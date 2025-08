Amazon cae 3% pese a crecer ingresos y fuerte apuesta en IA📣👀

Amazon super贸 las expectativas con sus resultados del segundo trimestre, registrando un aumento de ingresos del 13 % interanual hasta los USD 167.700 millones y una utilidad por acci贸n (BPA) de USD 1,68, por encima del consenso. A pesar de estos datos s贸lidos, las acciones Amazon hoy cayeron cerca de un 3 % tras el cierre, ante una previsi贸n operativa m谩s d茅bil y la ca铆da en el margen AWS. 聽 Principales cifras de los Amazon resultados Q2 Amazon ingresos 2025 : USD 167.700 millones (+13 % interanual)

Margen operativo: 11,4 %

Ingresos AWS: USD 30.900 millones (+17,5 %)

Margen AWS : 32,9 % , en descenso

Ventas en Norteam茅rica: USD 100.100 millones (+11 %)

Internacional: USD 36.800 millones (+16 %)

Publicidad: USD 15.700 millones (+23 %)

EPS: USD 1,68 (vs. 1,26 hace un a帽o, +33 %)

Utilidad neta: USD 18.200 millones (+35 %)

Utilidad operativa: USD 19.200 millones (+31 %)

Flujo operativo TTM: USD 121.100 millones (+12 %)

Flujo libre TTM: USD 18.200 millones (鈥66 %) por mayor gasto en IA Inversi贸n en Amazon inteligencia artificial presiona margen de AWS 聽 El margen AWS cay贸 desde el 39,5 % en Q1 a 32,9 %, afectado por una ola anticipada de inversiones destinadas a responder a la demanda de IA generativa. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Durante el trimestre, Amazon lanz贸 nuevas instancias GPU Blackwell, modelos base Bedrock y herramientas como Kiro y AgentCore. Tambi茅n anunci贸 expansiones de centros de datos en Carolina del Norte, Pensilvania y Australia, lo que gener贸 mayores costos por depreciaci贸n, energ铆a y personal. La compa帽铆a reiter贸 que se espera una mejora en la utilizaci贸n y precios en la segunda mitad de 2025. Comentarios de la gerencia El CEO Andy Jassy se帽al贸 que 鈥渓a IA transformar谩 cada experiencia del cliente鈥, destacando la adopci贸n de Alexa+, y las herramientas desarrolladoras tipo agente. Adem谩s, destac贸 la eficiencia en operaciones y los ahorros r茅cord alcanzados durante el Amazon Prime Day. Tambi茅n se anunciaron importantes acuerdos de AWS con PepsiCo, Airbnb, Nissan y SAP. Proyecciones tras los resultados Amazon segundo trimestre 2025 Para el Q3, Amazon anticipa ventas entre USD 174.000 y 179.500 millones (+10鈥13 % interanual), y utilidad operativa entre USD 15.500 y 20.500 millones. El punto medio est谩 apenas por debajo de lo esperado por el mercado, pero supera los USD 17.400 millones registrados el a帽o pasado. La proyecci贸n considera un efecto positivo de 130 pb por tipo de cambio y continuidad en el gasto en IA, aunque advierte riesgos por aranceles y condiciones macroecon贸micas. 聽 Fuente: xStation 5 聽 ______ 聽 馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aqu铆:聽 聽

