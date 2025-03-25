Para el análisis técnico, la herramienta fundamental es siempre el gráfico. Es por eso que es imprescindible, antes de comenzar con cualquier tipo de análisis técnico, personalizar el gráfico a tu gusto y preferencias.

Herramientas de análisis técnico / Personalización de la barra de herramientas

La plataforma xStation 5 tiene una infinidad de herramientas de análisis técnico que puedes utilizar para construir tu propia estrategia de trading. Las herramientas de que disponen son :

Más de 34 indicadores técnicos

Líneas de Tendencia y más

Canal Equidistante

Formas (rectángulo, triángulo..)

Herramientas de Fibonacci

Herramienta de Andrew’s Pitchfork

Speedline

Abanico de Gann

Etiquetas

Herramientas de Ondas de Elliott

Formaciones armónicas (XABCD)

Comparador de gráficos

Puedes encontrar todas estas herramientas en la parte izquierda de tus gráficos.

Adicionalmente podrás personalizar la barra de herramientas a tu guto, seleccionando sólo las herramientas que utilices frecuentemente. Para ajustar la barra de herramientas, selecciona personalizar la barra de herramientas.

La ventana para personalizar la barra de herramientas aparecerá. Podrás marcar o desmarcar las herramientas a las que quieras tener acceso , y así la plataforma no mostrará las que nunca uses o no quieras usar, haciendo más efectivo tu análisis gráfico.

Para encontrar todas las herramientas disponibles, haz scroll en la ventana que aparecerá y marca aquellas herramientas que te interesen. Confirma presionando el botón “Aplicar”. Estará entonces lista tu nueva barra de herramientas.

Veamos cuales son las más importantes o populares

Cruz +

La cruz te permite moverte por los precios del gráfico de una forma mucho más precisa, permitiéndote analizar el precio de apertura, cierre, y el máximo o mínimo del precio en un determinado momento seleccionado con la cruz. Te permitirá medir la distancia del movimiento en pips o tiempo y ver cuántas velas ha durado un movimiento. Sólamente mantén presionado el botón izquierdo del ratón y mueve la cruz a tu gusto.

Líneas y canales

Las líneas y canales nos permiten dibujar en el gráfico posibles tendencias o movimientos . Es generalmente una de las herramientas de análisis técnico más básicas pero a la vez más populares.

Te permite dibujar o enmarcar las tendencias de un activo, poder visualizar los máximos y mínimos, y la dirección que el activo puede llevar.

Andrew’s Pitchfork

Para traders más avanzados está la herramienta de Andrew’s Pitchfork , herramienta usada para indicar posibles niveles de soporte y resistencia

Línea de Regresión

Es una sencilla línea que nos permite aproximar todos los pequeños puntos individuales en el gráfico. La línea de regresión se usa para determinar cuántos factores infuencian el movimiento del precio de un activo financiero .

Retroceso de Fibonacci

Esta herramienta es muy popular entre los traders, ya que nos muestra los posibles movimientos o retrocesos que puede tener un instrumento financiero con respecto a su precio original. El retroceso de fibonacci usa líneas horizontales para indicar áreas de soporte o resistencia en niveles clave.

Ondas de Elliot

La principal leyenda que acompaña a este indicador es que : Cada acción está seguida de una reacción. 5 ondas se mueven en la dirección de la tendencia, seguidas por 3 ondas correctivas ( un movimiento 5-3) . Un movimiento 5-3 completa un cíclo – Esto ayuda a los traders a entender el comportamiento de ciertos mercados en timeframes (espacios de tiempo) específicos.

Puedes también usar herramientas básicas y simples para el análisis técnico de los gráficos , por ejemplo, flechas, triángulos, rectángulos, elipses….

En la parte inferior de la barra de herramientas podrás ver la opción de “etiqueta de texto”, o la opción poner una capa visible, para enfatizar lo que quieras ver en el gráfico o comparalo a otros mercados o activos financieros. Puedes ver correlaciones entre instrumentos, pero mantener los gráficos con un aspecto limpio y entendible, sin acabar con gráficos llenos de análsisis que se vuelven poco intuitivos.

Hemos terminado con el repaso a las herramientas técnicas qeu encontramos en la xStation5. Ahora ya puedes ponerlas en práctica para tus análisis.