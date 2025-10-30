Amazon: Vista previa de resultados – toda la atención en AWS y la estrategia de IA 🔎

Amazon presentará hoy sus resultados del 3T 2025 tras el cierre de Wall Street: AWS y la estrategia de IA, en el centro del escenario 🔎

Amazon (AMZN.US) publicará sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025 este jueves, tras el cierre del mercado estadounidense. Los inversores anticipan un trimestre sólido, aunque persiste la incertidumbre en torno al ritmo de crecimiento en la nube y la posición competitiva de la empresa en el segmento de inteligencia artificial (IA).

Las previsiones de consenso apuntan a ingresos por 177.800 millones de dólares y un BPA de entre 1,57 y 1,58 USD, lo que representa un crecimiento interanual del 12 % en ingresos y del 10 % en beneficios por acción. Se trata de un crecimiento constante, aunque claramente inferior al observado durante los años de auge pandémico.

🔍 El foco: Amazon Web Services (AWS)

AWS sigue siendo el motor de rentabilidad del grupo. Aunque representa solo alrededor del 20 % del total de ingresos, genera cerca del 40 % del resultado operativo. Sin embargo, el trimestre anterior su margen operativo cayó del 36 % al 33 %, mientras que su cuota de mercado se redujo en aproximadamente 2 puntos porcentuales, en favor de Microsoft Azure y Google Cloud.

Cualquier señal de recuperación en márgenes o mejora en participación de mercado relacionada con IA será clave para el sentimiento del mercado.

📊 Expectativas clave:

Ingresos totales: 177.800 millones USD (+12 % interanual)

Ingresos de AWS: 32.300 millones USD (+18 % interanual)

Servicios de publicidad: 17.300 millones USD (+21 % interanual)

Tienda online: 66.500 millones USD (+8 % interanual)

Servicios a terceros vendedores: 41.900 millones USD (+11 % interanual)

BPA: 1,57–1,58 USD (+10 % interanual)

Resultado operativo: 23.700 millones USD (+4 % interanual)

Las ambiciones en inteligencia artificial, bajo la lupa de los inversores 🤖

La inteligencia artificial sigue siendo el principal motor de crecimiento para todo el sector tecnológico. En el caso de Amazon, los inversores esperan que la dirección detalle cómo los niveles récord de gasto de capital (CAPEX) se traducirán en crecimiento futuro de los ingresos. Por ahora, ese elevado CAPEX está presionando el flujo de caja libre, lo que genera dudas sobre la rentabilidad a corto plazo del enfoque inversor de la compañía.

En recientes declaraciones, Jeff Bezos subrayó que la IA es la “máxima prioridad” de Amazon, con aplicaciones que abarcan desde logística y automatización, hasta experiencias de compra personalizadas y servicios en la nube.

Pese al sólido desempeño operativo, las acciones de Amazon aún cotizan por debajo de sus máximos históricos, a diferencia de otros gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft, Alphabet y Nvidia. Tras los resultados mejor de lo esperado publicados ayer por Microsoft y Alphabet, el mercado observará con lupa el informe de Amazon, en busca de señales concretas de liderazgo en el desarrollo y monetización de la inteligencia artificial.