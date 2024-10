Alphabet anuncia excelentes resultados para el tercer trimestre de 2024 📈

Alphabet se enfrent贸 a un desaf铆o muy dif铆cil dadas las altas expectativas establecidas por el mercado. Sin embargo, la compa帽铆a logr贸 informar s贸lidos resultados para el tercer trimestre, superando las previsiones de consenso del mercado en 谩reas clave, manteniendo as铆 una s贸lida din谩mica de crecimiento de los ingresos. El segmento de la nube, en particular, brind贸 una sorpresa positiva y sigue siendo el componente m谩s seguido de cerca de los ingresos de la compa帽铆a. En las operaciones posteriores al cierre, las acciones de la compa帽铆a subieron m谩s del 4% en la reacci贸n inicial a los resultados. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La compa帽铆a logr贸 $ 88,27 mil millones en ingresos, lo que representa una tasa de crecimiento del 15,1% y un 2,11% m谩s de lo previsto. Incluso despu茅s de ajustar los pagos a los socios que dirigen a los clientes al entorno de Google, los ingresos se mantuvieron s贸lidos en $ 74,6 mil millones (en comparaci贸n con los $ 72,9 mil millones previstos). La compa帽铆a tambi茅n mantuvo una excelente disciplina de costos, lo que result贸 en un aumento interanual del 33,7% en el beneficio operativo hasta los 28.520 millones de d贸lares (en comparaci贸n con los 26.670 millones de d贸lares del a帽o anterior). Esto se tradujo en un margen operativo r茅cord del 32%. Esto marca el tercer trimestre consecutivo en el que la compa帽铆a mantiene un margen operativo por encima del 30%. Alphabet tambi茅n tuvo un desempe帽o excepcionalmente bueno en el nivel de BPA ajustado, que para el tercer trimestre de 2024 ascendi贸 a 2,12 d贸lares, superando significativamente los 1,84 d贸lares previstos. 聽 Datos clave para el tercer trimestre de 2024 (en miles de millones de d贸lares, excepto los beneficios ajustados por acci贸n). Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Entre los segmentos individuales, la compa帽铆a present贸 una s贸lida din谩mica de ventas en sus 谩reas principales. Mantener altas tasas de crecimiento en segmentos basados 鈥嬧媏n los ingresos publicitarios (en particular los segmentos de YouTube y Google Search) permiti贸 a la compa帽铆a mitigar una de las mayores preocupaciones que los inversores podr铆an haber tenido por los resultados de este trimestre. La IA es uno de los principales motores de crecimiento de la empresa y, con el creciente desarrollo de la inteligencia artificial generativa, existe un potencial significativo de generaci贸n de ingresos en el segmento de mercado estrella de la empresa, la b煤squeda. Sin embargo, Alphabet demostr贸 que sus soluciones impulsadas por IA, que mejoran la b煤squeda y el uso de las tecnolog铆as de la empresa, no solo mejoran la experiencia del cliente, sino que tambi茅n mantienen tasas de crecimiento de ingresos altas de dos d铆gitos. El director ejecutivo de Alphabet anunci贸 que la empresa todav铆a est谩 al comienzo de su viaje para introducir m谩s soluciones y mejoras nuevas en este segmento crucial. 聽 Desglose de ingresos por segmentos. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Para el segmento de YouTube, el valor total tanto de la publicidad como de las suscripciones durante los 煤ltimos cuatro trimestres super贸 los 50 mil millones de d贸lares por primera vez en la historia. Este segmento, particularmente en 谩reas como YouTube Music Premium, YouTube TV y NFL Sunday Ticket, est谩 liderando el crecimiento de los ingresos por suscripci贸n. En el segmento de Google Cloud, la empresa aceler贸 significativamente su crecimiento de ingresos a casi el 35% a帽o tras a帽o. Esta cifra est谩 muy por encima de las previsiones e indica el fortalecimiento de la posici贸n de Alphabet en un mercado en el que compite fuertemente con Amazon y Microsoft. 聽 聽 聽 Desglose de los ingresos operativos por segmentos. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. En conclusi贸n, los resultados de la compa帽铆a para el tercer trimestre de 2024 indican no solo el mantenimiento de una fuerte din谩mica de crecimiento en segmentos clave, sino tambi茅n el desarrollo din谩mico de la compa帽铆a en el mercado de la inteligencia artificial en r谩pida evoluci贸n. Esto se traduce en que Alphabet mantiene una posici贸n de liderazgo en la carrera tecnol贸gica. Las acciones de la compa帽铆a suben m谩s del 4% en las operaciones posteriores al cierre. Sin embargo, el cambio sigue siendo inferior a lo que se descont贸 en el mercado de opciones durante la sesi贸n anterior a la publicaci贸n de los resultados. El cambio impl铆cito indica un nivel de 180 d贸lares. Fuente: xStation

