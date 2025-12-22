Leer más
Actividad económica de México sorprende al alza en octubre

Emanoelle Santos
Analista de Mercados

Conclusiones clave
  • El dólar en México se mueve con variación marginal dentro de 18,03–17,95, sin una reacción direccional clara a los datos locales.

  • El indicador de actividad aceleró en octubre (+1,7% interanual), con impulso en agro y servicios, mientras la industria sigue débil.

  • En técnico, el techo inmediato sigue en 18,03–18,05 y el soporte en 17,95–17,93; la estructura sugiere que los rebotes se frenan bajo resistencia.

El dólar en México baja 0,2% en la jornada y se mueve entre 18,03 (máximo) y 17,95 (mínimo), en una sesión donde el mercado mantiene un comportamiento de rango. El precio no muestra una reacción direccional contundente y, más bien, se mantiene condicionado por el equilibrio entre flujos tácticos, referencias técnicas y el tono del dólar global.

En este tipo de sesiones, el mercado tiende a “respetar” niveles y a evitar movimientos extensos sin un catalizador externo dominante o un quiebre técnico claro.

Actividad económica: sorpresa positiva, pero con crecimiento a dos velocidades

 

El indicador de actividad económica aceleró en octubre a +1,7% interanual, por encima del +0,8% de septiembre y de lo que esperaba el mercado (+1,0%). Además, rebotó +1,0% mensual (ajustado por estacionalidad) luego de caer -0,4% el mes previo.

El matiz relevante es la composición: el crecimiento lo lideró el sector primario (+12,4%), impulsado por un salto en agricultura (+19,1%), y servicios (+2,4%) con dinamismo en actividades empresariales y servicios profesionales. En contraste, la industria cayó (-0,4%) por debilidad en manufacturas (-1,3%) y minería (-0,7%).

En simple: el dato sugiere que México aceleró, pero apoyado en agro y servicios, mientras el motor industrial/exportador sigue sin despegar, lo que mantiene abiertas las preguntas sobre el crecimiento hacia 2026.

Manda el contexto externo y la lectura técnica

Aunque el dato aporta información relevante sobre el pulso de la economía, el comportamiento del USD/MXN en la sesión ha sido más consistente con un mercado guiado por factores externos (tasas, dólar, apetito por riesgo) y por la microdinámica técnica del rango, que con una reacción directa al reporte.

En ese marco, el mercado se mantiene atento a la trayectoria de la Fed, a los rendimientos en EE. UU. y a la evolución del sentimiento global, que suelen dominar la dirección del peso cuando no hay sorpresas de gran magnitud en política monetaria local.

Análisis técnico: techo firme en 18,05 y soportes escalonados

Desde el análisis técnico, la acción del precio confirma un sesgo correctivo de corto plazo dentro de un rango bien definido. El par opera por debajo de la directriz descendente y vuelve a chocar con la zona de oferta en 18,03–18,05, que ha actuado como techo.

  • Resistencia: 18,03–18,05; para cambiar el tono debe recuperar 18,05 con continuidad y luego disputar 18,16.

  • Soporte: 17,95–17,93; si se pierde, el siguiente nivel visible queda en 17,87.

Por ahora, el gráfico sigue diciendo que los rebotes se frenan bajo resistencia y que el mercado necesita un quiebre claro (por arriba o por abajo) para abandonar la dinámica de rango.

Grafico de precios del dolar en MexicoFuentes: xStation5.

