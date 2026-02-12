ÚLTIMA HORA: Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. son ligeramente superiores a lo esperado

- A pesar de una ligera disminución en las solicitudes semanales a 227.000 tras el impacto del clima invernal, el mercado laboral estadounidense muestra señales de enfriamiento al superar las expectativas de los analistas.
Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE.UU.: 227.000 (Pronóstico: 223.000, Anterior: 231.000)
Solicitudes continuas de subsidio por desempleo en EE.UU.: 1.862.000 (Pronóstico: 1.850.000, Anterior: 1.844.000)
Los datos fueron ligeramente más débiles de lo esperado y la reacción del par EUR - USD parece ser muy tranquila. Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. disminuyeron ligeramente la semana pasada tras un aumento repentino durante el severo invierno del período anterior.
Fuente: xStation5
