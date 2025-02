¿Acuerdos en lugar de aranceles contra China? El dólar-yuan detiene sus alzas📌

El d贸lar frente al yuan chino detuvo su 煤ltima serie de alzas tras la publicaci贸n de un informe en The New York Times (NYT) que se帽ala que Donald Trump planea un acuerdo m谩s amplio con China. Citando a asesores del presidente Trump, NYT afirma que el acuerdo estrat茅gico entre China y EE.UU. se extender谩 m谩s all谩 de las relaciones comerciales b谩sicas. Trump est谩 principalmente interesado en aumentar las inversiones entre ambos pa铆ses y en impulsar la demanda de productos fabricados en EE.UU. en China, mencionando tambi茅n la cooperaci贸n en beneficio de la seguridad nuclear. Seg煤n NYT, Trump est谩 siendo presionado para cerrar estos acuerdos por, entre otros, el Secretario del Tesoro Scott Bessent y Elon Musk, quien posee una importante planta automotriz en China. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Recientemente, el tipo de cambio del yuan ha sido empujado en direcciones opuestas debido a la incertidumbre sobre la pol铆tica comercial de EE.UU. y al endurecimiento de la liquidez en el mercado chino, provocado por el retiro de 2,4 billones de yuanes para pagar pr茅stamos gubernamentales al Banco de China. A medida que crec铆an las preocupaciones sobre una mayor depreciaci贸n del yuan, grandes cantidades de divisas extranjeras salieron del mercado chino. Desde julio de 2024, los bancos chinos han realizado ventas de divisas extranjeras por un total de 30.200 millones de d贸lares, aunque una postura m谩s flexible sobre los aranceles tras la investidura de Trump ha restaurado cierta confianza en el yuan. El tipo de cambio del d贸lar frente al yuan chino cay贸 por debajo del promedio m贸vil exponencial de 30 periodos (morado claro; 5 d铆as) en reacci贸n al art铆culo de NYT. Los compradores hicieron que el tipo de cambio volviera hacia el precio de cierre previo, pero nuevos cambios en la ret贸rica de Trump hacia China (especialmente acuerdos espec铆ficos) podr铆an reavivar una tendencia bajista en el par. Fuente: xStation5

