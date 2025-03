Actas del BCE: La desinflación en la Eurozona avanza según lo previsto, el apetito por el riesgo repunta 🔍

El euro frente al d贸lar avanza ligeramente tras la publicaci贸n de las actas de la 煤ltima reuni贸n de pol铆tica del BCE.

El informe reitera declaraciones previas sobre la inflaci贸n, que sigue bien encaminada hacia el objetivo del 2%. La presi贸n actual proviene principalmente de los precios de la energ铆a, mientras que el efecto del crecimiento salarial comienza a moderarse. Las actas tambi茅n reafirman las declaraciones recientes de los miembros del Consejo de Gobierno, que abogan por ajustes de pol铆tica m谩s prudentes, ya que los tipos de inter茅s han sido reducidos significativamente. 聽 Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Desarrollo de los Mercados Financieros El apetito por el riesgo en la Eurozona repunt贸, impulsando al alza los precios de las acciones y los bonos corporativos.

Los tipos de inter茅s a largo plazo subieron debido a expectativas de una pol铆tica m谩s restrictiva del BCE y a una mejora en las perspectivas econ贸micas de la Eurozona.

Las expectativas de inflaci贸n para 2025 aumentaron, impulsadas por precios de la energ铆a m谩s altos.

La valoraci贸n del mercado ahora sugiere un ciclo de recortes de tipos m谩s gradual, con reducciones menores esperadas en 2025. Perspectiva Econ贸mica e Inflacionaria La inflaci贸n general aument贸 al 2,4% en diciembre, principalmente debido a los precios de la energ铆a.

Los indicadores de inflaci贸n subyacente sugieren que la inflaci贸n se est谩 estabilizando en torno al 2%.

El crecimiento salarial se est谩 moderando, reduciendo las presiones inflacionarias internas con el tiempo. Perspectiva de Pol铆tica Monetaria El BCE consider贸 un recorte de tipos de 25 puntos b谩sicos para apoyar la actividad econ贸mica, asegurando al mismo tiempo que la inflaci贸n se estabilice en el 2%.

Mantener los tipos sin cambios podr铆a suponer un riesgo de frenar demasiado la demanda.

El BCE sigue siendo flexible, ajustando su pol铆tica en funci贸n de los datos econ贸micos y de inflaci贸n.

La relajaci贸n monetaria podr铆a avanzar m谩s lentamente si aumentan las presiones inflacionarias o si la econom铆a se fortalece.

Por el contrario, el ritmo de relajaci贸n monetaria podr铆a acelerarse si las condiciones econ贸micas empeoran.

