el premarket, TSLA.US opera sin grandes cambios alrededor de 454, reflejando que buena parte del precio descansa en un escenario de monetización futura que no se define trimestre a trimestre, sino en horizontes más largos y con mayor incertidumbre tecnológica, pero también con mayor potencial de retorno.

Análisis técnico de TSLA.US

Desde el punto de vista técnico, el gráfico diario mantiene una tendencia alcista de mediano plazo, aunque con señales de enfriamiento en el corto plazo. Tras marcar un máximo reciente cerca de 473, el precio retrocedió hacia la zona de 454, nivel que aún se mantiene por encima de la SMA de 50 días, ubicada alrededor de 445, y muy por encima de la SMA de 200 días, cercana a 358.

En el margen, la franja entre 444 y 447 aparece como primer soporte relevante, por la confluencia de la media de 50 días y un nivel psicológico. Al alza, la zona de 473 a 475 funciona como resistencia inmediata: recuperar ese rango podría reactivar el momentum alcista. En cambio, una pérdida clara de la SMA 50 aumentaría la probabilidad de una consolidación más profunda, aunque todavía dentro de un sesgo estructuralmente alcista en el panorama amplio.

Fuente: xStation5.

_________________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí