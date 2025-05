AMD autoriza recompra de acciones por 6.000 millones de dólares; sus títulos suben más del 5% 📈

Las acciones de AMD (Advanced Micro Devices) suben más del 5% antes de la apertura de Wall Street, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, asegurara compromisos por 600.000 millones de dólares por parte de Arabia Saudí para empresas tecnológicas estadounidenses durante una gira por los países del Golfo. Nvidia ha acordado vender cientos de miles de chips de inteligencia artificial en Arabia Saudí como parte de una asociación entre EE. UU. y ese país, lo que indica que la demanda de estos chips sigue en aumento. La empresa, junto con AMD y Qualcomm, anunció acuerdos con Humain, una startup de inteligencia artificial lanzada este lunes por un fondo soberano saudí. Además, el consejo de administración de AMD anunció recientemente su intención de autorizar una recompra de acciones por valor de 6.000 millones de dólares. Actualmente, las acciones de la compañía cotizan casi un 49% por debajo de sus máximos históricos de 2024. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "