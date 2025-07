Amenaza de aranceles del 30% por parte de EE. UU. presiona al peso mexicano

El tipo de cambio USDMXN muestra una clara presión alcista en el corto plazo, con el par alcanzando un máximo intradía de 18.77 y un mínimo de 18.67, mientras el dólar se aprecia un 0.5% en la jornada. Esta reciente alza coloca al par dentro de un canal ascendente técnico, con proyecciones de ruptura alcista si se consolida sobre los 18.78, apuntando hacia los 18.90 como próximo objetivo técnico. El repunte del dólar frente a divisas emergentes responde a una combinación de factores de riesgo e impulso estructural. Por un lado, las declaraciones del expresidente Donald Trump, quien amenazó con imponer aranceles del 30% a productos mexicanos y europeos, además de los gravámenes del 35% ya previstos para Canadá, encendieron alertas en los mercados. La advertencia reaviva los temores sobre una eventual afectación al sector exportador mexicano, que depende en más del 80% de sus envíos al mercado estadounidense, lo que deteriora las perspectivas externas del país. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil A esto se suma un fortalecimiento generalizado del dólar, alimentado por la alta demanda en las últimas subastas de bonos del Tesoro a 10 y 30 años, lo que sugiere una mayor preferencia por activos refugio. Además, la renovada especulación en torno a la permanencia de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal ha reforzado la expectativa de continuidad en el sesgo restrictivo de política monetaria, ampliando la presión sobre monedas como el peso. Autoridades de México y la Unión Europea se han mostrado dispuestas a retomar las negociaciones con Washington durante el mes, en un intento por contener el conflicto comercial antes de que escale a medidas concretas. Sin embargo, la reacción inmediata del mercado deja en evidencia la vulnerabilidad del peso ante choques externos, especialmente en un entorno global donde el dólar sigue consolidando su dominio. Análisis Técnico (M15) Desde el punto de vista técnico, el par USDMXN opera dentro de un canal ascendente bien definido, respetando los soportes dinámicos y mostrando una clara inclinación alcista en el corto plazo. La reciente ruptura de la media móvil de 50 y 200 periodos en gráficos de 15 minutos confirma el sesgo comprador, mientras que el impulso actual se aproxima a una zona de resistencia clave en 18.78. Si logra consolidarse por encima de ese nivel, el siguiente objetivo técnico se ubica en torno a los 18.90, proyectado por la amplitud del canal. En caso de rechazo, el soporte inmediato se localiza en los 18.68, cuya pérdida podría habilitar una corrección hacia los 18.59. El RSI refleja una condición de sobrecompra moderada, lo que podría generar cierta consolidación antes de un nuevo movimiento direccional. ________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

