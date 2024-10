Acciones de la semana: Netflix (23.10.2024)

Netflix acaba de presentar otro trimestre impresionante, marcando un crecimiento significativo tanto en suscriptores como en rentabilidad. El gigante del streaming continúa demostrando su liderazgo en el mercado con una expansión exitosa hacia la publicidad y el contenido en vivo, al tiempo que mantiene sólidos niveles de participación de aproximadamente dos horas por miembro por día. Con las acciones alcanzando máximos históricos, la transformación de Netflix de un servicio de streaming a una plataforma de entretenimiento diversificada está demostrando ser exitosa. Resultados del tercer trimestre de 2024 frente a estimaciones: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ingresos: 9.820 millones de dólares (+15 % interanual) frente a los 9.780 millones de dólares estimados

Margen operativo: 29,6 % (frente al 22,4 % interanual) frente al 27,8 % estimado

Ingresos operativos: 2.910 millones de dólares (+52 % interanual) frente a los 2.720 millones de dólares estimados

BPA: 5,40 dólares (+44,8 % interanual) frente a la estimación de 5,12 dólares

Flujo de caja libre: 2190 millones de dólares (+15,9 % interanual) frente a los 1730 millones de dólares estimados

Membresías pagas globales: 282,72 millones (+14,4% interanual) frente a la estimación 281,92 millones

Adiciones netas pagadas: 5,07 millones (-42% interanual) frente a la estimación de 4,52 millones UCAN: +690.000 (-61% interanual) frente a la estimación +696.658 EMEA: +2,17 millones (-45 % interanual) frente a la estimación +1,44 millones LATAM: -70.000 (frente a +1,18 millones interanual) frente a la estimación +975.270 APAC: +2,28 millones (+21% interanual) frente a la estimación +1,56 millones

Nivel con publicidad: 35 % de crecimiento intertrimestral, >50 % de nuevas suscripciones (no se proporciona estimación) Orientación para el cuarto trimestre de 2024: Ingresos: 10,13 mil millones de dólares frente a los 10,05 mil millones de dólares estimados

Margen operativo: 22% frente al 21,2% estimado

BPA: $4,23 frente a la estimación de $3,90

Adiciones netas pagadas: Se espera que sean superiores al tercer trimestre Guía actualizada para todo el año 2024: Crecimiento de ingresos: 15% (extremo superior del rango anterior de 14-15%)

Margen operativo: 27% (aumentado desde el 26% anterior)

Flujo de caja libre: entre 6.000 y 6.500 millones de dólares (frente a unos 6.000 millones de dólares) Orientación inicial para 2025: Objetivo de ingresos: entre 43 y 44 mil millones de dólares (crecimiento del 11 al 13 %)

Objetivo de margen operativo: 28%

Ingresos publicitarios: se espera que se dupliquen (desde una base pequeña)

