Alphabet informa esta noche sus resultados del segundo trimestre❗

Está previsto que Alphabet (GOOGL.US) presente su informe de resultados del segundo trimestre hoy después del cierre de la sesión de Wall Street. Será la primera publicación de resultados de una importante empresa tecnológica estadounidense durante esta temporada y puede tener un gran impacto en el sentimiento hacia un sector tecnológico. ¿Qué esperan los analistas del lanzamiento de Alphabet y en qué centrarse? ¡Echa un vistazo a nuestra vista previa rápida! ¿Qué esperan los analistas sobre los resultados del segundo trimestre de Alphabet? Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Alphabet publicará hoy su informe de resultados del segundo trimestre de 2024 tras el cierre de la sesión de Wall Street. Se espera que la empresa registre un crecimiento interanual del 13,1 % en los ingresos totales, lo que marcaría una desaceleración con respecto al 15,4 % interanual informado para el primer trimestre de 2024. Se espera una desaceleración del crecimiento en comparación con el primer trimestre de 2024 en los dos segmentos principales: servicios de Google (que incluye publicidad ingresos) y Google Cloud. Sin embargo, se espera que el crecimiento del negocio de la nube se mantenga sólido, en torno al 25% interanual. Sin embargo, se espera que el crecimiento de la utilidad bruta, los ingresos operativos y los ingresos netos superen el crecimiento de los ingresos, lo que sugiere mejores controles de costos. Si bien se espera que el margen bruto se mantenga sin cambios en comparación con el trimestre del año anterior, se espera que el margen operativo mejore en alrededor de 250 puntos básicos y se espera que el margen neto experimente una expansión de 160 puntos básicos. Se espera que el flujo de caja libre sea ligeramente mayor en medio de un gran aumento en los gastos de capital. El mercado de opciones implica un movimiento posterior a las ganancias de alrededor del 4,6% en el precio de las acciones de la empresa, una volatilidad ligeramente menor que la sugerida por el promedio histórico de movimientos absolutos de precios posteriores a las ganancias (5%). Expectativas de ganancias del segundo trimestre de Alphabet Ingresos: 84.350 millones de dólares (+13,1 % interanual) Servicios de Google: 73.580 millones de dólares (+11 % interanual)Google Cloud: 10.090 millones de dólares (+25,6 % interanual)

Publicidad en Google: 64.520 millones de dólares (+11 % interanual) Otras apuestas: 390 millones de dólares (+36,7 % interanual) Ganancias de cobertura: $138 millones

Ingresos sin costes de adquisición de tráfico: 70.670 millones de dólares (+13,8%)

Beneficio bruto: 48.730 millones de dólares (+14,1 % interanual)

Margen Bruto: 57,2% (57,2% hace un año)

Gastos operativos: 22.420 millones de dólares (+7,5 % interanual)

Ingresos operativos: 26.360 millones de dólares (+20,7 % interanual) Servicios de Google: 28.130 millones de dólares (+19,9 % interanual) Google Cloud: 982 millones de dólares (+149 % interanual) Otras apuestas: -1.070 millones de dólares (-813 millones de dólares hace un año) Ganancias de cobertura: -1.500 millones de dólares (-1.200 millones de dólares hace un año)

Margen Operativo: 31,8% (29,3% hace un año)

Ingresos netos: 22.950 millones de dólares (+25 % interanual)

Margen Neto: 26,2% (24,6% hace un año)

EPS: $1,83 ($1,45 hace un año)

EPS diluido: $1,84 ($1,44 hace un año)

Gastos de capital: 12.230 millones de dólares (+77,5 % interanual)

Flujo de caja libre: 22.250 millones de dólares (+2,2 % interanual) Los analistas esperan una desaceleración en el crecimiento de los ingresos de los servicios de Google, que incluyen los ingresos por publicidad, así como en el crecimiento de los ingresos de Google Cloud. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research ¿En qué centrarse? ¿En qué se centrarán los inversores cuando Alphabet publique su informe de resultados? Se centrarán principalmente en tres cosas y no es difícil adivinar cuáles. El primero son los ingresos por publicidad, que son una fuente clave de ingresos para la empresa y una importante medida específica de la empresa. Lo segundo en lo que se centrarán los inversores es en el negocio de la nube de Alphabet, que ha sido el segmento de más rápido crecimiento de la empresa, pero que ha experimentado una notable desaceleración en el crecimiento en los últimos trimestres. Por último, pero no menos importante, los inversores también buscarán pistas sobre la actual locura del mercado: la Inteligencia Artificial. Sin embargo, los tres están entrelazados. La implementación de funciones de IA aumenta el tiempo que se pasa en el sitio web de Alphabet, lo que a su vez aumenta los ingresos por publicidad. Además, se espera que la oferta Vertex AI de Alphabet impulse el crecimiento de los ingresos de Google Cloud. Alphabet está gastando mucho en IA, lo que está provocando un aumento de los gastos de capital. Es probable que este aumento en el CapEx limite el crecimiento del flujo de caja libre, que se espera que cambie poco en el segundo trimestre de 2024 en comparación con el segundo trimestre de 2023. Sin embargo, como se puede ver en el gráfico siguiente, los períodos en los que se produjo una aceleración del crecimiento del CapEx a menudo fueron seguidos por períodos de aceleración del crecimiento del flujo de caja libre. Los períodos en los que se produjo una aceleración en el crecimiento del CapEx de Alphabet a menudo fueron seguidos por períodos de aceleración en el crecimiento del flujo de caja libre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Una mirada al gráfico Alphabet (GOOGL.US) ha estado cotizando con un fuerte movimiento ascendente durante más de un año y medio y ha ganado más del 100% desde los mínimos de finales de 2022. El movimiento alcista se aceleró en marzo de 2024, y desde entonces la acción ha ganado alrededor del 40%. Recientemente se produjo un retroceso en medio de una liquidación en el sector tecnológico, pero parece que ya se ha detenido y se detuvo en un área importante. La zona de 177,50 dólares, que detuvo la corrección, está marcada por la media móvil de 50 sesiones (línea verde), así como por un retroceso del 23,6% del impulso alcista lanzado en marzo de 2024. Este es un avance positivo para los alcistas desde un punto de vista técnico. y puede presagiar un regreso a los máximos históricos. Sin embargo, mucho dependerá de la publicación de resultados de hoy. Si la empresa decepciona con los resultados o las orientaciones, puede ejercer presión sobre el precio de las acciones. En caso de una ruptura por debajo del área de $177,50 antes mencionada, el siguiente soporte a observar se puede encontrar en el área de $168,50, donde se puede encontrar el límite inferior de la estructura de sobreequilibrio y un retroceso del 38,2%. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "