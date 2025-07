Microsoft anuncia nuevos despidos masivos: ¿se está desacelerando la revolución de la IA?

Microsoft ha anunciado una nueva ronda de despidos, que afectará a aproximadamente 9.000 empleados, es decir, cerca del 4 % de su plantilla global. Esta es la segunda ola de recortes de personal en 2025, tras los ajustes realizados en mayo (8.000 empleados) y enero (alrededor del 1 % de la plantilla). Oficialmente, Microsoft atribuye estas decisiones a la necesidad de adaptar su estructura organizativa a un modelo más dinámico y alineado con prioridades estratégicas, con la inteligencia artificial desempeñando un papel clave. ¿Es demasiado costosa la transformación hacia la IA? El principal impulsor de estos cambios es una inversión récord en infraestructura de inteligencia artificial, con Microsoft planeando destinar hasta 80.000 millones de dólares en este ejercicio fiscal para ampliar centros de datos y desarrollar servicios basados en IA. Este tipo de gastos masivos busca mantener la posición de liderazgo de Microsoft en la carrera tecnológica, pero al mismo tiempo ejerce presión sobre los márgenes operativos de la compañía. Por ello, Microsoft está reorganizando recursos, reduciendo el número de directivos y automatizando procesos, en parte mediante herramientas como Copilot. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los despidos no solo afectan a áreas administrativas y comerciales, sino también a perfiles técnicos, especialmente aquellos involucrados en tecnologías obsoletas o proyectos no relacionados con IA. Una proporción creciente del código de Microsoft ya se genera con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial. ¿Significa esto que la revolución de la IA se está desacelerando? Las acciones de Microsoft no indican necesariamente una desaceleración de la revolución de la IA, sino más bien una transformación impulsada precisamente por estas herramientas. La inversión continúa creciendo, pero las empresas —incluida Microsoft— están comenzando a optimizar el ritmo de expansión de infraestructura, pasando de una etapa costosa de entrenamiento de modelos a una implementación práctica más eficiente. Microsoft busca evitar una sobreinversión en esta revolución si resulta ser menor a lo anticipado.

El ritmo de adopción de la IA en las empresas se está desacelerando: los datos del mercado sugieren que la adopción ha alcanzado niveles elevados, pero el impulso de crecimiento se ha frenado notablemente en los últimos trimestres. Las empresas líderes atraviesan una etapa de estancamiento y los nuevos competidores tienen dificultades para posicionarse.

Expertos e industriales coinciden en que las "ganancias fáciles" en el ámbito de la IA ya han quedado atrás; los próximos avances requerirán innovaciones más profundas, y no solo un mayor acceso a datos o capacidad de cómputo. Los recursos de datos son cada vez más escasos y los costos de infraestructura van en aumento. La era de las victorias fáciles en inteligencia artificial ha terminado. A partir de ahora, el progreso será más exigente y requerirá avances más disruptivos. Las acciones de la compañía han vuelto al precio de cierre de ayer, aunque aún se mantienen por debajo de su máximo histórico intradía de 500 USD por acción, alcanzado el lunes a finales de junio. Desde comienzos de este año, las acciones de Microsoft acumulan una alza superior al 16 %, un rendimiento considerablemente mayor que el del Nasdaq 100, que ha subido poco más del 7 %. Fuente: xStation5.