Membresía paga: Se espera un aumento saludable (no se proporciona un objetivo específico) Evolución del negocio principal La transformación de Netflix se extiende más allá de su modelo tradicional de streaming. La empresa ha implementado con éxito varias iniciativas estratégicas que están remodelando su panorama empresarial. El nivel con publicidad se ha convertido en un importante motor de crecimiento, demostrando una fuerte adopción con un crecimiento de membresía del 35 % trimestre tras trimestre. Esta opción de menor precio está resultando atractiva tanto para los nuevos suscriptores como para los usuarios existentes, al tiempo que mantiene niveles de participación similares a los niveles sin publicidad. La monetización del intercambio de contraseñas ha pasado de ser un desafío a una oportunidad de ingresos. El enfoque de la empresa ha convertido efectivamente las cuentas compartidas en membresías pagas manteniendo al mismo tiempo la satisfacción del usuario. La expansión del contenido en vivo representa una nueva frontera, con los próximos juegos de la NFL, Tyson vs. Paul, combate de boxeo y programación de la WWE a partir de enero de 2025. Este paso hacia el entretenimiento en vivo diversifica la oferta de contenido y crea nuevas oportunidades publicitarias. Desempeño financiero y perspectivas Las métricas financieras de Netflix muestran un fuerte impulso en áreas clave. El crecimiento de los ingresos sigue siendo sólido, con un 15% año tras año, impulsado por el crecimiento de suscriptores y estrategias efectivas de monetización. Las previsiones de la compañía para 2025 sugieren una confianza continua en mantener un crecimiento de dos dígitos. La expansión de los márgenes ha sido particularmente impresionante, con márgenes operativos que alcanzaron el 29,6 % en el tercer trimestre de 2024. Esto demuestra la capacidad de Netflix para escalar de manera eficiente mientras invierte en nuevas iniciativas. La generación de flujo de caja libre continúa fortaleciéndose, alcanzando los 2190 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024, lo que brinda flexibilidad para la inversión en contenido y las iniciativas estratégicas. Estrategia de contenidos El contenido sigue siendo el núcleo del éxito de Netflix, con varios elementos clave. La programación original continúa impulsando la participación, con una sólida lista que incluye nuevas temporadas de series populares y contenido nuevo e innovador. El desarrollo de contenido regional se dirige a necesidades específicas del mercado, particularmente en áreas de alto crecimiento como APAC y EMEA. La expansión de la programación en vivo crea nuevas oportunidades para la participación de los usuarios y los ingresos por publicidad. Iniciativas de crecimiento y desarrollo estratégico La estrategia de crecimiento de Netflix abarca tres vectores principales que posicionan a la empresa para una expansión continua. En publicidad, la empresa está adoptando un enfoque metódico al priorizar la escala de suscriptores antes de maximizar la monetización. El nivel con publicidad muestra métricas de participación prometedoras, y los usuarios demuestran patrones de visualización similares a los de los planes sin publicidad. Esto valida la estrategia de la empresa mientras se prepara para un despliegue más amplio de la plataforma de tecnología publicitaria en 2025. Los mercados internacionales siguen siendo un motor de crecimiento crucial, con un desempeño particularmente sólido en las regiones APAC y EMEA. Netflix ha perfeccionado su enfoque en cada mercado mediante estrategias de precios cuidadosamente calibradas e inversiones en producción de contenido local. Esta estrategia de localización ha demostrado ser eficaz para impulsar la adopción y al mismo tiempo mantener la rentabilidad en diversos mercados. La entrada de la compañía al entretenimiento en vivo marca una evolución significativa de su estrategia de contenidos. La próxima lista incluye eventos deportivos de alto perfil, en particular juegos de la NFL y combates de boxeo, que culminarán con el lanzamiento de la programación semanal de la WWE en 2025. Esta expansión al contenido en vivo crea nuevas oportunidades para la participación de la audiencia y los ingresos por publicidad. Posición de mercado y ventajas competitivas El liderazgo de mercado de Netflix se basa en ventajas de escala sustanciales. Con 282,72 millones de membresías pagas en todo el mundo, la empresa se beneficia de datos de usuario y eficiencia de distribución de contenido inigualables. Esta escala respalda una extensa biblioteca de contenido y permite una inversión continua en infraestructura de tecnología avanzada, creando importantes barreras de entrada para los competidores. La diferenciación competitiva de la empresa surge de tres elementos clave. En primer lugar, su canal de contenido original continúa ofreciendo una programación atractiva que impulsa la participación. En segundo lugar, la implementación exitosa de la publicidad ha abierto nuevas fuentes de ingresos manteniendo al mismo tiempo la satisfacción del usuario. En tercer lugar, la expansión al contenido en vivo crea una diferenciación adicional de los competidores tradicionales de streaming. Factores de riesgo y desafíos Los desafíos operativos presentan varios riesgos clave. La complejidad técnica de la transmisión en vivo a escala requiere una importante inversión en infraestructura y conlleva riesgos de ejecución. La producción de contenidos sigue sujeta a la inflación de costes y a las incertidumbres de producción. Las operaciones internacionales exponen a la empresa a fluctuaciones monetarias que pueden afectar los resultados reportados. Los riesgos relacionados con el mercado se centran en la valoración