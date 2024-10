Alphabet cae un 1,5% ante la posible división forzada de Android, Chrome y Google Play por parte del Departamento de Justicia

Las acciones de Alphabet (GOOGL.US) están cayendo casi un 1,5% en la sesión de hoy ante las noticias de una posible división forzada de Google por parte del gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el martes por la noche que podría recomendar dividir los negocios principales de Google, separando las operaciones de búsqueda de Android, Chrome y la tienda de aplicaciones Google Play, para detener la posición de monopolio de la empresa en el mercado. "Esto evitaría que Google use productos como Chrome, Play y Android para obtener una ventaja sobre los rivales o los nuevos participantes en la búsqueda de Google y los productos y funciones relacionados con la búsqueda de Google, incluidos nuevos puntos de acceso de búsqueda y funciones como la inteligencia artificial", dijo el gobierno en un comunicado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

