Actas de la Fed: tono cauteloso y ligeramente agresivo, pero el EUR - USD repunta

- Las actas de la Fed muestran un banco central prudente y ligeramente hawkish, que no descarta por completo nuevas subidas de tasas en un escenario extremo.
- Aunque reconoce la estabilización del mercado laboral y un crecimiento sólido, la mayoría de los miembros advierte que la desinflación podría ser más lenta y desigual, manteniendo riesgos al alza para la inflación.
- A pesar de este tono cauteloso, el EUR - USD reaccionó con un leve avance tras la publicación.
Las actas de la reunión de enero de la Reserva Federal apuntaban a una perspectiva bastante cautelosa. El tono podría incluso describirse como ligeramente agresivo (algunos miembros sugirieron que, en un escenario extremo, las subidas de tipos podrían seguir sobre la mesa), aunque el EUR - USD subió ligeramente tras la publicación.
- La gran mayoría de los participantes consideró que las condiciones del mercado laboral habían comenzado a mostrar indicios de estabilización y que los riesgos a la baja habían disminuido.
- En general, los participantes evaluaron que, con una política monetaria adecuadamente calibrada, el mercado laboral probablemente se estabilizaría y luego mejoraría este año.
- Los funcionarios señalaron que la actividad económica parecía estar expandiéndose a un ritmo sólido y, en general, esperaban que el crecimiento se mantuviera sólido en 2026.
- Varios miembros se inclinaron por un lenguaje más "bilateral" al comunicar la trayectoria futura de los tipos, es decir, señalar que las decisiones podrían ir en cualquier dirección dependiendo de los datos que se vayan obteniendo.
- Algunos participantes vieron margen para un mayor número de recortes si la inflación disminuye como se espera.
- Sin embargo, la mayoría advirtió que el proceso de desinflación podría ser más lento de lo que anticipan los mercados.
- La mayoría de los participantes también advirtió que el progreso hacia la meta de inflación del 2% podría ser más lento y desigual de lo esperado, y consideró significativo el riesgo de que la inflación se mantenga persistentemente por encima de la meta.
- Los funcionarios reiteraron que la actividad económica parece estar expandiéndose a un ritmo sólido y que el crecimiento, según se anticipa, se mantendrá sólido en 2026.
Fuente: xStation5
