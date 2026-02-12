Leer más
10:40 · 12 de febrero de 2026

ÚLTIMA HORA: Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. son ligeramente superiores a lo esperado

Conclusiones clave
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
Conclusiones clave
  • A pesar de una ligera disminución en las solicitudes semanales a 227.000 tras el impacto del clima invernal, el mercado laboral estadounidense muestra señales de enfriamiento al superar las expectativas de los analistas.

Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE.UU.: 227.000 (Pronóstico: 223.000, Anterior: 231.000)

Solicitudes continuas de subsidio por desempleo en EE.UU.: 1.862.000 (Pronóstico: 1.850.000, Anterior: 1.844.000)

Los datos fueron ligeramente más débiles de lo esperado y la reacción del par EUR - USD parece ser muy tranquila. Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. disminuyeron ligeramente la semana pasada tras un aumento repentino durante el severo invierno del período anterior.

 

Fuente: xStation5

16 de febrero de 2026, 09:57

⌚Boletín Diario de Mercados (16.02.2026)
16 de febrero de 2026, 08:47

Calendario económico y empresarial: Días festivos en China, EE.UU. y Canadá (16.02.2026)
13 de febrero de 2026, 12:25

ANÁLISIS DEL IPC: Una mayor desinflación coloca a la Fed en una posición cómoda
13 de febrero de 2026, 12:04

Dólar hoy México: el peso resiente la volatilidad tras el dato de inflación en EE.UU.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo
Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo