Acciones vinculadas a criptomonedas suben mientras Bitcoin extiende su impulso ante el optimismo por los aranceles

🚗 Tesla registra un alza del 10 %; el mayor crecimiento intradía desde noviembre de 2024 Las acciones expuestas a criptomonedas están repuntando a medida que el Bitcoin acumula su segunda jornada consecutiva al alza, subiendo un 3 % hasta los 87.655 dólares. El mercado en general también muestra un comportamiento positivo, impulsado por el optimismo en torno a que los próximos aranceles del presidente Trump podrían ser más específicos de lo esperado inicialmente. Entre los líderes del rally cripto se encuentra CleanSpark, con una subida impresionante del +12,63 %, seguido por MARA Holdings (+11,55 %). También destacaron Bitdeer Technologies (+7,99 %), HUT 8 (+6,82 %), Core Scientific (+5,99 %) y TeraWulf (+5,62 %). Coinbase, el mayor exchange de criptomonedas en EE. UU., sube un 4,97 % hasta los 199,30 dólares, mientras que Strategy gana un 7 % hasta los 325 dólares. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Bitcoin gana impulso por reportes sobre aranceles "selectivos" El Bitcoin subió cerca de un 4 % hasta los 88.135 dólares, después de que los mercados reaccionaran positivamente a los reportes que sugieren que la administración Trump podría aplicar un enfoque más moderado con respecto a los nuevos aranceles comerciales. En lugar de imponer tarifas generalizadas, el nuevo plan se centraría en países con desequilibrios comerciales significativos con Estados Unidos —los llamados “dirty 15”—, que incluirían a China, Japón, India y Vietnam. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que algunos países podrían negociar para evitar tarifas más altas reduciendo sus propias barreras comerciales, lo que sugiere una mayor flexibilidad en la postura de EE. UU. Esta posibilidad ha reducido el temor a una escalada en las tensiones comerciales y ha aumentado la confianza en activos de riesgo como las criptomonedas. La adopción corporativa de Bitcoin se acelera Strategy ha elevado sus reservas de Bitcoin a más de 500.000 unidades, tras adquirir 6.911 BTC la semana pasada por 584,1 millones de dólares, a un precio promedio de 84.529 dólares por token. La compra fue financiada con la venta de 1,975 millones de acciones comunes, lo que le permitió recaudar 592,6 millones de dólares. Actualmente, la empresa posee 506.137 BTC, adquiridos por un total de 33.700 millones de dólares, con un costo promedio de 66.608 dólares por unidad. En otros movimientos corporativos, la firma japonesa Metaplanet, especializada en inversiones en Bitcoin, ha nombrado a Eric Trump como miembro de su consejo estratégico. Esta empresa, que cotiza en la bolsa de Tokio y busca alcanzar las 10.000 BTC en reservas para finales de 2025, espera aprovechar la experiencia de Trump en finanzas y posicionamiento de marca para impulsar su estrategia de expansión global. También se ha registrado un notable interés comprador por parte de ETFs en los últimos días. El mercado cripto en general también al alza El sentimiento positivo se ha extendido al mercado de criptomonedas en general. Ethereum subió un 4 % hasta los 2.087,95 dólares, mientras que XRP ganó un 2,6 % hasta los 2,47 dólares. Solana saltó un 8 %, con Cardano y Polygon registrando avances del 3,3 % y 4 % respectivamente. Entre los tokens meme, Dogecoin avanzó un 6 % y $TRUMP se disparó un 8,2 %. A pesar del impulso actual, analistas de Cantor Fitzgerald advierten que el Bitcoin podría enfrentar desafíos técnicos en el corto plazo, siendo necesario poner a prueba niveles clave de precio en torno a los 70.000 y 66.000 dólares antes de alcanzar nuevos máximos. En paralelo, el oro ha superado al Bitcoin de forma significativa durante 2025, acumulando un alza del 13,9 % en lo que va del año, mientras que el Bitcoin ha caído en el mismo porcentaje. Este contraste resalta su baja correlación histórica en períodos de incertidumbre de mercado. Bitcoin (intervalo D1) El Bitcoin se acerca al nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 %, después de encontrar soporte en el nivel del 50 %. Tanto el RSI como el MACD están cerca de romper una divergencia bajista de largo plazo que comenzó en noviembre.

