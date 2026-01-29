Acciones de Meta se disparan tras resultados récord y guía sólida

El capex para 2026 será de US$115.000-135.000 millones , hasta 87% más que en 2025.

La guía para Q1 2026 de US$53.500-56.500 millones supera ampliamente el consenso de US$51.300 millones.

Meta sube con fuerza tras reportar ingresos de US$59.900 millones, superando los US$58.400 millones esperados.

Las acciones de Meta Platforms avanzan más de 10% por la tarde, después de reportar ventas superiores a las esperadas y presentar una guía sólida para el trimestre en curso. Los resultados ayudaron a calmar las preocupaciones de Wall Street sobre los planes de inversión sin precedentes en inteligencia artificial, en marcado contraste con el desplome de Microsoft.

Publicidad impulsa resultados por encima de expectativas

Meta reportó ingresos de US$59.900 millones en el trimestre, superando los US$58.400 millones que anticipaba el consenso de analistas. El sólido desempeño del negocio publicitario demostró que la base de ingresos que financia las ambiciones de IA de la compañía está creciendo más rápido de lo proyectado.

Para el primer trimestre de 2026, Meta proyecta ventas de entre US$53.500 y US$56.500 millones, muy por encima de la estimación promedio de US$51.300 millones. Esta guía reforzó la confianza de los inversionistas en la capacidad de la compañía para monetizar sus plataformas.

Las acciones subieron más de 10%, una reacción que contrasta marcadamente con el desplome de Microsoft el mismo día.

Gasto récord en IA pero con monetización visible

Meta anunció que sus gastos de capital para 2026 se ubicarán entre US$115.000 y US$135.000 millones, superando la estimación de analistas de US$110.600 millones. De alcanzar el límite superior, el incremento representaría aproximadamente 87% respecto a 2025, año en el que la inversión ya había superado los US$72.000 millones.

La agresiva campaña de inversión forma parte de la estrategia del CEO Mark Zuckerberg para acumular la infraestructura, potencia computacional y talento necesarios para competir en la carrera por la IA. Zuckerberg ha señalado que el objetivo es anticipar la capacidad de cómputo necesaria para alcanzar la "superinteligencia", un hito teórico en el que la IA podría igualar o superar a los humanos en múltiples tareas.

En una cena de alto perfil en la Casa Blanca, Zuckerberg se comprometió públicamente a invertir US$600.000 millones en Estados Unidos hasta 2028 en apoyo a tecnología de IA, infraestructura y expansión de la fuerza laboral.

Meta vs Microsoft

La reacción positiva del mercado a los resultados de Meta contrasta marcadamente con el desplome de más del 11% de Microsoft tras presentar una previsión de gastos igualmente ambiciosa el mismo día.

La diferencia radica en la visibilidad del retorno sobre la inversión. El modelo de negocio publicitario de Meta ofrece una conexión más directa entre el gasto en IA y la generación de ingresos, las mejoras en segmentación de anuncios y recomendaciones de contenido se traducen rápidamente en mayor interacción de usuarios y, por ende, en más impresiones publicitarias monetizables.

La directora financiera Susan Li dedicó gran parte de la conferencia con inversionistas a explicar cómo las inversiones en IA están optimizando la segmentación publicitaria y mejorando las recomendaciones de contenido, manteniendo a los usuarios más tiempo en las plataformas.

En el caso de Microsoft, los inversionistas enfrentan mayor incertidumbre sobre cuándo el gasto masivo en centros de datos e infraestructura de IA se traducirá en crecimiento acelerado de Azure. La desaceleración de Azure a 38% (desde 39% el trimestre anterior) amplificó estas dudas.

Reality Labs

La unidad Reality Labs, enfocada en realidad virtual y hardware con IA, continúa siendo un lastre financiero significativo. En el cuarto trimestre, el segmento reportó ventas de US$955 millones y una pérdida operativa superior a US$6.000 millones, elevando las pérdidas totales de 2025 a más de US$19.000 millones.

Sin embargo, Zuckerberg indicó que el punto de inflexión podría estar cerca: "Espero que las pérdidas de Reality Labs este año sean similares a las del año pasado, y este probablemente será el punto álgido a medida que empecemos a reducir gradualmente nuestras pérdidas en el futuro".

A principios de mes, Meta despidió aproximadamente 10% de su personal en Reality Labs como parte de una reorientación de recursos desde productos de realidad virtual hacia proyectos más centrados en IA.

Zuckerberg modera expectativas de corto plazo

Pese al optimismo, el fundador de Facebook fue inusualmente cauto sobre los resultados inmediatos de los nuevos desarrollos de IA. Tras una revisión del programa de inteligencia artificial de Meta en 2025, Zuckerberg anticipó el lanzamiento de nuevos modelos y productos, pero advirtió que las expectativas a corto plazo deberían ser moderadas.

"Espero que nuestros primeros modelos sean buenos, pero lo más importante es que demostrarán la rápida trayectoria que estamos siguiendo", afirmó. "Consideren que se trata de un esfuerzo a largo plazo".

Cuando se le pidió en repetidas ocasiones que detallara su visión para un negocio de IA independiente, Zuckerberg mantuvo respuestas vagas, prometiendo compartir más información a medida que avance el año.

La directora financiera Li señaló que Meta seguirá buscando financiación externa para algunos de sus proyectos de infraestructura, lo que podría aliviar parcialmente la presión sobre el flujo de caja mientras ejecuta su ambicioso plan de expansión.

Aspectos Más Destacados - Meta Q4 2025

CAPEX 2026 casi se duplica: US$115,000-135,000 millones (vs US$72,220 millones en 2025) para infraestructura de IA

Usuarios diarios: 3,580 millones (+7% YoY)

Ingresos publicitarios impulsan crecimiento: US$58,137 millones en Q4 (+24% YoY), representando 97% de los ingresos totales

Deuda se duplicó: US$58,744 millones (vs US$28,826 millones en 2024) por emisión de US$29,906 millones en Q4

Reality Labs sigue sangrando: Pérdida operativa de US$19,193 millones en 2025, aunque proyectan estabilización en 2026

Fuente: xStation5

___________________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí.