Actividad económica en Chile sorprende con crecimiento de 6,6%, pero el peso chileno cae ante un dólar fortalecido

El Imacec de diciembre de 2024 registró un crecimiento del 6,6% interanual, el más alto desde enero de 2022, superando las expectativas del mercado. Este sólido desempeño fue impulsado por la minería (+15,1%), la manufactura (+10,1%) y el comercio (+10,6%), consolidando seis meses consecutivos de expansión económica en Chile. Sin embargo, a pesar de este positivo dato local, el peso chileno inicia la jornada con una fuerte depreciación, afectado por la fortaleza del dólar a nivel global. Este movimiento responde a la incertidumbre generada por nuevos aranceles anunciados por la administración de Donald Trump, que afectan a México, Canadá y China, y a señales de desaceleración en la economía china. Fuente: Banco Central de Chile. Factores que impactan al tipo de cambio Política comercial de EE.UU.: El anuncio de aranceles ha elevado la aversión al riesgo, fortaleciendo al dólar.

El anuncio de aranceles ha elevado la aversión al riesgo, fortaleciendo al dólar. Datos económicos de China: El PMI manufacturero Caixin de enero cayó a 50,1, por debajo del 50,5 de diciembre, lo que sugiere un menor dinamismo industrial.

El de enero cayó a 50,1, por debajo del 50,5 de diciembre, lo que sugiere un menor dinamismo industrial. Caída del cobre: El principal producto de exportación de Chile cotiza en rojo (-0,45%), afectando el desempeño del peso chileno. Perspectivas para el tipo de cambio A pesar del impulso del Imacec, el dólar sigue dominando la sesión. Se espera que el tipo de cambio oscile entre 980 y 1000 CLP por dólar, con alta volatilidad durante la jornada. Fuente: xStation5.

