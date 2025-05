Actas del BCE: El shock de la guerra comercial impulsa la respuesta de emergencia

El EUR/USD sube después de que se publicaran las actas del BCE en medio de una agitación histórica en el mercado tras la bomba arancelaria de Trump del 2 de abril. La reunión del 16 y 17 de abril revela un banco central que responde a una perturbación global sin precedentes mientras la desinflación de la eurozona se acelera más allá de las expectativas.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El BCE proporcionó un seguro contra las consecuencias de una guerra comercial mientras la desinflación avanza más rápido de lo previsto. La fortaleza del euro y el colapso de las materias primas crean un riesgo de deflación a corto plazo, lo que justifica los recortes pese a las preocupaciones sobre la inflación a mediano plazo derivada de la expansión fiscal. Los mercados esperan que la tasa terminal se ubique en torno al 1,7% para mayo de 2026, y luego se reanudarán las subidas de tasas a medida que los cambios estructurales reformen la economía. El BCE ve la posibilidad de que surja un "nuevo equilibrio global", ya sea una perturbación temporal o una fragmentación permanente con una mayor inflación estructural. La desinflación se acelera Inflación general: 2,2% (frente al 2,3% anterior), la energía se torna negativa en -1,0%

Inflación básica: fuerte caída al 2,4% desde el 2,6%, los servicios se enfrían al 3,5%

Los salarios se moderan más rápido: las encuestas corporativas muestran que las expectativas para 2025 bajan al 3,0 %

Precios de mercado con una inflación inferior al 2% hasta 2025, que caerá al 1,2% a principios de 2026 El cambio de juego fiscal de Alemania La reforma del freno de la deuda generará un gasto masivo en defensa e infraestructura durante la próxima década: el BCE considera que esto compensará el daño de la guerra comercial y apoyará el crecimiento a mediano plazo. Decisión política: Recorte del seguro

Reducción unánime de 25 puntos básicos al tipo de depósito del 2,50%

Se eliminó el lenguaje "restrictivo"; ya no se dice que la política se está volviendo "significativamente menos restrictiva".

Algunos querían 50 puntos básicos dado el mayor riesgo de recesión y el ajuste financiero.

Se mantiene el enfoque reunión por reunión en medio de una "incertidumbre excepcional" Desinflación a corto plazo: La incertidumbre comercial destruye la confianza

La fortaleza del euro y el colapso de las materias primas

Condiciones financieras más estrictas a pesar de los recortes de tasas

Riesgos inflacionarios a mediano plazo:

El estímulo fiscal alemán entra en vigor

Posibles represalias de la UE sobre productos difíciles de sustituir

La fragmentación de la cadena de suministro aumenta los costos estructurales

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "