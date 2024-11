Acciones de Intuitive Machines suben un 19% antes de los resultados del tercer trimestre 📈

Intuitive Machines (LUNR.US), especializada en el suministro de hardware y software para apoyar la exploraci贸n lunar, presentar谩 ma帽ana sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2024. Los inversores esperan que los ingresos de la empresa aumenten m谩s del 300% interanual hasta los 52 millones de d贸lares, gracias a los contratos gubernamentales, y que su p茅rdida por acci贸n caiga casi un 50% hasta los 0,13 d贸lares desde los 0,22 d贸lares del tercer trimestre de 2023. Wall Street est谩 comprando acciones de la empresa, con la esperanza de verla salir de la deuda y obtener una rentabilidad futura. Los inversores tambi茅n esperan que la nueva administraci贸n de Estados Unidos est茅 interesada en aumentar su participaci贸n en el negocio espacial, con SpaceX de Elon Musk; tambi茅n se espera que el multimillonario asuma un nuevo cargo en la administraci贸n estadounidense, como Secretario de Eficiencia del Departamento de Energ铆a At贸mica de Estados Unidos. Un d铆a antes de la publicaci贸n de los resultados, las acciones de la empresa suben un 19%.

En septiembre, Intuitive Machines se adjudic贸 un contrato para suministrar sistemas de comunicaciones y navegaci贸n, valorado en hasta 4.830 millones de d贸lares. En agosto, a su vez, la compa帽铆a registr贸 un contrato valorado en casi 117 millones de d贸lares, que inclu铆a la entrega de cargas 煤tiles cient铆ficas y tecnol贸gicas que se lanzar谩n al Polo Sur de la Luna; la compa帽铆a celebr贸 recientemente el exitoso aterrizaje del rover Nova-C, en la Luna. La compa帽铆a tambi茅n dijo que la nueva infraestructura de hardware reducir铆a el costo de las misiones a la Luna, lo que, dado el programa Artemis y la rivalidad con China, podr铆a llevar su negocio a un nivel completamente nuevo. La compa帽铆a debut贸 en la bolsa en 2021, y hasta ahora sus acciones, junto con las del fabricante de hardware espacial Redwire (RDW.US), est谩n teniendo el mejor desempe帽o entre sus competidores. Durante la semana pasada, el director de Intuitive y uno de los accionistas significativos, Kamal Ghafarrian, vendi贸 m谩s de 596k acciones de la compa帽铆a. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Fuente: xStation5

