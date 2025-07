Resumen diario: Datos decepcionantes del mercado laboral estadounidense; el petróleo WTI repunta un 2,5%

La situación en Wall Street mejora a pesar de un inicio negativo. El S&P 500 alcanza nuevos máximos históricos, con un avance del 0,3%. El Nasdaq 100 sube un 0,6%, aunque aún no alcanza sus niveles históricos más altos.

El informe de ADP mostró una caída en el empleo de 33.000 puestos, frente a la expectativa de un aumento de 100.000.

Tras unos datos claramente débiles en EE. UU., crecen las expectativas de recortes de tasas de interés. Durante su intervención en Sintra, en el Foro Económico del BCE, Jerome Powell señaló que una decisión sobre tasas podría producirse en cualquier reunión. Actualmente, el mercado descuenta más de dos recortes de tipos para este año.

Los datos sobre inventarios de petróleo en EE. UU. mostraron un aumento inesperado de 3,84 millones de barriles diarios, frente a una previsión de caída de 2,2 millones y una disminución previa cercana a los 6 millones. La causa del incremento en los inventarios podría ser una caída de las exportaciones, que se situaron en su nivel más bajo desde mediados de 2023.

El petróleo reaccionó con un aumento limitado, aunque actualmente se observa un repunte cercano al 2,5%. El motivo del alza podría ser el optimismo en torno a un posible acuerdo comercial entre EE. UU. y Vietnam.

Según Donald Trump, bajo dicho acuerdo, Vietnam pagará a EE. UU. un arancel del 20% sobre todos los bienes exportados directamente y un 40% sobre todas las reexportaciones, principalmente procedentes de China. A cambio, Vietnam concedería a EE. UU. pleno acceso a sus mercados, permitiendo el comercio sin aranceles de productos estadounidenses en su territorio.

Por otra parte, Hanói confirmará la compra —largamente discutida— de 50 aeronaves Boeing por un valor de 8.000 millones de dólares, además de acuerdos vigentes para adquirir productos agrícolas estadounidenses por 2.900 millones de dólares, según el comunicado.

Por otra parte, Hanói confirmará la compra —largamente discutida— de 50 aeronaves Boeing por un valor de 8.000 millones de dólares, además de acuerdos vigentes para adquirir productos agrícolas estadounidenses por 2.900 millones de dólares, según el comunicado. Microsoft ha anunciado nuevos despidos equivalentes al 4% de su plantilla global, en el marco de una estrategia de optimización de costes ante los elevados gastos asociados a la expansión de su infraestructura de inteligencia artificial. También anunció su intención de reducir la dependencia de chips fabricados por Nvidia.

Según The Wall Street Journal, Ripple está solicitando una licencia bancaria en EE. UU., siguiendo los pasos de otras empresas del sector cripto hacia los servicios financieros tradicionales.

El sentimiento en el mercado cripto es muy positivo hoy. Bitcoin sube un 3%, mientras que Ethereum avanza un 6,6%.

