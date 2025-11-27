Alibaba lanza un modelo de gafas de IA

Alibaba ha lanzado las primeras gafas Quark AI en China, dando un paso más en la carrera global por el dominio del segmento de wearables con IA. El precio inicial es de 1.899 yuanes, o aproximadamente 268 dólares, lo que pone de relieve el ambicioso enfoque de la compañía para que el producto sea ampliamente accesible en su mercado local. La profunda integración con Alipay y Taobao mejora significativamente su usabilidad, abarcando pagos y comparaciones de precios en tiempo real. A diferencia de las voluminosas gafas de realidad virtual de Meta, que controlan más del 80% del mercado, las gafas Quark AI se asemejan a unas gafas convencionales, atrayendo a usuarios reacios a usar gafas futuristas. Las gafas ofrecen funciones como traducción en vivo y reconocimiento de precios en tienda.

La ofensiva de los gigantes tecnológicos chinos en el campo de la inteligencia artificial está cobrando impulso. Junto con las recientes actualizaciones de los chatbots de Alibaba, Xiaomi y Baidu han lanzado productos similares, dejando poco espacio para líderes mundiales como Apple con su Vision Pro o Samsung con su Galaxy XR. Al mismo tiempo, las acciones de Alibaba, Baidu y BYD se vieron presionadas tras un informe sobre la posible inclusión de estas empresas en la lista 1260H del Pentágono, que incluye entidades vinculadas al ejército chino que operan en Estados Unidos. La inclusión no impone sanciones directas, pero sí indica un riesgo reputacional y podría disuadir a socios comerciales, lo que afectaría las valoraciones en los sectores de la IA y los vehículos eléctricos.

El lanzamiento de Quark AI Glasses destaca la expansión estratégica de Alibaba en la IA de consumo, pero los riesgos geopolíticos, incluidas las tensiones entre Estados Unidos y China, siguen siendo un factor importante que presiona a las empresas tecnológicas chinas.

Cotización de Alibaba

Fuente : Plataforma de XTB