Agenda económica: Informe Ifo de Alemania y pedidos de bienes duraderos en EE. UU. (25.07.2025)

Tras un jueves cargado de datos macroeconómicos, el calendario de este viernes se presenta relativamente tranquilo, especialmente después de la publicación de los datos clave de inflación en Japón y de las ventas minoristas en el Reino Unido. Con solo una semana restante para las negociaciones comerciales, los mercados estarán atentos a nuevas declaraciones sobre posibles acuerdos, en especial los mencionados recientemente por EE. UU. con Australia, Corea del Sur y la Unión Europea. Paralelamente, la temporada de resultados empresariales continuará compitiendo por la atención del mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre los datos más relevantes del día se encuentran: El informe Ifo de Alemania, que podría ofrecer una visión más precisa del sentimiento empresarial en vísperas de posibles nuevos aranceles.

Los pedidos de bienes duraderos en EE. UU., clave tras la inesperada debilidad del PMI manufacturero publicada ayer. Calendario económico de hoy (hora BST): 00:30 – Japón – Inflación de julio: IPC general: actual 1,7 % interanual (anterior: 1,8 %)

IPC Tokio: actual 2,9 % interanual (anterior: 3,1 %)

IPC Tokio excl. alimentos y energía: actual +0,1 % mensual (anterior: –0,4 %)

IPC subyacente Tokio: actual 2,9 % interanual (previsión: 3,0 %; anterior: 3,1 %) 07:00 – Reino Unido – Ventas minoristas (junio): General (interanual): +1,7 % (previsión: 1,8 %; anterior: –1,1 %)

Subyacente (interanual): +1,8 % (previsión: 2,0 %; anterior: –1,2 %)

General (mensual): +0,9 % (previsión: 1,2 %; anterior: –2,8 %)

Subyacente (mensual): +0,6 % (previsión: 1,2 %; anterior: –2,9 %) 09:00 – Alemania – Informe Ifo de julio: Índice de clima empresarial: previsión 89,0 (anterior: 88,4)

Condiciones actuales: previsión 86,7 (anterior: 86,2)

Expectativas empresariales: previsión 91,1 (anterior: 90,7) 13:30 – Estados Unidos – Pedidos de bienes duraderos (junio): Pedidos totales: previsión –10,4 % mensual (anterior: +16,4 %)

Pedidos núcleo: previsión +0,1 % mensual (anterior: +0,5 %)

Bienes de capital excl. defensa: previsión +0,2 % mensual (anterior: +1,7 %)

Bienes duraderos excl. defensa: anterior: +15,5 % mensual 16:30 – Estados Unidos – PIB estimado (2T): Atlanta Fed GDPNow: previsión 2,4 % (anterior: 2,4 %) 18:00 – Estados Unidos – Recuento de plataformas petrolíferas (Baker Hughes): Previsión: 421 (anterior: 422) __________ Este viernes, aunque de perfil más bajo, podría generar reacciones relevantes, especialmente si los datos del Ifo alemán o los pedidos de bienes duraderos en EE. UU. sorprenden significativamente respecto a las previsiones.

