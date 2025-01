Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened: El ETF que lidera en tecnología y sostenibilidad

El fondo ha mostrado una tendencia alcista constante durante meses. ¡La rentabilidad anual de aproximadamente un 73% es impresionante! Aunque hubo tres meses en 2024 con velas mensuales rojas, estas pérdidas fueron rápidamente recuperadas. El ETF mostró un crecimiento dinámico el año pasado, alcanzando un máximo de 56,23 EUR a mediados de junio de 2024. Sin embargo, posteriormente se produjeron tomas de ganancias significativas, estabilizándose en torno a los 38,22 EUR. Después, experimentó un movimiento de alivio que inicialmente fue vendido, pero a partir de octubre de 2024, el interés de compra se reactivó, llevando al ETF a un nuevo máximo de 57,62 EUR en esta semana de negociación. Estrategia del Fondo Este fondo es gestionado de manera pasiva y cotiza en bolsa, replicando un índice llamado MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Index. Este índice de referencia busca reflejar el desempeño de un grupo seleccionado de empresas del sector de semiconductores y equipos de semiconductores. Se excluyen aquellas compañías consideradas rezagadas según su calificación ESG (Medioambiente, Social, y Gobernanza). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El objetivo del fondo es replicar tanto las subidas como las bajadas del MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index (denominado en dólares estadounidenses) y, al mismo tiempo, minimizar la volatilidad de la diferencia entre el rendimiento del fondo y el índice de referencia (el llamado Tracking Error). El ESG evalúa el perfil de sostenibilidad de una empresa o instrumento financiero, tomando en cuenta los riesgos asociados al medioambiente, lo social y la gobernanza, con el fin de fomentar la confianza de los inversores en productos sostenibles. Revisión del Gráfico del ETF - Análisis Semanal Fuente: xStation5. El ETF mostró un crecimiento dinámico el año pasado, alcanzando un máximo de 56,23 EUR a mediados de junio de 2024. Posteriormente, las tomas de beneficios llevaron a una estabilización en torno a los 38,22 EUR. Más tarde, hubo un movimiento de recuperación, pero inicialmente fue vendido. Desde octubre de 2024, el interés de compra aumentó nuevamente, alcanzando un nuevo máximo de 57,62 EUR esta semana. En el gráfico semanal se observa que, en 2023, el ETF logró situarse por encima de la SMA20 (actualmente en 50,33 EUR), aunque tomó tiempo para ganar impulso. Esta dinámica llevó al alza hasta mediados del año pasado, mientras que la corrección alcanzó la SMA50 (actualmente en 47,29 EUR). El gráfico muestra claramente que la mecha de la vela semanal tocó exactamente esta línea promedio. Desde noviembre de 2024, el fondo cotiza por encima de la SMA20. Mientras los precios se mantengan por encima de la SMA20, podrían alcanzarse nuevos máximos. Una posible meta podría ser el rango de los 60 EUR. Si la SMA20 no logra sostener las correcciones, la SMA50 podría ofrecer un soporte adicional. Sin embargo, el panorama técnico se deterioraría significativamente si el precio cae nuevamente por debajo de la SMA50 y pierde contacto con esta línea. En ese caso, el enfoque debería volver a estar en los niveles inferiores. Evaluación Actual y Pronóstico Semanal: Bullish (alcista) Análisis del Gráfico del ETF - Perspectiva Mensual Fuente: xStation5. El fondo ha mostrado una clara tendencia alcista durante meses. Aunque en 2024 hubo tres meses con velas rojas, estas pérdidas fueron rápidamente recuperadas. En particular, la vela mensual de agosto de 2024 resalta que el interés de compra regresa inmediatamente ante retrocesos de precio. Actualmente, el ETF cotiza claramente por encima de la SMA20 (actualmente en 40,64 EUR), lo que podría interpretarse como una señal de que el movimiento alcista podría continuar en los próximos meses. Sin embargo, es importante tener en cuenta que podrían surgir fases de debilidad que podrían ser significativas, posiblemente alcanzando la SMA20. Para mantener una perspectiva alcista en el gráfico, los precios deberían rebotar en esta línea. De lo contrario, el gráfico podría deteriorarse, lo que implicaría mayores correcciones hacia la SMA50 (actualmente en 32,24 EUR). Si el ETF pierde contacto con la SMA50, el enfoque podría cambiar hacia niveles más bajos. Evaluación Actual del Gráfico Mensual, Pronóstico: Alcista Datos Básicos del ETF: Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS Enfoque de Inversión: Acciones / Tecnología / ESG

Tamaño del Fondo: EUR 769 millones

Gastos Totales: 0,35%

Método de Replicación: Física (Replicación Completa)

Riesgo Estratégico: Long only

Moneda del Fondo: EUR

Riesgo Cambiario: No cubierto

Volatilidad a 1 Año: 35,66%

Fecha de Creación / Inicio de Operaciones: 28/03/2007

Distribución: Acumulativa Composición del ETF Actualmente, el fondo tiene 66 posiciones, donde las 10 principales representan el 80,89% del portafolio: NVIDIA Corp.: 28,68% Broadcom Inc.: 17,10% Taiwan Semiconductor: 14,33% ASML Holding NV: 5,16% AMD: 3,17% QUALCOMM, Inc.: 3,01% Texas Instruments: 2,96% Applied Materials, Inc.: 2,47% Micron Technology: 1,90% Analog Devices: 1,81% La mayor posición del ETF es NVIDIA, cuyo rendimiento excepcional en los últimos años ha impulsado el fondo. Sin embargo, otras empresas, como Texas Instruments, han reducido su participación dentro del portafolio. Distribución por Países y Sectores El ETF tiene un fuerte enfoque en títulos estadounidenses, con más de dos tercios de las acciones listadas en EE. UU. Esto se alinea con el enfoque futuro de la administración estadounidense, mientras que el sector tecnológico en Taiwán enfrenta riesgos asociados a la política de integración de China. Tecnología: 98,29%

Industria: 0,01%

Otros: 1,70% Resumen de Riesgos del ETF Volatilidad (1 Año): 35,66%

Volatilidad (3 Años): 31,51%

Volatilidad (5 Años): 28,16%

Máxima Caída (1 Año): -25,12%

Máxima Caída (3 Años): -36,79%

Máxima Caída (5 Años): -39,14%

Máxima Caída Desde el Inicio: -54,48% La volatilidad refleja las fluctuaciones del precio en un período de tiempo, y a mayor volatilidad, mayor riesgo. Por otro lado, el indicador de rendimiento/riesgo ayuda a evaluar el retorno en función del riesgo asumido. Rendimientos del ETF Año Actual: 4,28%

1 Mes: 6,85%

3 Meses: 10,30%

6 Meses: 2,56%

1 Año: 73,86%

3 Años: 106,49%

5 Años: 237,03%

Desde su Creación: 853,96% Rendimiento por Año: 2024: +66,05%

2023: +71,83%

2022: -33,07%

2021: +34,64%