y la competencia. Los múltiplos de valoración actuales reflejan altas expectativas de crecimiento que deben cumplirse para justificar los precios superiores. Las presiones competitivas continúan tanto por parte de las empresas de medios tradicionales como de los nuevos participantes. El negocio de la publicidad, aunque prometedor, aún se encuentra en etapas iniciales y enfrenta incertidumbre en su ejecución. Trayectoria de crecimiento futuro Los catalizadores a corto plazo brindan visibilidad del potencial de crecimiento. Los juegos de la NFL de diciembre el día de Navidad representan una prueba importante de las capacidades deportivas en vivo. El Tyson vs. El combate de boxeo de Paul ofrece la oportunidad de demostrar el manejo de eventos en vivo a gran escala. La programación semanal de WWE a partir de enero de 2025 proporcionará contenido en vivo recurrente que podría impulsar una participación sostenida. De cara al futuro, varios motores de crecimiento a largo plazo respaldan los planes de expansión de Netflix. El negocio de la publicidad está posicionado para acelerar los ingresos a medida que mejoren la infraestructura y la escala. Los mercados internacionales ofrecen oportunidades continuas de penetración, particularmente en las regiones en desarrollo. Las capacidades de contenido en vivo abren nuevas categorías de entretenimiento, mientras que las iniciativas de juegos brindan vectores de participación adicionales. La confianza de la compañía en estas iniciativas de crecimiento se refleja en su previsión para 2025 de entre 43.000 y 44.000 millones de dólares en ingresos y un margen operativo del 28%. Este pronóstico sugiere que Netflix puede mantener un crecimiento sólido al tiempo que expande la rentabilidad, aunque la ejecución de múltiples iniciativas será crucial para lograr estos objetivos. La combinación de catalizadores claros a corto plazo e impulsores establecidos a largo plazo proporciona múltiples caminos hacia un crecimiento sostenido, incluso cuando la industria del streaming continúa evolucionando. Valuación Decidimos basar nuestras suposiciones en promedios históricos y pronósticos de la empresa. Hemos asumido un crecimiento de ingresos del 15% y un margen operativo del 27% para los 5 años de pronósticos. La decisión de hacer pronósticos detallados para cinco años en lugar de diez años se tomó debido a la enorme incertidumbre sobre si las sólidas tasas de crecimiento de la compañía durarán. Otros supuestos se basaron en promedios de cinco años. Dado que el valor terminal tiende a representar una parte significativa de la valoración del DCF, especialmente con períodos más cortos de pronósticos detallados, hemos decidido adoptar un enfoque muy conservador en este caso. Para los cálculos del valor terminal hemos utilizado un crecimiento de ingresos del 6%, así como un WACC terminal del 10,5%, por debajo del 11% WACC utilizado durante 5 años de pronósticos para capturar el efecto del crecimiento del sector. Además, el supuesto de un alto crecimiento de los ingresos de las terminales se basa en la perspectiva de que el sector podrá mantener un alto crecimiento en el futuro, a medida que la base de clientes y las necesidades evolucionen. Este conjunto de supuestos nos proporciona un valor intrínseco de 735,74 dólares por acción, lo que representa una desventaja del 3,7% con respecto al precio de mercado actual. Un punto a tener en cuenta es que el valor intrínseco obtenido mediante el método DCF es muy sensible a los supuestos realizados. A continuación se proporcionan dos matrices de sensibilidad: una para diferentes conjuntos de supuestos de margen operativo y crecimiento de ingresos y la otra para diferentes conjuntos de supuestos de WACC terminal y crecimiento de ingresos terminales. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research A continuación, echemos un vistazo a cómo se compara Netflix con sus pares. Hemos creado un grupo de pares formado por 4 empresas, cuyo modelo de negocio podría ser similar al de Netflix: Walt Disney, Paramount Global, Fox Corp y Warner Bros Discovery. Como puede verse, Netflix está por encima de la media de sus pares en todos los aspectos. Hemos calculado la media, la mediana y los múltiplos ponderados por capitalización de Netflix para el grupo de pares. Posteriormente se calcularon tres valoraciones diferentes de Netflix para cada uno de esos múltiplos. Como se puede ver en la tabla a continuación, la gran mayoría de ellos sugieren que las acciones de Netflix están sobrevaluadas a los precios actuales, y que las métricas de valoración P/E futuras se ven perturbadas por los altos datos de Warner Bros. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Recomendaciones: Netflix tiene 63 recomendaciones, con 43 de “comprar” y el precio más alto de $925, 17 de “mantener” y 3 de “vender” con el precio más bajo de $550. La previsión del precio medio de las acciones a 12 meses es de 768,11 dólares, lo que implica un potencial de subida del 0,5% con respecto al precio actual. Análisis técnico: Las acciones de Netflix cotizan por encima de sus SMA de 15 y 30 días por tercer día consecutivo, luego de ganancias mejores de lo esperado. El nivel de soporte clave se establece en el máximo anterior de 735,25 dólares, que también se alinea con una estimación de valoración del flujo de efectivo descontado (DCF). Si se rompe este soporte, la acción podría volver a probar rápidamente los promedios móviles hasta la SMA de 50 días en $700,18. Para los alcistas, un pequeño retroceso ayudaría a enfriar los elevados niveles del RSI, que, junto con el MACD, todavía muestran una divergencia alcista y el potencial de un mayor impulso alcista. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "