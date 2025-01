Después de meses de intensos combates y negociaciones, Israel y Hamas han alcanzado un acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza y el intercambio de rehenes y prisioneros, según informan las autoridades estadounidenses. El acuerdo, anunciado el 15 de enero de 2025, tiene como objetivo detener las hostilidades y liberar gradualmente a las personas detenidas por ambos lados del conflicto. Puntos clave del acuerdo: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Alto el fuego: El acuerdo establece el cese de los combates en la Franja de Gaza.

El acuerdo establece el cese de los combates en la Franja de Gaza. Fase de intercambio: El proceso de intercambio se llevará a cabo por etapas. En la primera fase, Hamas liberará a 33 rehenes. Simultáneamente, prisioneros palestinos serán liberados de las cárceles israelíes.

El proceso de intercambio se llevará a cabo por etapas. En la primera fase, Hamas liberará a 33 rehenes. Simultáneamente, prisioneros palestinos serán liberados de las cárceles israelíes. Inicio de implementación: La implementación del acuerdo está programada para comenzar el domingo.

La implementación del acuerdo está programada para comenzar el domingo. Nuevas negociaciones: En el decimosexto día tras el inicio de la implementación del acuerdo, comenzarán negociaciones respecto a la segunda fase, que busca poner fin a la guerra.

En el decimosexto día tras el inicio de la implementación del acuerdo, comenzarán negociaciones respecto a la segunda fase, que busca poner fin a la guerra. Llamado de Hamas a los civiles: La oficina de prensa del gobierno de Hamas en Gaza instó a los residentes del enclave a permanecer en sus lugares hasta el inicio oficial del alto el fuego y a obtener información sobre el cronograma a través de fuentes oficiales. Reacciones: El logro del acuerdo ha sido recibido con una respuesta generalizada. Varias partes expresan esperanza en un fin permanente al conflicto. El acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes representa un paso significativo hacia la desescalada de tensiones entre Israel y Hamas. Abre el camino para futuras conversaciones y una resolución potencialmente duradera al conflicto. Sin embargo, el éxito final del acuerdo depende de la implementación de sus disposiciones y de la voluntad continua de las partes para entablar diálogo. Por supuesto, aún no se sabe si dicho acuerdo se mantendrá a largo plazo y será respetado por ambos lados. La primera información sobre el acuerdo apareció a las 5:30 PM CET, lo que resultó en una caída en los precios del petróleo. El EUR/USD también registró un mínimo diario por debajo de 1.0300. No obstante, el petróleo volvió a niveles diarios habituales. El crudo WTI mantiene su resistencia en el nivel de $79.5. El precio del oro está probando un máximo diario cercano a $2700. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "