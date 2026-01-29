Microsoft cae hasta 11% , su mayor caída intradía en casi 6 años, pese a superar expectativas.

Las acciones de Microsoft sufrieron su mayor caída intradía en casi seis años, retrocediendo hasta 11% después de reportar un gasto de capital récord y una moderación en el crecimiento de Azure. Pese a superar las expectativas en ingresos y ganancias, el mercado centró su atención en las dudas sobre el horizonte de rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial.

Resultados sólidos opacados por las preocupaciones

Microsoft superó las expectativas de Wall Street tanto en ingresos como en ganancias. Los ingresos totales alcanzaron US$81.300 millones, un 17% más que el año anterior y por encima del consenso de US$80.300 millones.

El BPA ajustado fue de US$4,14 frente a los US$3,91 esperados, mientras que el BPA reportado llegó a US$5,16, impulsado por una ganancia de US$1,02 por acción derivada de la inversión de Microsoft en OpenAI.

Sin embargo, las acciones cayeron hasta 11%, encaminándose a su peor sesión diaria en casi cinco años. El mercado centró su atención en los indicadores que sugieren que la monetización de la inteligencia artificial podría tomar más tiempo de lo anticipado.

Azure crece pero pierde impulso

La unidad Azure, considerada un termómetro de la demanda de IA entre clientes corporativos globales, reportó un crecimiento del 38% en ingresos ajustados por tipo de cambio, cumpliendo apenas con las proyecciones. La tasa representa una desaceleración de un punto porcentual respecto al trimestre anterior.

Para el trimestre en curso, Microsoft proyecta que Azure crezca entre 37% y 38%, sin señales de aceleración pese a las masivas inversiones realizadas en los últimos dos años.

La directora financiera Amy Hood explicó que una porción significativa de la nueva capacidad en la nube se está destinando a equipos internos para impulsar productos como Copilot, el asistente de IA de Microsoft. De haberse asignado toda la capacidad a Azure, las tasas de crecimiento habrían sido notablemente mayores.

Gasto récord sin retornos claros

Los gastos de capital alcanzaron US$37.500 millones en el trimestre, un 66% más que el año anterior y por encima de los US$36.200 millones que estimaban los analistas. La cifra refleja la carrera de Microsoft por expandir su infraestructura de centros de datos para satisfacer la demanda de servicios de IA.

No obstante, la compañía ha tenido dificultades para poner en marcha la capacidad con la suficiente rapidez, generando un desbalance entre la inversión y la conversión en ingresos a corto plazo.

El acuerdo con OpenAI sigue siendo un pilar de la estrategia. El valor de los compromisos comerciales se duplicó respecto al año anterior, alcanzando US$625.000 millones, impulsado por un nuevo contrato de US$250.000 millones con la startup de IA. Sin embargo, OpenAI representa ahora el 45% de la cartera de pedidos de computación en la nube, una concentración que genera inquietud.

Adopción de Copilot y comparables del sector

En la conferencia con analistas, el CEO Satya Nadella destacó que las empresas ya están pagando 15 millones de suscripciones a M365 Copilot, la principal herramienta de IA para trabajadores de oficina.

"Estamos apenas en las fases iniciales de la difusión de la IA y Microsoft ya ha construido un negocio de IA que supera a algunas de nuestras franquicias más importantes", afirmó Nadella.

Microsoft es la primera de las tres grandes de servicios en la nube en reportar. Alphabet publicará resultados el 4 de febrero y Amazon al día siguiente, lo que dará más claridad sobre el estado de la demanda de IA en el sector.

Fuente: xStation5

___________________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí.