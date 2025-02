🔴 ANÁLISIS: DATO IPC DE EE.UU.

馃搳 Con茅ctate al seminario de AN脕LISIS DEL IPC DE EEUU a las 10:15 AM (GMT-3) Este mi茅rcoles, la Oficina de Estad铆sticas Laborales de EE.UU. publicar谩 el informe del 脥ndice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero de 2025. Se espera que la tasa de inflaci贸n anual se mantenga en 2.9%, igualando la cifra de diciembre y marcando el nivel m谩s alto desde julio de 2024. Mientras tanto, el IPC mensual podr铆a registrar un aumento del 0.3%, moder谩ndose respecto al 0.4% de diciembre. En cuanto a la inflaci贸n subyacente, que excluye alimentos y energ铆a, los analistas prev茅n una ca铆da por segundo mes consecutivo, situ谩ndose en 3.1% interanual, su nivel m谩s bajo desde abril de 2021. Sin embargo, a nivel mensual, se proyecta un leve repunte al 0.3%, impulsado principalmente por el incremento en los precios de los autom贸viles nuevos y usados. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation Contexto del Mercado y Expectativas El mercado ha mostrado se帽ales de estabilidad en las 煤ltimas semanas, con un ajuste en las expectativas sobre los pr贸ximos movimientos de la Reserva Federal. La inflaci贸n en EE.UU. aument贸 del 2.7% en noviembre al 2.9% en diciembre, lo que gener贸 dudas sobre la velocidad con la que la Fed podr铆a reducir las tasas de inter茅s en 2025. Sin embargo, los modelos macroecon贸micos prev茅n una moderaci贸n de la inflaci贸n a largo plazo, con una tendencia hacia el 2.4% en 2026 y 2.3% en 2027. Los inversores estar谩n atentos a cualquier sorpresa en los datos del IPC, ya que podr铆an influir en la pol铆tica monetaria de la Fed y en la reacci贸n del mercado de valores. En caso de que la inflaci贸n sea m谩s alta de lo esperado, podr铆a aumentar la incertidumbre y reducir las probabilidades de recortes en las tasas de inter茅s en el corto plazo.



聽Fuente: Trading Economics Posibles Escenarios para el IPC聽 聽Escenario al Alza:

Si el IPC supera las expectativas, podr铆a deberse al aumento continuo de los precios de la energ铆a, especialmente el gas natural, y al encarecimiento de los alimentos. Esto podr铆a generar un ajuste en las expectativas de tasas de inter茅s, reduciendo las apuestas de un recorte temprano por parte de la Fed. Escenario a la Baja:

Un dato de inflaci贸n menor al esperado podr铆a ser impulsado por la reciente ca铆da en los precios de la gasolina y la energ铆a, as铆 como por la desaceleraci贸n en los costos de los autom贸viles usados. Esto dar铆a mayor margen a la Fed para flexibilizar su pol铆tica monetaria m谩s temprano de lo anticipado. Impacto Potencial en los Mercados Los mercados financieros han estado operando en un entorno de alta volatilidad, impulsado por los cambios en la pol铆tica monetaria global y la incertidumbre econ贸mica. En este contexto, un dato de IPC m谩s alto de lo esperado podr铆a presionar a la baja a los 铆ndices burs谩tiles y fortalecer el d贸lar. En contraste, un informe que confirme la moderaci贸n de la inflaci贸n podr铆a impulsar los activos de riesgo, favoreciendo un repunte en el Nasdaq y el S&P 500. An谩lisis t茅cnico US100 Fuente: InvestingPro El US100 en 30 minutos muestra actualmente una se帽al de venta, con indicadores t茅cnicos alineados hacia una venta fuerte, mientras que las medias m贸viles permanecen neutrales. Sin embargo, dada la expectativa del IPC, el mercado podr铆a estar anticipando volatilidad y posibles reversiones en funci贸n de los datos macroecon贸micos. An谩lisis T茅cnico El US100 se encuentra en una fase de recuperaci贸n tras un rebote en niveles de retroceso de Fibonacci, con un punto de soporte clave en la zona de 21,720 鈥 21,730. Actualmente, el precio se mueve en torno a la media m贸vil de 200 periodos, actuando como nivel din谩mico de soporte/resistencia. El RSI muestra una estructura de compresi贸n que podr铆a anticipar un pr贸ximo movimiento direccional, mientras que el MACD est谩 en proceso de cruce alcista. Fuente. xStation 5 Escenario alcista: Si el precio logra consolidarse por encima del nivel de 21,800, la siguiente resistencia relevante se encuentra en 21,966 (nivel 61.8% de Fibonacci). Una ruptura de esa zona podr铆a extender el movimiento hasta 22,112, correspondiente al nivel 100% del retroceso.

Escenario bajista: Un rechazo en la zona actual podr铆a llevar al precio nuevamente hacia la zona de soporte entre 21,720 y 21,730. Si este nivel se pierde, la siguiente referencia bajista estar铆a en 21,550, donde confluyen niveles de Fibonacci y soportes previos. EURUSD El term贸metro EURUSD de H1 indica una tendencia alcista predominante con se帽ales de "compra fuerte", lo que refuerza la posibilidad de continuidad en el impulso actual. Sin embargo, la volatilidad sigue presente, por lo que es clave monitorear el comportamiento del precio cerca de los niveles mencionados antes de confirmar la direcci贸n del movimiento. Fuente: InvestingPro El term贸metro EURUSD de H1 indica una tendencia alcista predominante con se帽ales de "compra fuerte", lo que refuerza la posibilidad de continuidad en el impulso actual. Sin embargo, la volatilidad sigue presente, por lo que es clave monitorear el comportamiento del precio cerca de los niveles mencionados antes de confirmar la direcci贸n del movimiento. An谩lisis T茅cnico El EURUSD est谩 operando dentro de una estructura de consolidaci贸n triangular, con una reciente recuperaci贸n impulsada por la ruptura de una formaci贸n bajista menor. El precio se encuentra probando la resistencia din谩mica del tri谩ngulo descendente, mientras que el RSI supera los 70 puntos, indicando condiciones de sobrecompra. El MACD muestra momentum alcista con una inclinaci贸n positiva, lo que sugiere una posible continuidad del impulso. 聽 Fuente: xStation 5 聽 Escenario alcista : Si el precio logra romper la resistencia en 1.0375, el siguiente objetivo se ubica en 1.0414, y m谩s arriba en 1.0445, donde se encuentra la resistencia superior de la estructura. Para validar el movimiento, es clave que el precio mantenga cierres por encima del nivel de ruptura y que el RSI no muestre se帽ales de agotamiento.

Escenario bajista: Un rechazo en la zona actual podr铆a llevar al EURUSD a retroceder hacia el soporte inmediato en 1.0341. Si este nivel es perforado, el precio podr铆a buscar la base del tri谩ngulo en 1.0300, donde confluyen soportes previos y la directriz alcista de mediano plazo. 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "